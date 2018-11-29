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Адвокат Полозов будет защищать в суде украинского моряка — Деловая столица

Политика 29 Ноя 2018
Адвокат Полозов будет защищать в суде украинского моряка — Деловая столица
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Российский адвокат Николай Полозов заявил, что будет защищать одного из украинских военных моряков, захваченных в плен 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками

Об этом адвокат сообщил в своем Twitter, передает «ДС».

«Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко», — написал Полозов.

Напомним, ранее в оккупированном Симферополе «суд» завершил процедуру ареста всех украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября.

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