Advance: повторится ли на Украине Майдан? — ИноСМИ

21 ноября 2013 года, непосредственно перед тем, как Виктор Янукович собирался подписать договор с Европейским Союзом, президент Украины заявил, что отказался от своих планов и его кабинет отклонил подписание ассоциации с ЕС. Вместо этого Украину собирались вести в таможенный союз с Россией. Этот поворот на 180 градусов удивил многих украинцев. Некоторые из них выразили свое разочарование уже в тот же день в Киеве. Так, из протестов вырос Евромайдан. Знаменитое восстание, также известное как Революция достоинства, завершилось только в феврале 2014 года. Почти через четыре месяца после начала протестов (и после полусотни убийств) Янукович бежал в Россию, а вскоре в Крыму состоялся референдум о присоединении к России и начался конфликт на Восточной Украине. Сегодня на востоке Украины продолжается вялотекущая война, которая служит кровавым фоном для президентских и парламентских выборов, предстоящих в следующем году.

Многим украинцам годовщина Евромайдана безынтересна. По мнению большинства, революционеры просто заменили прежних политиков во власти, а стиль правления остался в целом тем же. Тем не менее на Майдане незалежности, то есть Площади независимости, центральной площади Киева, вокруг памятника независимости установлены стенды с фотографиями, сделанными во время революции, Люди с мегафонами провозглашают идеи Евромайдана и украинской независимости. Здесь можно увидеть ту сторону новой Украины, о которой одни предпочитают молчать, а другие говорят с преувеличением. Украина обрела ультраправую окраску. Сегодня в Киеве повсюду можно увидеть стикеры ультраправого «Национального корпуса», политической партии полка украинской Национальной гвардии известной как батальон «Азов». Как и листовки с хулиганскими воззваниями и фрагменты экстремистских граффити, стикеры «Национального корпуса» призывают молодежь «вступать в ряды», взывают к «братству» и «единой крови», и на всех — логотип партии.

«Азов» возник в 2014 году для борьбы с российскими солдатами на востоке Украины и очень скоро приобрел репутацию одной из самых жестоких антироссийских сил в стране. Батальон открыто принимал в свои ряды самозваных неонацистов. Это не ушло от внимания кремлевской пропаганды, утверждающей, что Украину возглавила фашистская «хунта». Вряд ли это так, поскольку Украину возглавляет организованный криминальный картель, состоящий из представителей мощной экономической мафии, единственная идеология которой — заработать на государстве. «Азов» создал «Национальный корпус» в октябре 2016 года, а чуть ранее в том же году сформировал «Национальные дружины» — уличный патруль, который участвовал в нападениях на цыганские поселения. С марта по октябрь в эту организацию вступило более десяти тысяч человек, включая нескольких неонацистов из Германии, которые приезжают на «экскурсию» на Украину. Экстремистские силы, такие как движение «Азов», воспользовались уязвимым положением Украины: они действуют относительно безнаказанно и угрожают меньшинствам, в частности цыганам и представителям ЛГБТ-сообщества, на Украине. Хуже того, многие сторонники Украины пытаются преуменьшить проблему, опасаясь, что подобные факты могут послужить подтверждением идей, которые развивает Кремль, и российской интерпретации событий на Украине.

The Independent22.11.2018wPolityce22.11.2018The New Republic17.11.2018Коррупция остается хронической проблемой Украины. Несмотря на давление международного сообщества, настаивающего на борьбе с процветающей на Украине коррупцией, в ходе недавнего опроса украинцы заявили, что чаще сталкиваются с взяточничеством, чем в 2015 году. Украинские политики не добились успехов в борьбе с коорупцией. Им не удается выстраивать новую Украину так, как надеялись люди, участвовавшие в революции. Несмотря на определенный прогресс, экономика Украины остается слабой. В недавнем исследовании, опубликованном «Кредит Свис» (Credit Suisse), Украина занимает одно из последних мест по уровню доходов населения. Многие украинцы, особенно молодые, уезжают из родной страны и находят работу за рубежом. По результатам опроса, проведенного в этом году, менее 20% украинцев моложе 35 лет считает, что на Украине их ожидает хорошее будущее.

Украина выбрала политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Европейским Союзом, подписав Договор об ассоциации в 2014 году. Этот договор беспрецедентен по своему характеру, поскольку в нем Украина обязалась проводить реформы без перспективы вступления в Евросоюз. Однако масштабы реформенных обязательств Украины не соответствуют возможностям киевского правительства. Помощь Европейского Союза, оказанная с 1992 по 2013 год, повысила на Украине уровень понимания европейских правил и стандартов, однако практически никак не повлияла на функционирование государственных институтов. С 2014 года Европейский Союз увеличил свою помощь и масштабно поддержал обновление украинских государственных институтов. Были реализованы многочисленные важные инновации. Так, появились Группа поддержки Украины (SGUA), продолжительные и масштабные программы помощи, уполномоченные по реформам, и привлечены большие макрофинансовые средства.

На макроуровне Группа поддержки Украины осуществляет координирование и планирование, ориентируясь на целые секторы. В противовес этому прежде, до 2014 года, помощь заключалась в развитии множества отдельных проектов. Группа поддержки Украины поспособствовала лучшей координации с другими международными субъектами, оказывающими Украине помощь. Она пользовалась тем, что ее посещали высокие представители ЕС, чей профессионализм помогал взаимодействовать с украинским правительством и в политических, и в технических вопросах. На микроуровне большую часть поддержки Европейский Союз предоставляет в форме проектов технической помощи. Они эффективны при передаче специфических технических знаний и умений, однако узкая направленность и непродолжительность этих проектов менее выгодны для создания институтов. Учитывая всю сложность преобразования украинских институтов, необходим более разумный, гибкий и дифференцированный подход к использованию помощи Европейского Союза на отдельных проектах.

Итак, пятая годовщина «революции» отмечается без особо помпы. Евромайдан был не заранее спланированной революцией, а восстанием с казацким характером. И казакам нужен гетман, то есть традиционный лидер. Сегодня на Украине такого не найти. В стране царит анархия. Каждый живет как хочет, и все довольны и недовольны всем. В подобном обществе максимум возможного — это непродолжительные волнения, небольшие выступления, которые не разрастутся до уровня 2013 года. Кстати, нынешняя ситуация всех устраивает, и мира на Украине никто не хочет. Война не мешает никому в Киеве работать, жить и свободно общаться, перемещаться и планировать будущее. То же самое и во многих регионах. Единственные люди, по-настоящему страдающие от войны, — это те, кто живет в зоне конфликта. Все остальные — в зоне комфорта. Сегодня украинцы убеждены, что защищают весь мир от России, и эта идея лежит в основе политики идентичности, которую пока никто до конца не понимает.

Трудно сказать, повторится ли завтра Майдан. Чтобы что-то вспыхнуло, нужно, чтобы это было кому-то нужно и выгодно. Факт в том, что многие украинцы уже привыкли жить в нищете, и каждый день им говорят, что это нормально и так и нужно. Если в ближайшем будущем опять случится какая-нибудь революция, то единственной причиной может послужить только измена власти собственному народу. Как и прежде, заклятый враг Украины не русские и не какие-то другие внешние агрессоры, а сами украинцы. Конечно, для восстания нужно многое, ведь выступления уже не будут ситуативными и единичными. Должен появиться организатор, центр, на котором все будет держаться. Пока (выборы — это конечный срок) люди продолжают надеяться. Но если административная машина помешает выборам, это может стать отправной точкой для очередного восстания.

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