АДВ Future of Media: новый рубеж маркетинговых коммуникаций — AdIndex.ru

Цифровая трансформация бросает вызов

Электронная коммерция развивается во всем мире. Россия в этом плане идет по

пути европейских стран, считает профессор бизнес-школы IMD Майкл Вейд. В 2017

г. продажи e-commerce сегмента на российском рынке составили 3% от общего

объема продаж. В долларовом выражении темпы роста сегмента к 2016 г. достигли

40%, а доля лидирующего e-commerce продавца на российском рынке,

«Яндекс.Маркета», составила 25% по итогам прошлого года. Появление такого

большого игрока на рынке может привести к тому, что российский e-commerce

начнет развиваться по американской модели, где лидером рынка является Amazon

(49% рынка).

Майкл Вейд, профессор бизнес-школы IMD

Американская интернет-компания проникла во все секторы, где

происходит цифровая трансформация, и стала конкурентом существующим компаниям в

таких сегментах: медиа и развлечения, технологические продукты и сервисы,

ритейл и финансовые услуги. Amazon постоянно ищет новые источники выручки:

«Если у бизнеса есть деньги, они придут к нему». Этой технологической компании

нужно каждый год увеличивать выручку на $20 млрд долларов, и частично она

растет за счет географического расширения границ. Сейчас Amazon смотрит на

Индию и Южную Азию, но нужно быть готовыми, что она может прийти в Россию.

Таких цифровых гигантов, как Amazon, Майкл Вейд называет «вампирами

индустрии». «У них дешевые продукты и сильные платформы. Они приходят и

забирают не кровь, но прибыль у компаний. И все, что ты можешь, — это стать

одним из них». Как Россия ответит на вызов глобальной цифровизации, пока трудно

сказать. Но один из главных козырей этого рынка — наличие собственных сильных

интернет-компаний. Так, мировой игрок на рынке каршеринга Uber пришел в Россию,

но показал не лучшие результаты, поскольку местная компания, «Яндекс»,

составила ему сильную конкуренцию. Интернет-гиганты находят брешь в

существующих продуктах и услугах и предлагают то же самое, но на лучших

условиях: без хамского сервиса, непрозрачных цен и неудобных интерфейсов. С

ними можно бороться, если понять, какую ценность компания предоставляет своим

клиентам, и поднять сервис на конкурентный уровень.

«Оцифровывая» свой бизнес, необходимо начинать с людей, которые в нем

задействованы. Потому что к краху проекта в основном приводят организационные

причины — бюрократия и страх перед переменами. Цифровизация компании не должна

становиться самоцелью — необходимо сохранять фокус на результате и думать, как

digital поможет добиться ключевых показателей эффективности.

Новые возможности платформы Aizek

В ответ на новые запросы рекламодателей платформа объединит

автоматизированное планирование и закупки теле- и digital-рекламы, рассказал

Игорь Перевозчиков, глава дивизионов АДВ Лаб и АДВ Бенчмарк. Брендам из сферы

FMCG Aizek даст возможность строить атрибуционные модели конверсии

digital-рекламы в офлайн-продажи.

Игорь Перевозчиков, глава дивизионов АДВ Лаб и АДВ

Бенчмарк

Уже сегодня до 40% фиксированных размещений на региональном телевидении АДВ

закупает с помощью Aizek. Такая расстановка роликов оказалась на 13%

эффективнее ручной.

Ключевым нововведением Aizek в этом году стала возможность планировать и

закупать ТВ- и digital-инвентарь в едином миксе. В отличие от поканального

планирования, это позволяет лучше оптимизировать стоимость контакта с

потребителем: исходя из вводных от селлеров инвентаря и запроса на целевую

аудиторию, система определяет, как и где эффективнее вести коммуникацию и в

каких пропорциях составить кросс-канальный медиаплан.

В рамках конференции также был продемонстрирован совместный кейс с RB

Health, в рамках которого Aizek был задействован для продвижения бренда

Нурофен. По результатам кампании зафиксирован рост продаж на 7% за счет

оптимизации медиамикса, а также увеличение ROI на 17 пунктов. RB Health

планирует и дальше использовать платформу для проведения рекламных кампаний

«Нурофен», в разработке также находятся кампании двух других брендов.

«Индустрия маркетинга и рекламы меняется, мы видим подтверждение этому и в

запросах клиентов, и в возможностях технологий. АДВ развивается в стремлении

связать инвестиции в маркетинг с результатами продаж брендов. Aizek — шаг в

сторону более глубокого понимания бизнес-задач клиента», — отметил Игорь

Перевозчиков.

Развитие фармацевтического маркетинга в эпоху digital

Основным каналом продвижения в фармацевтическом маркетинге на протяжении

многих лет остаются медицинские представители, рассказал гендиректор Breffi

Евгений Гордеев. На сегодняшний день 50% всей digital-активности в этом

сегменте обеспечивают только 15% компаний.

Переход индустрии к диджитализации неизбежен, поскольку потребители уходят в

онлайн. В коммуникации фармы с аудиторией существует множество ограничений, но

компании могут диверсифицировать свой основной канал — медицинских

представителей — на множество компонентов и собрать микс, ориентированный на

разную аудиторию докторов. Врачам будет предложен разнообразный контент через

вебинары, email-рассылки и личное общение.

