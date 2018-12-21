А мы и не заметили: в Госстате заявили, что экономика Украины выросла — Znaj.ua

Рост валового внутреннего продукта Украины в июле-сентябре 2018 года составил 2,8% в годовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает издание «Хвиля» со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что в сравнении с предыдущим кварталом экономика выросла еще на 0,4% ( с учетом сезонного фактора).

По оценкам экспертов, экономика Украины вырастет к концу текущего года на 3,1%, по итогам 2019 года — на 3%. Такие цифры Минэкономразвития опубликовало в очередном выпуске «Украина: перспективы развития. Консенсус-прогноз»(декабрь 2018).

Напомним, Международный валютный фонд спрогнозировал значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет.

По информации Фонда, экономика Украины может вырасти с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.

Отмечается, что по итогам нынешнего года, рост реального ВВП ожидается на уровне 3,447% против 3,5%, которые эксперты Фонда прогнозировали еще в октябре текущего года.

Как сообщал портал Знай.ua, МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря.

Общая сумма помощи составляет 3,9 млрд долларов. Кроме того, должен состояться пересмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

Программа помощи сосредоточена на 4 приоритетах:

продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга;

дальнейшее снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

Также Знай.ua писал миллионы заробитчан активно поднимают экономику Польши.

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