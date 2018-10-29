А. Золотарев: «Курс доллара в 2019 году будет находиться в коридоре 30-40 гривен»

По данным Международного валютного фонда (МВФ), украинский уровень ВВП на душу населения – самый низкий в странах Европы. Молдова, которая традиционно считалась самой отстающей, достигла в прошлом году показателя 2694,4 доллара на душу населения, а Украина – всего 265,6 доллара. В нынешнем году, согласно прогнозу Фонда, отставание должно увеличиться. ГолосUA решил расспросить политолога Андрея Золотарева, почему МВФ признал Украину беднейшей страной в Европе, за счет чего правительство будет отдавать внешние долги и каким будет курс доллара в 2019 году.

– Почему МВФ признал Украину беднейшей страной в Европе?

– Представляя госбюджет на 2019 год, премьер-министр Владимир Гройсман говорил о проблеме внешнего долга, который является камнем, тянущим всю экономику страны на дно. Если мы посмотрим на госбюджет 2019 года, это бюджет долговой ямы, поскольку треть бюджета уйдет на обслуживание и погашение внешних долгов. С другой стороны, треть бюджета уходит на Пенсионный фонд. Государство фактически вынуждено датировать его из бюджета. Кроме того, в бюджете значительно повысились расходы на сектор безопасности: СБУ и МВД, который дополнительно получает 20 миллиардов, притом что эффективность его работы оставляет желать лучшего. В итоге в бюджете остается мизер на социальные программы. По сути, это бюджет консервации бедности в стране. В нем нет драйверов экономического роста. Последние четыре года наша власть занималась тем, что думала, где одолжить деньги. Хотя нужно было думать, как заработать деньги для страны. Ответа на этот вопрос в бюджете 2019 года мы не видим. То, что премьер обращает внимание на проблему долга, абсолютно верно, но фиксирования проблемы недостаточно, нужно предлагать пути выхода.

– За счет чего Украина будет отдавать долги Международному валютному фонду?

– Украина – кредитный наркоман, чтобы обслуживать имеющиеся долги, правительство вынуждено набирать новые. Чтобы это прекратить, нужна политическая воля. На данный момент будем отдавать долги частично за счет новых кредитов, и частично забирая средства из реального сектора экономики и социальных статей бюджета.

– Заложен ли экономически рост в бюджете на 2019 год?

– Бюджет не открывает двери для экономического роста. Там нет ответа на вопрос, как мы будем зарабатывать деньги и за счет чего. Также, какие секторы экономики получат преференции. По сути, 3% экономического роста – это бег на месте. Мировая экономика растет быстрее. К сожалению, бюджет на 2019 год не дает ответы на вызовы, которые сегодня стоят перед страной.

– При этом МВФ спрогнозировал курс доллара на 2019 год на уровне 28-29 гривен, говорит ли это о стабилизации валютного рынка?

– МВФ периодически корректирует свои прогнозы. Например, фонд уже понизил прогнозы экономического роста. Как мы удержим курс, если у нас есть дисбаланс экспорта и импорта. Мы покупаем больше, чем продаем. Соответственно, нам нужно будет печатать больше гривны для того, чтобы делать эмиссию, вследствие которой Нацбанк будет пытаться удержать курс нацвалюты. Если посмотреть прогнозы маститых экономистов, которые после Майдана обещали бурный экономический рост, то сегодня они помалкивают и не вспоминают о своих прогнозах четырехлетней давности. Каких-то предпосылок для того, чтобы ситуация на валютном рынке была стабильна или начала улучшаться, на сегодняшний момент нет. Не исключаю, что мы увидим обвал гривны, поскольку в бюджете есть ряд нереализуемых и не реальных статей. В частности, приватизация. Бюджет провалится, и соответственно, нужно будет печатать гривну. Это происходит уже не первый раз. Брать прогнозы МВФ, как догму, не стоит.

– Какой ваш прогноз курса доллара на 2019 год?

– Думаю, что он уйдет за 30 гривен и будет находиться в коридоре между 30 и 40 гривнами. Экономических предпосылок для того, чтобы его удержать, нет.

– Насколько вероятны прогнозы о свержении власти в стране?

– Прогнозы о скором восстании не подтвердятся. Граждане заняты элементарным выживанием. От людей, которых обрекли на скотское существование, не стоит ожидать бунта. Могут быть локальные акции протестов и митинги, но в целом массового социального взрыва в нынешней ситуации не предвижу.

По материалам: golos.ua

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