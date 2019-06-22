Аброськин призвал ужесточить наказание за преступления в отношении детей

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поблагодарил подписантов петиции в Верховную Раду относительно поддержки законопроекта #6607 об ужесточении наказания за половые преступления в отношении детей

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, передает Depo.ua.

«Это погибшие дети: Анастасия Балябина и Татьяна Мизина из Севастополя, Алина Васютина из Донецкой, Алиса Онищук из Харьковской, Дарья Лукьяненко из Одесской областей, которые были изнасилованы и убиты. Это дети, ради которых я лично для себя принял решение сделать все возможное, чтобы подонки, которые насилуют детей за свои преступные действия несли ответственность не только уголовную, а чтобы от них сторонились, как от зверей, на протяжении всей их жизни», – написал Аброськин.

Он также поблагодарил всех неравнодушных граждан нашей страны, которые поддержали петицию в ВР Украины относительно поддержки законопроекта #6607 об ужесточении наказания за половые преступления в отношении детей».

«Это только один шаг к обеспечению защиты наших детей, но этот шаг мы сделали вместе и нас уже 26 тысяч», – отметил заместитель главы Нацполиции.

Напомним, 13 июня 11-летняя Даша Лукьяненко пошла на танцевальный кружок и исчезла. К поискам девочки, кроме правоохранителей, привлекли бойцов Нацгвардии и волонтеров. Родителям девочки позвонил молодой человек и требовал от них $10000 за возвращение дочери.

На территории поселка, в котором жила девочка, работали специалисты-кинологи со служебными собаками, которые обучены на поиск трупов.

19 июня в Одесской области в выгребной яме обнаружили тело ребенка. Позже подозреваемый рассказал подробности ужасного убийства Даши Лукьяненко.

Также сообщалось, что родители подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко не хотят нанимать для сына адвоката.

20 июня подозреваемого в убийстве Даши Лукьяненко доставили обратно в Ивановку для следственных экспериментов.

Также медики назвали окончательную причину смерти девочки.

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