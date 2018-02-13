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Абаев объяснил причину слабого Интернета в селах

E-commerce13 Фев 2018
Абаев объяснил причину слабого Интернета в селах
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Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев объяснил плохое качество Интернета в отдаленных казахстанских селах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании правительства министр заявил, что в той или иной степени все населенные пункты страны уже охвачены Интернетом. Однако он признал, что качество Сети в отделенных населенных пунктах оставляет желать лучшего.

«Частные компании в отдаленные населенные пункты не идут, потому что это инфраструктурно затратно. Соответственно, возврат денег будет длинным. Поэтому государство по прямому поручению Президента этим занимается, и мы в этом году, я надеюсь, мы будем к практической реализации этих вещей приступать», — пояснил Даурен Абаев.

При этом министр отметил, что его ведомство отлично понимает, что в селах ждут качественный Интернет. 

«Ждут фермеры, чтобы использовать современные технологии, чтобы продавать свою продукцию без посредников, с помощью Интернета. Это и будет электронная коммерция, чтобы продукты через приложения продавать. Этого ждут учителя, потому что они смогут использовать современные онлайн-курсы и могут увидеть напрямую. Этого ждут и сотрудники здравоохранения, потому что это позволит проводить хорошие операции на селе с помощью консультирования», — рассказал Даурен Абаев.



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