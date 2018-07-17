А. Колтунович среди победителей всеукраинского конкурса «Экономическое будущее Украины»

16 июля в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко состоялось торжественное награждение авторов-победителей всеукраинского конкурса на лучшую научно-популярную экономическую статью «Экономическое будущее Украины» (#YoungScientistsConference). Конкурс проводился Киевским международным экономическим форумом совместно с Украинской ассоциацией Римского клуба.

Одним из победителей конкурса стал руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович со статьей на тему «Институциональные аспекты изменения вектора региональной экономической интеграции Украины как механизма инновационно-технологической модернизации национальной экономики и перехода к новому технологическому укладу». Автор выиграл билеты на Киевский международный экономический форум (КМЕФ) — 2018, который пройдет 18–19 октября, а его статья получила отдельную награду в рамках конкурса.

По словам А. Колтуновича, в условиях углубления интеграционных процессов Украине необходимы принципиально новые, действенные механизмы по активизации процессов инновационно-технологической модернизации в отдельных секторах национальной экономики. «В номинированной статье собственно и были предложены стратегические направления и механизмы по формированию институционального базиса инновационно-технологической модернизации в краткосрочной перспективе, а также определены приоритетные направления финансово-инвестиционного обеспечения в условиях децентрализации», — подчеркнул А. Колтунович.

Ранее он заявил, что в результате неправильного выбора вектора экономической интеграции Украина погрузилась в деиндустриализацию.





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