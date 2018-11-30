АДВ Future of Media: новый рубеж маркетинговых коммуникаций — AdIndex.ru

Цифровая трансформация бросает вызов
Электронная коммерция развивается во всем мире. Россия в этом плане идет по
пути европейских стран, считает профессор бизнес-школы IMD Майкл Вейд. В 2017
г. продажи e-commerce сегмента на российском рынке составили 3% от общего
объема продаж. В долларовом выражении темпы роста сегмента к 2016 г. достигли
40%, а доля лидирующего e-commerce продавца на российском рынке,
«Яндекс.Маркета», составила 25% по итогам прошлого года. Появление такого
большого игрока на рынке может привести к тому, что российский e-commerce
начнет развиваться по американской модели, где лидером рынка является Amazon
(49% рынка).
Майкл Вейд, профессор бизнес-школы IMD
Американская интернет-компания проникла во все секторы, где
происходит цифровая трансформация, и стала конкурентом существующим компаниям в
таких сегментах: медиа и развлечения, технологические продукты и сервисы,
ритейл и финансовые услуги. Amazon постоянно ищет новые источники выручки:
«Если у бизнеса есть деньги, они придут к нему». Этой технологической компании
нужно каждый год увеличивать выручку на $20 млрд долларов, и частично она
растет за счет географического расширения границ. Сейчас Amazon смотрит на
Индию и Южную Азию, но нужно быть готовыми, что она может прийти в Россию.
Таких цифровых гигантов, как Amazon, Майкл Вейд называет «вампирами
индустрии». «У них дешевые продукты и сильные платформы. Они приходят и
забирают не кровь, но прибыль у компаний. И все, что ты можешь, — это стать
одним из них». Как Россия ответит на вызов глобальной цифровизации, пока трудно
сказать. Но один из главных козырей этого рынка — наличие собственных сильных
интернет-компаний. Так, мировой игрок на рынке каршеринга Uber пришел в Россию,
но показал не лучшие результаты, поскольку местная компания, «Яндекс»,
составила ему сильную конкуренцию. Интернет-гиганты находят брешь в
существующих продуктах и услугах и предлагают то же самое, но на лучших
условиях: без хамского сервиса, непрозрачных цен и неудобных интерфейсов. С
ними можно бороться, если понять, какую ценность компания предоставляет своим
клиентам, и поднять сервис на конкурентный уровень.
«Оцифровывая» свой бизнес, необходимо начинать с людей, которые в нем
задействованы. Потому что к краху проекта в основном приводят организационные
причины — бюрократия и страх перед переменами. Цифровизация компании не должна
становиться самоцелью — необходимо сохранять фокус на результате и думать, как
digital поможет добиться ключевых показателей эффективности.
Новые возможности платформы Aizek
В ответ на новые запросы рекламодателей платформа объединит
автоматизированное планирование и закупки теле- и digital-рекламы, рассказал
Игорь Перевозчиков, глава дивизионов АДВ Лаб и АДВ Бенчмарк. Брендам из сферы
FMCG Aizek даст возможность строить атрибуционные модели конверсии
digital-рекламы в офлайн-продажи.
Игорь Перевозчиков, глава дивизионов АДВ Лаб и АДВ
Бенчмарк
Уже сегодня до 40% фиксированных размещений на региональном телевидении АДВ
закупает с помощью Aizek. Такая расстановка роликов оказалась на 13%
эффективнее ручной.
Ключевым нововведением Aizek в этом году стала возможность планировать и
закупать ТВ- и digital-инвентарь в едином миксе. В отличие от поканального
планирования, это позволяет лучше оптимизировать стоимость контакта с
потребителем: исходя из вводных от селлеров инвентаря и запроса на целевую
аудиторию, система определяет, как и где эффективнее вести коммуникацию и в
каких пропорциях составить кросс-канальный медиаплан.
В рамках конференции также был продемонстрирован совместный кейс с RB
Health, в рамках которого Aizek был задействован для продвижения бренда
Нурофен. По результатам кампании зафиксирован рост продаж на 7% за счет
оптимизации медиамикса, а также увеличение ROI на 17 пунктов. RB Health
планирует и дальше использовать платформу для проведения рекламных кампаний
«Нурофен», в разработке также находятся кампании двух других брендов.
«Индустрия маркетинга и рекламы меняется, мы видим подтверждение этому и в
запросах клиентов, и в возможностях технологий. АДВ развивается в стремлении
связать инвестиции в маркетинг с результатами продаж брендов. Aizek — шаг в
сторону более глубокого понимания бизнес-задач клиента», — отметил Игорь
Перевозчиков.
Развитие фармацевтического маркетинга в эпоху digital
Основным каналом продвижения в фармацевтическом маркетинге на протяжении
многих лет остаются медицинские представители, рассказал гендиректор Breffi
Евгений Гордеев. На сегодняшний день 50% всей digital-активности в этом
сегменте обеспечивают только 15% компаний.
Переход индустрии к диджитализации неизбежен, поскольку потребители уходят в
онлайн. В коммуникации фармы с аудиторией существует множество ограничений, но
компании могут диверсифицировать свой основной канал — медицинских
представителей — на множество компонентов и собрать микс, ориентированный на
разную аудиторию докторов. Врачам будет предложен разнообразный контент через
вебинары, email-рассылки и личное общение.
