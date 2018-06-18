Администрация Кузбасса опубликовала исправленную декларацию преемника Тулеева

Россия потратила на подготовку к проведению в России чемпионата мира по футболу составили более 680 млрд руб. ($11,6 млрд), сообщает консалтинговая компания JLL.

«По последней доступной оценке организационного комитета, на апрель 2018 г. финальные расходы составили 683 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Финальные расходы на 19 млрд руб. превысили изначально запланированные в 2013 г.

Согласно подсчетам JLL , большая часть средств — 437,8 млрд руб. (71%) — была выделена из госбюджета.

В январе этого года гендиректор Оргкомитета Россия-2018 Алексей Сорокин заявлял, что на подготовку к ЧМ из бюджетов различных уровней затрачено 480 млрд руб.

По совокупным расходам Россия стала лидером среди всех стран — хозяек мировых футбольных первенств за последние 10 лет. Сопоставимые расходы на футбольный турнир оказались лишь в Бразилии в 2014 г. — $ 11,6 млрд. Меньше всех потратила Франция в 1998 г. — всего $2 млрд руб.

По расчетам JLL, основной объем инвестиций пришелся на спортивные объекты (265 млрд руб.) и транспортную инфраструктуру (228 млрд руб.).

Россия также стала единственной из из всех стран-хозяек мировых футбольных первенств, построившая и основательно обновившая все 12 стадионов. По расходом на возведение футбольных арен наша страна также в числе лидеров — в совокупности на все стадионы было потрачено $4,5 млрд. Немного больше оказалось только у Южной Кореи и Японии в 2002 г. — $4,6 млд. руб. При этом в расчете на один стадион Россия оказалась рекордсменом, потратив $380 млн долл. на объект в среднем.

ЧМ по футболу проходит на 12 стадионах в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Как выглядели стадионы к ЧМ-2018 за месяц до старта соревнований







Антон Денисов / РИА Новости

Главный стадион ЧМ-2018 – «Лужники». Здесь пройдет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также финал чемпионата

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Реконструкция «Лужников» началась в 2014 г.: была увеличена вместимость арены с 78 000 до 81 000 зрителей, а число входов на стадион выросло с 13 до 16. Первый матч арена приняла 11 ноября. Стоимость реконструкции составила 26,6 млрд руб.

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АГН Москва

Другой московский стадион – «Спартак» («Открытие арена») – был построен в 2014 г. на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.

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АГН Москва

Вместимость стадиона «Спартак» («Открытие арена») — около 45 000. На стадионе, в частности, пройдет матч 1/8 финала

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Максим Богодвид / РИА Новости

«Самара Арена» – самый проблемный стадион. В начале 2017 г. вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. В октябре прошлого года министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%, тогда же генподрядчика – ПСО «Казань» – едва не оштрафовали за срыв сроков строительства. 27 апреля стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию. На следующий день арена приняла первый тестовый матч

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Максим Богодвид / РИА Новости

Стоимость самарского стадиона росла несколько раз: сначала ее определили в 13 млрд руб., потом – в 16 млрд, в 2015 г. – в 17,6 млрд. Итоговая стоимость строительства составила 18,9 млрд руб. Стадион в Самаре по площади застройки и высоте едва ли не как «Лужники», но его вместимость при этом вдвое меньше – 45 000 мест против 81 000.

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Стадион Санкт-Петербург

Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г., на нем прошли матчи Кубка конфедераций, включая матч открытия и финал. Стадион строился почти 10 лет и обошелся примерно в 43 млрд руб., он рассчитан на 68 500 зрителей

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Евгений Егоров для Ведомостей

Стадион в Санкт-Петербурге — это единственный в России стадион с раздвижной крышей

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Sergei Karpukhin/REUTERS

На стадионе в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира: Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия. Арена построена на заболоченном участке на острове Октябрьский и получила разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта

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Nikolai Kharchenko / AP

Строительство стадиона в Калининграде обошлось в 17,85 млрд руб., рассказал РБК президент генподрядчика – компании Crocus Group – Арас Агаларов. Вместимость стадиона – 35 000 человек

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Dmitriy Rogulin / AP

«Волгоград арена» 9 мая приняла финальный матч Кубка России. Вместимость стадиона – 45 000 человек

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Dmitriy Rogulin / AP

Арена в Волгограде построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу «Ротор». Стоимость строительства – 16,367 млрд руб.

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Донат Сорокин / ТАСС

Официальное открытие стадиона «Екатеринбург арена» состоялось 15 апреля. Стадион был построен в 1953 г., после чего неоднократно реставрировался. Последний раз арену реконструировали к ЧМ-2018. Исторический фасад стадиона оставили нетронутым, так как он является объектом архитектурного наследия

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Anton Basanaev / AP

Вместимость арены в Екатеринбурге – 35 000 человек. Стоимость реконструкции составила 12,7 млрд руб.

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Mikhail Solunin / AP

На стадионе в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018 и по одному матчу 1/8 и 1/4 финала. Вместимость арены – 45 000. Стадион официально открыли 6 мая перед третьим тестовым матчем

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Mikhail Solunin / AP

Арена в Нижнем Новгороде построена на бюджетные средства генподрядчиком «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Стоимость проекта – 17,018 млрд руб.

16/24

Станислав Красильников/ТАСС

На стадионе «Мордовия арена» состоятся четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Вместимость арены – более 45 000 человек. Строительство стадиона началось в 2010 г. и обошлось бюджету в 15,8 млрд руб.

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Julia Chestnova / AP

Первый тестовый матч на арене в Саранске прошел 21 апреля, второй — 4 мая

18/24

AP

Стадион в Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию к ЧМ по футболу 17 марта. Арена рассчитана на 45 000 зрителей

19/24

AP

Во время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии

20/24

Nikolay Alexandrov / AP

Стадион в Казани был построен в рамках подготовки к Универсиаде в 2013 г. – на арене прошли церемонии открытия и закрытия Универсиады. После этого на стадионе было установлено футбольное поле. В 2017 г. «Казань арена» приняла матчи Кубка конфедераций

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Казань Арена

Вместимость стадиона – 45 000 человек, строительство обошлось более чем в 14 млрд руб.

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Martin Meissner / AP

Стадион «Фишт» был построен к Олимпиаде-2014 в Сочи. К Кубку конфедераций арена была реконструирована

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Artur Lebedev / AP

Стоимость реконструкции составила 4 млрд руб. Вместимость стадиона — 48 000 человек

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