Евгений Гордеев, гендиректор Breffi

Трендом в медицинском маркетинге станет омниканальное продвижение: система,

которая свяжет между собой все каналы коммуникации. Врачей будут проводить

через разные точки контактов, чтобы понять, что им интересно: какие каналы

коммуникации удобны, какие темы актуальны. Дальнейший диалог с врачом

медицинские представители и фармкомпании будут строить на основе полученных

данных.

На пути диджитализации индустрии стоят несколько барьеров. Один из них —

отсутствие инструмента, подтверждающего обеспечение эффективного возврата

инвестиций через омниканальное продвижение с большим комплексом digital. Первые

наработки таких технологий уже существуют, но масштабного распространения они

пока не получили.

Следующая трудность на пути к оцифровке коммуникации фармотрасли заключается

в том, что данные о работе с врачами оседают у медицинских представителей и не

идут дальше. Одно из решений — выдать специалистам планшеты с интегрированной в

них CRM, где медицинские представители будут хранить все данные о

коммуникации с отдельным врачом, а программа на их основе подготовит

кастомизированный под доктора контент и разошлет в удобном для него формате.

Эта же система подберет полезную информацию для врача на основе «портретов» его

пациентов.

Не способствует активному продвижению digital и консервативность

представителей фарминдустрии. Эта проблема нивелируется со временем, поскольку

уже сейчас «диджитальные» новаторы «снимают сливки» благодаря развитию цифровой

составляющей коммуникаций. Один из примеров — проект, реализованный в 2017 г.

для бренда «Зиртек». В единую кампанию было объединено взаимодействие с

аудиторией через разные каналы коммуникации: звонки, вебинары, email-рассылки,

разборы клинических случаев. Информация, которую компания транслировала через

телевидение и медицинских представителей, была собрана в контент, разосланный

по цифровым каналам. В результате весной 2018 г. «Зиртек» забрал почти все

новые назначения на рынке (данные Ipsos Comcon).

Работа с данными становится гигиеническим фактором, без которого в ближайшие

2–3 года не сможет обходиться ни один фармбренд.

Индустрия развлечений для брендов — старые подходы к рекламе не

работают

Медиапространство перегружено контентом: каждый день в мире пишется 500 млн

твитов и 4,3 млрд сообщений в Facebook, на YouTube загружается 4 млн часов

видео, рассказала Александра Узийо Global Head of Entertainment Partnerships

Havas Media Group France, член жюри Cannes Lions 2018 в категории

«Entertainment». В результате до 60% контента не является значимым для

потребителя. Это одна из причин, почему старые подходы к созданию и

распространению рекламы больше не работают.

Традиционные подходы к дистрибуции рекламы также находятся под угрозой:

уровень рекламного шума достиг 5 тыс. рекламных сообщений в день, 420 млн

человек по всему миру используют AdBlock на мобильном телефоне, а 130 млн

подписчиков Netflix вообще не видят рекламу во время просмотра.

Александра Узийо Global Head of

Entertainment Partnerships Havas Media Group France

Традиционное линейное телевидение тоже ждут нелегкие времена — к 2020 году

лишь один человек из десяти будет потреблять контент через этот канал. Больше

половины времени (54%), которое миллениалы тратили на просмотр ТВ, теперь

уходит на стриминг. Через год половина всех просмотров будет приходиться на

мобильные телефоны.

Брендам нужно искать новые точки соприкосновения с потребителем,

взаимодействуя с ним через контент, который он любит: фильмы (1 млрд часов

просмотров контента на Netflix каждую неделю), музыку (96% всех людей планеты

положительно ответили на вопрос об увлеченности музыкой) и игры (9 из 10

интернет-пользователей играют каждый месяц).

Данные в маркетинге достигли нового рубежа

Трендом этого года, который продолжит развиваться в 2019 г., стало

отслеживание влияния интернет-продвижения на офлайн-продажи и изучение

фактического потребления. Так, в следующем году X5 Retail Group продолжит

развивать таргетинг покупателей и замерять его влияние на продажи. «В ближайший

год появятся продукты, которые помогут лучше понимать покупателей», — рассказал

начальник управления коммерческого развития продуктов больших данных, X5 Retail

Group Дмитрий Сорокин. Компания планирует создавать персонализированные промо,

разбивать клиентов на профили, исходя из фактического потребления,

анализировать корзины и отслеживать миграцию покупателей между брендами.

Услуги в этом направлении предоставляют сразу несколько компаний. Директор

по перспективному развитию «Мир» Андрей Шаповалов рассказал, что национальная

платежная система развивает сервис автоматической привязки чеков к транзакциям,

совершенным по банковским картам на территории РФ. Клиенты таких кредитных

организаций смогут отслеживать свои чеки в личном кабинете и получать

персональные предложения. Сами банки смогут предлагать клиентам кэшбэки,

таргетированные спецпредложения.

Отслеживать фактические продажи бренды смогут и благодаря операторам

фискальных данных — к ним сегодня подключены 52% от всех кассовых аппаратов в

России. Как рассказал директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД» Максим

Ларькин, компания уже накопила базу в 12 млрд чеков. Оператор фискальных данных

может предоставлять клиентам данные, позволяющие понять, как отработала

digital-реклама в определенном городе, уже на следующий день после ее

запуска.





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