Евгений Гордеев, гендиректор Breffi
Трендом в медицинском маркетинге станет омниканальное продвижение: система,
которая свяжет между собой все каналы коммуникации. Врачей будут проводить
через разные точки контактов, чтобы понять, что им интересно: какие каналы
коммуникации удобны, какие темы актуальны. Дальнейший диалог с врачом
медицинские представители и фармкомпании будут строить на основе полученных
данных.
На пути диджитализации индустрии стоят несколько барьеров. Один из них —
отсутствие инструмента, подтверждающего обеспечение эффективного возврата
инвестиций через омниканальное продвижение с большим комплексом digital. Первые
наработки таких технологий уже существуют, но масштабного распространения они
пока не получили.
Следующая трудность на пути к оцифровке коммуникации фармотрасли заключается
в том, что данные о работе с врачами оседают у медицинских представителей и не
идут дальше. Одно из решений — выдать специалистам планшеты с интегрированной в
них CRM, где медицинские представители будут хранить все данные о
коммуникации с отдельным врачом, а программа на их основе подготовит
кастомизированный под доктора контент и разошлет в удобном для него формате.
Эта же система подберет полезную информацию для врача на основе «портретов» его
пациентов.
Не способствует активному продвижению digital и консервативность
представителей фарминдустрии. Эта проблема нивелируется со временем, поскольку
уже сейчас «диджитальные» новаторы «снимают сливки» благодаря развитию цифровой
составляющей коммуникаций. Один из примеров — проект, реализованный в 2017 г.
для бренда «Зиртек». В единую кампанию было объединено взаимодействие с
аудиторией через разные каналы коммуникации: звонки, вебинары, email-рассылки,
разборы клинических случаев. Информация, которую компания транслировала через
телевидение и медицинских представителей, была собрана в контент, разосланный
по цифровым каналам. В результате весной 2018 г. «Зиртек» забрал почти все
новые назначения на рынке (данные Ipsos Comcon).
Работа с данными становится гигиеническим фактором, без которого в ближайшие
2–3 года не сможет обходиться ни один фармбренд.
Индустрия развлечений для брендов — старые подходы к рекламе не
работают
Медиапространство перегружено контентом: каждый день в мире пишется 500 млн
твитов и 4,3 млрд сообщений в Facebook, на YouTube загружается 4 млн часов
видео, рассказала Александра Узийо Global Head of Entertainment Partnerships
Havas Media Group France, член жюри Cannes Lions 2018 в категории
«Entertainment». В результате до 60% контента не является значимым для
потребителя. Это одна из причин, почему старые подходы к созданию и
распространению рекламы больше не работают.
Традиционные подходы к дистрибуции рекламы также находятся под угрозой:
уровень рекламного шума достиг 5 тыс. рекламных сообщений в день, 420 млн
человек по всему миру используют AdBlock на мобильном телефоне, а 130 млн
подписчиков Netflix вообще не видят рекламу во время просмотра.
Александра Узийо Global Head of
Entertainment Partnerships Havas Media Group France
Традиционное линейное телевидение тоже ждут нелегкие времена — к 2020 году
лишь один человек из десяти будет потреблять контент через этот канал. Больше
половины времени (54%), которое миллениалы тратили на просмотр ТВ, теперь
уходит на стриминг. Через год половина всех просмотров будет приходиться на
мобильные телефоны.
Брендам нужно искать новые точки соприкосновения с потребителем,
взаимодействуя с ним через контент, который он любит: фильмы (1 млрд часов
просмотров контента на Netflix каждую неделю), музыку (96% всех людей планеты
положительно ответили на вопрос об увлеченности музыкой) и игры (9 из 10
интернет-пользователей играют каждый месяц).
Данные в маркетинге достигли нового рубежа
Трендом этого года, который продолжит развиваться в 2019 г., стало
отслеживание влияния интернет-продвижения на офлайн-продажи и изучение
фактического потребления. Так, в следующем году X5 Retail Group продолжит
развивать таргетинг покупателей и замерять его влияние на продажи. «В ближайший
год появятся продукты, которые помогут лучше понимать покупателей», — рассказал
начальник управления коммерческого развития продуктов больших данных, X5 Retail
Group Дмитрий Сорокин. Компания планирует создавать персонализированные промо,
разбивать клиентов на профили, исходя из фактического потребления,
анализировать корзины и отслеживать миграцию покупателей между брендами.
Услуги в этом направлении предоставляют сразу несколько компаний. Директор
по перспективному развитию «Мир» Андрей Шаповалов рассказал, что национальная
платежная система развивает сервис автоматической привязки чеков к транзакциям,
совершенным по банковским картам на территории РФ. Клиенты таких кредитных
организаций смогут отслеживать свои чеки в личном кабинете и получать
персональные предложения. Сами банки смогут предлагать клиентам кэшбэки,
таргетированные спецпредложения.
Отслеживать фактические продажи бренды смогут и благодаря операторам
фискальных данных — к ним сегодня подключены 52% от всех кассовых аппаратов в
России. Как рассказал директор по развитию бизнеса компании «Первый ОФД» Максим
Ларькин, компания уже накопила базу в 12 млрд чеков. Оператор фискальных данных
может предоставлять клиентам данные, позволяющие понять, как отработала
digital-реклама в определенном городе, уже на следующий день после ее
запуска.