А вот Украина экспортирует умелые руки и толковые головы. Пока что

Трудовые мигранты приносят другим втрое больше, чем Родине. Это – проблема. Но она решаема и есть не только у нас

С каждым годом украинские трудовые эмигранты отправляют все больше денег своим семьям в Украине. В 2017 году объем переводов достиг $9,3 млрд. Это почти 10% ВВП и 22% экспорта страны. В этом году ожидается еще больше переводов – до $11 млрд. При этом объемы ВВП, созданные трудолюбивыми украинцами в странах своего пребывания, суммарно оцениваются аналитиками в $30-35 млрд. Они могли бы создать такие же миллиарды в Украине, заплатить налоги в украинский бюджет? Могли бы! Но для этого нужны инвестиции, которых мало. Пока что…

Так вот, для глобализированного мира – это нормально, когда та или иная страна с учетом специфики своего экономического развития в какой-то момент становится поставщиком на мировой рынок тех или иных ресурсов. Действительно, Украина сегодня, помимо прочего, выступает экспортером трудовой силы и мозгов. И это ни хорошо, ни плохо. Вопрос только в объемах миграции и в той грани, когда она становится слишком большой с точки зрения текущего экономического момента. На сегодня, Украина, с одной стороны, теряет трудовые ресурсы и соответственно экономический потенциал. Но с другой – переводы мигрантов подпитывают внутреннее потребление и подталкивают национальную экономику вверх. И, кажется, до грани, когда миграция способна превратиться в так называемую “голландскую болезнь” (острая зависимость экономики от экспорта одного-двух видов ресурсов, обеспечивающих львиную долю доходов государства), Украине еще далеко. Да и вряд ли мы до нее дойдем. По крайней мере, опрошенные нами эксперты успокаивают – да, проблема с трудовой миграцией есть, но ничего страшного не происходит пока есть шанс. И что придет время, который развернет процесс в другом направлении. Ведь ключевую роль грамотной экономической стратегии еще никто не отменял.

Вадим Бардась, эксперт Европейского аналитического центра (European Analytical Centre):

Вадим Бардась

“Фактор миграции – второй по влиянию на прирост валового продукта после инвестиций”

– Макроэкономические законы доказывают, что в основе экономического роста лежат две основные составляющие – это трудовые ресурсы и инвестиции. Численность занятого населения в Украине на сегодня 14 млн, а еще в 2013 году было 20 млн человек. Экономика Украины показывает 3-процентный рост в то время когда нет возможности для более динамичного роста, то есть фактор миграции выступает вторым по величине влияния на прирост валового продукта после инвестиций. Как правило трудовые ресурсы являются производной от финансовых возможностей страны и уровня ее инвестиционной привлекательности. В современной глобализированной экономике правительство может вернуть трудовой поток в Украину, создав условия для притока иностранных инвестиций. Если в 2013 году в Украину было инвестировано $65 млрд, то сегодня эта цифра составляет $44 млрд, соответственно разница покрывается за счет частных переводов. В перспективе все зависит от действий властей по диверсификации структуры национальной экономики – если инвестиционный поток восстановится в Украину, то удастся пополнить трудовые ресурсы и ускорить экономический рост.

Николай Мельник, генеральный директор аналитической группы «Левиафан»:

Николай Мельник

“Поступления от гастарбайтеров еще не создают профицит бюджета, поэтому “голландская болезнь” нам не грозит”

– Классической формой голландской болезни («эффекта Гронингена») служит пример зависимости от добывающих отраслей, которые обеспечивают экспорт сырья, способствуя профициту бюджета благодаря поступлениям из-за границы, в то время, когда национальное производство не успевает подстроиться под новые экономические условия. В Украине поступления от заробитчан не создают профицит бюджета, а лишь помогают удержать покупательную способность граждан на определенном уровне. Фактически это вливание “кэша” в рынок, который наполовину “черный”, и государство получает от этих переводов напрямую только налог на добавленную стоимость и акциз, которые каждый гражданин платит при покупке того или иного товара в Украине. То есть от $9,3 млрд государство через косвенные налоги получает максимум $2 млрд. Учитывая, что сводный доход бюджета в 2018 году должен составлять 989 млрд гривен, то сумма, которая поступает от трудовых мигрантов непосредственно в бюджет, не превышает 5%. Такие незначительные показатели никак не могут спровоцировать «голландскую болезнь».

Единственная панацея от трудовой миграции – создание рабочих мест в Украине. Но при нынешней политико-экономической квазиолигархической модели государства это невозможно. Максимум на что можно рассчитывать, так это на создание аутсорсинговых компании промышленных гигантов мира.

Владислав Сердюк, политолог:

Владислав Сердюк

“Привлечение в Украину инвестиций – единственно правильный путь к возвращению трудовых мигрантов в страну”

– Ситуацию следует рассматривать не только с точки зрения экономики, но также исходя из социально-политической обстановки в государстве. Мигранты и их деньги в какой-то степени снижают напряжение в обществе, связанное с отсутствием возможности заработать в Украине. Вспомним Албанию – страну балканского региона, 50% населения которой практически живет и работает за пределами своей страны. При этом Албания пытается проводить экономические реформы, и тот факт, что ЕС рассматривает возможность принятия к себе этой страны, свидетельствует о положительном влиянии этих реформ.

