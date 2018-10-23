Абзалов: Москва обозначила Украине предел, за который заходить нельзя

В понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины. Как отмечено в документе, это решение принято в целях защиты национальных интересов.

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— С чем связан указ Путина? Почему он появился только сейчас?

— Санкции, которые могут быть введены, это персональные санкции. Они не секторальные, а будут введены против отдельных украинских граждан и компаний. Это инструмент, который необходим в ответ на подобные же действия Украины.

Украина уже несколько раз вводила персональные санкции. Это были юридические лица и компании Российской Федерации. Это были и физические лица. Они делятся на несколько групп: общественные деятели, отдельно депутаты, есть группа предпринимателей. Санкции вводились за взаимодействие с Крымом или с ЛДНР. Вот это и есть персональные санкции.

— Российская Федерация отвечала на них?

— На самом деле не очень на них отвечала. Были украинские секторальные санкции, но Москва на них отвечала зеркально.

— А что касается нынешней ситуации?

— Дело в том, что перед президентской кампанией Порошенко взял курс на радикализацию политической повестки. Он начинает ее очень сильно радикализировать по вопросу именно экономического противостояния. То, что раньше не обсуждалось, сейчас бросается в топку политической борьбы, потому что если Порошенко не выиграет, то кому все эти инициативы будут нужны? То, что от этого рухнет украинская экономика, никого не волнует.

В связи с радикализацией повестки у нас появляется история с торпедированием договора о дружбе, который к тому же Украине нужен больше, чем Российской Федерации, так как сохраняет Украину в рамках ее границы.

К тому же Украине выгодно соглашение с Россией о статусе Азовского моря, которое предоставляло Украине возможность ловить рыбу где угодно и проходить там военными кораблями, а не только в своей экономической зоне.

Если эти соглашения будут торпедированы, то они будут бить по позициям Украины. Экономический предохранитель, который раньше был, перестал работать. Чего только стоит отмена поездов международного сообщения. Вчера вроде казалось, что это невыгодно самой «Укрзализныце», а теперь, как показала практика, это перестало быть аргументом.

Чтобы Украина не подвергла санкциям все, что только движется, Россией вводится система ответных мер. Посмотрите указ Путина. Там написано, что они будут вводиться в ответ на введение санкций Украиной. То есть задача угрозы введения нами санкций — это сдерживание.

— Приведите какой-то пример, чтобы было понятно, как указ будет работать?

— Украина взяла и экспроприировала российские банки на территории Украины. Москва в ответ вводит санкции в отношении каких-то украинских юридических лиц. Вводятся также санкции и в отношении отдельных граждан Украины. Таким образом, (Россия. — Ред.) показывает определенные красные линии. Переходить за определенные линии достаточно опасно. В противном случае это может привести к серьезной эскалации конфликта.

Есть ряд украинских секторов, по которым можно очень болезненно и очень фундаментально ударить. Поэтому украинское руководство теперь несколько раз подумает, имеет ли смысл политизировать этот процесс и разгонять свой президентский рейтинг на чем-то другом. Примеров таких достаточно много.

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— Тогда назовите.

— Самый известный — нефтепереработка. Украина, как это ни парадоксально звучит, на 50% зависит от российского бензина. Просто Украина считает, что его поставляет Белоруссия, что в принципе правда, но вот Белоруссии нефтепродукты поставляет Российская Федерация — 20 млн тонн в год (льготный объем). И вот тут все это можно серьезно ограничить, и это приведет к тому, что у украинских партнеров будут серьезные проблемы.

Второе направление — инвестиции. Мы крупнейшие инвесторы в экономику Украины. Если запретить целому ряду украинских структур операции в рублях, то это может привести к большим проблемам. Следующие страны, которые идут вслед за нами по инвестициям, — Кипр и Люксембург, тоже наши хабы. Теперь если кто-то захочет инвестировать в Украину через них, то это будет достаточно сложно.

Очень серьезная проблема — уголь. Прежде всего для предприятий ТЭКа. Если на Украину через Россию не будет поставляться уголь ЛДНР и российский уголь, то обеспечить загрузку металлургического комплекса Украины, будет проблематично. Если закупить уголь в Польше, то он будет значительно дороже. Вся экономика Украины рушится.

Также могут возникнуть проблемы с сегментом, связанным с минеральными удобрениями. Украина — одна из крупнейших стран по производству зерна и при этом покупает минералку в основном у нас. Если мы ограничим поставки, то Украине придется договариваться с Белоруссией, а у той и так уже есть контракты. В общем, минеральные удобрения придется покупать очень дорого.

Есть еще и железнодорожное сообщение, по которому идут грузы. Есть также бизнес-активы у украинской элиты в Российской Федерации. Чем для нее могут обернуться санкции, можно посмотреть на примере Липецкой фабрики «Рошен». Ее даже продать нельзя нормально.

Теперь Москва наглядно показывает, что есть определенный предел, за который заходить не имеет смысла.

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