Адвокат Полозов будет защищать в суде украинского моряка — Деловая столица

Российский адвокат Николай Полозов заявил, что будет защищать одного из украинских военных моряков, захваченных в плен 25 ноября в Керченском проливе российскими пограничниками
Об этом адвокат сообщил в своем Twitter, передает «ДС».
«Итак, я принял поручение на защиту военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко», — написал Полозов.
Напомним, ранее в оккупированном Симферополе «суд» завершил процедуру ареста всех украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября.
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