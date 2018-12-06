Адвокаты пожаловались миру, что власть мстит Януковичу — Depo.ua

Адвокаты объединения Aver Lex Виталий Сердюк, Игорь Федоренко, Андриана Фозекош, Богдан Биленко, а также Александр Горошинский и Александр Байдык подписали совместное заявление, в котором назвали судебный процесс против бывшего президента Украины Виктора Януковича политической местью власти

Об этом Сердюк сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передает Depo.ua.

«Каждый сам может понять, кто «режиссировал» этот процесс и давал команды судьям Оболонского (районного) суда (г. Киева) нарушить закон. Эти люди уже поспешили анонсировать «справедливое и законное решение, которое будет вынесено «в ближайшее время». Они будут размахивать решением суда в каждом своем интервью. Будут вспоминать о нем в каждом предвыборном ролике», — говорится в заявлении.

В частности, защитники заявили, что процесс по делу о потере Крыма, инициированный против четвертого Президента Украины Виктора Януковича, показал, насколько сильно в Украине сегодня скомпрометирован характер верховенства права и нарушение прав человека имеют тенденцию только ухудшаться.

«Жестокая политизированность этого процесса, целью которой было сокрытие правды о событиях зимы 2014 года, дала возможность адвокатской команде Виктора Януковича задокументировать грубые нарушения принципа верховенства права и Конституции Украины, которые полностью уничтожают любую идею о правовом государстве. В частности, допущено нарушение, начиная от внесения изменений в законодательство Украины лишь для вынесения нужного приговора, назначения на должности «управляемых» лиц и, заканчивая полным игнорированием всех процедур, которые предусмотрены законодательством, в назначении судей, отказом в участии в судебном заседании как Виктора Януковича, так и устранением из процесса его защитников, назначением подконтрольных Генпрокуратуре защитников, отказом в заслушивании свидетелей, отказом принятия доказательств и выводов международных экспертов и прочее)», — подчеркнул Сердюк.

Адвокаты попросили международное сообщество «потребовать от украинских властей немедленного прекращения незаконного давления на правоохранительные и судебные органы, адвокатов и журналистов, которые принимают участие в политических процессах и освещают их».

Как утверждают адвокаты, соответствующие обращения направлены лидерам США, Франции, Германии, Польши, посольства США, Франции, Польши, Германии в Украине, Представительство ЕС в Украине, а также Генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы, Главам ПАСЕ и Европарламента, Верховному комиссару ООН по правам человека, Международному обществу прав человека.

Напомним, 19 ноября Оболонский районный суд города Киева должен был завершать рассмотрение дела о государственной измене экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Однако 17 ноября в СМИ появилась информация о том, что Януковича привезли в больницу с серьезными травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.

Позже стало известно, что Януковича хотят спрятать от суда в Израиле.

В то же время защитник Януковича заверил, что Янукович хочет выступить в суде с последним словом.

5 декабря Янукович в очередной раз проигнорировал последнее слово в суде, судьи вышли в совещательную комнату, для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу».

Справка: 29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича. ГПУ подозревает Януковича в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособничество в ведении агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Януковичу инкриминируют совершение государственной измены 1 марта 2014 года, когда он обратился с письменным заявлением к президенту России с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму свыше 1,080 трлн грн.

Летом Янукович заявил, что не намерен больше принимать участие в судебном процессе по делу о госизмене и отзывает своих защитников. После этого в деле несколько раз менялись государственные адвокаты.

26 октября адвокат Януковича Александр Горошинский закончил свое выступление в прениях на суде над Виктором Януковичем.

29 октября адвокат Януковича Александр Байдык сообщил, что будет выступать в Оболонском районном суде Киева по меньшей мере три дня с дебатною речью.

Позже стало известно, что суд по делу Януковича может затянуться еще примерно на четыре месяца в связи с необходимостью регистрации в реестре адвокатов России адвоката последнего Александра Горошинского.

Одновременно сам Янукович якобы заявил о намерении выступить на судебном заседании с последним словом.





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