Следует понимать, что трудовая миграция – это следствие плохого экономического состояния нашего государства. А, соответственно, необходимо бороться с источником заболевания. Деньги мигрантов удерживают на плаву значительную часть населения, поэтому любые инициативы правительства по “перехвату” или “отслеживанию” этих финансов приведут к нежелательным результатам. Например, отъезду из Украины уже не только работников, но и их семей. Думаю, в правительстве понимают все риски такого сценария. Привлечение в страну инвестиций, а затем создание новых рабочих мест наряду с достойными условиями труда – это единственно правильный путь к удержанию и возврату мигрантов в Украину.

Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего:

Анатолий Амелин

«Сейчас трудовые мигранты, по сути, спасают экономику Украины»

– Трудовая миграция – это, конечно, негативный фактор для нашей страны. Но надо учесть, что одним из ключевых факторов развития экономики является внутреннее потребление. Обратите внимание, несмотря на отсутствие серьезного роста внешних инвестиций, украинская экономика ускоряется – по итогам последнего квартала темпы роста достигают уже 3,6%. Этому способствует именно рост внутреннего потребления, подкрепленного, в том числе, и притоком денег от трудовых мигрантов. Мы ожидаем, что в 2018 году Украина получит от трудовых мигрантов около $11,5 млрд. Это деньги, которые будут потрачены именно в Украине на покупку всего необходимого: продовольствия, автомобилей, недвижимости, стройматериалов, услуг и т.д.

Мы проводили исследования объемов ВВП, созданных нашими трудовыми мигрантами в тех странах, куда они уехали. В то время, когда наша страна получает от мигрантов свыше $10 млрд в год, объемы ВВП, которые они создают в странах своего пребывания суммарно оцениваются в $30-35 млрд. Этот объем валового продукта мог быть создан и в Украине. Но что страна сделала для того, чтобы эти инвестиции пришли сюда?

Сейчас трудовые мигранты, по сути, спасают экономику Украины. Но со временем риски могут превысить пользу. Риск пока начинает проявляться в нехватке специалистов. Но с другой стороны, предприятия начинают задумываться о том, как сформировать и обучить трудовые ресурсы.

Польза и в том, что наличие дефицита трудовых ресурсов стимулирует рост заработных плат – сегодня их динамика положительная. Когда цены на труд сравняются с европейскими (или будут отставать хотя бы на 10-15%), то миграция остановится, и значительая часть людей вернется в страну. Ведь качество жизни за рубежом у них не самое лучшее. Они вынуждены арендовать жилье, соответственно, экономить, чтобы иметь больше доходов и потратить их там, где находится семья. Мигранты будут возвращаться с финансовыми накоплениями и новыми знаниями, и это уже неплохой фактор развития экономики. Но это произойдет лишь после того, как у страны появится четкая стратегия развития.

Александра Слободян, эксперт аналитического центра CEDOS:

Александра Слободян

«Формулой возвращения мигрантов может быть простая схема государственного финансирования их родных общин по схеме «1+1»

— Как показывают обследования трудовой миграции 2010-2012 годов, большинство домохозяйств тратила денежные переводы на приобретение продуктов питания, одежды и оплату услуг (77,5% всех домохозяйств, получающих денежные переводы) или товаров долгосрочного потребления, например, бытовую технику (40 %), а каждое третье домохозяйство — на приобретение жилья или его ремонт. Хотя гораздо меньше, но все же часть средств домохозяйства инвестировали в обучение или в бизнес.

Поскольку главной причиной трудовой миграции является именно желание повысить свое благосостояние, следует понимать, что пока мигранты не удовлетворят свои базовые потребности, они вряд ли будут инвестировать в что-либо другое, тем более в собственной стране. Поэтому усилия государства как минимум должны быть направлены на обеспечение прав украинских мигрантов за рубежом, чтобы они как можно быстрее заработали желаемую сумму и вернулись в Украину. Государство также должно работать над созданием условий для ведения малого и среднего бизнеса для всех предпринимателей в Украине, чтобы мигранты возвращающиеся с новыми навыками, финансовыми ресурсами и желанием открыть собственный бизнес не боялись этого делать. Интересна схема «2 + 1» или «1 + 1», к которым в свое время прибегали правительства Мексики и Молдовы для стимулирования инвестиций в инфраструктуру территорий происхождения трудовых мигрантов. Образно говоря, на каждую гривну, которые трудовые мигранты инвестируют в развитие своей малой родины, из местного или государственного бюджета выделять еще по одной гривне. С одной стороны такой инструмент позволяет развивать местную инфраструктуру, не тратя много государственных средств и не перекладывая функции государства на трудовых мигрантов, а с другой стороны может положительно влиять на развитие гражданского общества через привлечение к надзору за использованием средств членов семей трудовых мигрантов.

Марина Нечипоренко. Киев

Источник