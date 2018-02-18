А. Плотников: «Власть не заинтересована в росте украинской экономики»

Международный валютный фонд (МВФ) оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. ГолосUA решил разобраться, почему так медленно растет украинская экономика, и расспросил об этом заслуженного экономиста Украины Алексея Плотникова.

— Почему так медленно растет украинская экономика?

— Это вопрос скорее риторический, потому что за все годы независимости у нас были очень редкими всплески роста. Что касается нынешней власти, то здесь сложно ожидать какого-то эффективного роста, потому что нет желания у нынешней власти развивать экономику. Слишком много противоречий между целями власти и реальными задачами, которые стоят перед национальной экономикой. С этой точки зрения ситуация неисправима. Можно много рассуждать об уникальности реформ и поддержке на Западе, о том, что все радуются получению безвизового режима, но, к сожалению, власть ничего не делает для развития экономики.

— Какой рост экономики будет в текущем году?

— Зарубежные партнеры говорят о росте 1,3%, Кабмин дает 2,3%. Думаю, что международные специалисты более близки к реальности.

— Поможет ли стратегия бедности улучшить социально-экономическую ситуацию в стране?

— Начиная с 2000 года, при каждом премьер-министре Украины, утверждается подобная стратегия борьбы с бедностью. Это — не достижение нынешней власти. Хотя данная стратегия говорит о том, что власть подтверждает наличие обедневших украинцев. По статистике ООН, у нас 80% находится за чертой бедности по критериям проживания, когда один человек тратит 5 долларов в день. С точки зрения, есть ли в этой стратегии реальные шаги, то я их там не вижу. Там есть инвентаризация безработных, обучение граждан старше 45 лет и еще некоторые моменты, которые носят фрагментарный характер. Если власть пойдет на то, чтобы оживить национальную экономику, и та начнет показывать плюсы, и начнет расти, тогда всерьез можно говорить о преодолении бедности.

— Что мешает росту экономики, почему власть ничего не предпринимает в этом направлении?

— Власть не заинтересована в росте украинской экономики. Она заинтересована в решении личных бизнес-вопросов, но никак не в поддержке национального производства, установлении в стране мира и создании возможности для того чтобы государство работало по открытым и прозрачным правилам. Чтобы предприятия развивались и отправляли свой товар за рубеж…

— Помогают ли деньги МВФ украинской экономике?

— Деньги МВФ помогают «затыкать дыры» в государственном бюджете. Они являются сейчас спасательным кругом. Если очередной транш от МВФ не поступит, то, что произойдет со страной остается полной загадкой. Есть два варианта развития событий: либо провести реструктуризацию по договорам с кредиторами, либо объявлять дефолт.

— Насколько реален дефолт в 2019 году?

— Думаю, что до президентских выборов его удастся избежать. У власти и так очень низкий рейтинг и если страна объявит дефолт, то это будет приговор для нее. Нужно посмотреть, чем закончатся президентские и парламентские выборы.

— Что будет с курсом гривны на протяжении года?

— Сейчас не стоит ожидать каких-либо потрясений. Небольшие валютные качели, когда доллар, то растет, то падает, будут наблюдаться до нового года. К концу года курс доллара составит чуть выше 30 гривен.

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