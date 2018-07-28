А.Колтунович: Рабинович и его команда разработали инновационную модель развития экономики Украины

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А.Колтунович: Рабинович и его команда разработали инновационную модель развития экономики Украины

Эксперт также прокомментировал предложенную лидером партии «За життя» инновационную модель развития экономики

Восстановление экономических связей со странами СНГ и развитие высокотехнологических секторов украинской экономики позволят Украине сделать экономический рывок и выйти из экономического кризиса. Так прокомментировал программу Вадима Рабиновича «Украинская мечта» эксперт по экономической интеграции Александр Колтунович.

По словам экономиста, восстановление экономических связей со странами СНГ — это главные моменты программы.

«Это важно для Украины, которая во многом зависит от внешних рынков и очень много утратила после 2013 года, о чем в том числе говорит Вадим Рабинович. Потери Украины в экспорте только стран СНГ составляют около 50 миллиардов долларов. Это колоссальные деньги! Восстановление этих связей является основой и фундаментом экономического возрождения Украины», — считает Колтунович.

Эксперт также прокомментировал предложенную лидером партии «За життя» инновационную модель развития экономики.

«Рабинович говорит о кластерах, о фискальной стимуляции кластеров, о свободных экономических зонах и территориях приоритетного развития — о том, что позволяет развиваться высокотехнологическим секторам экономики, завозить в страну высокотехнологическое оборудование без пошлин. Это дает фундамент для технологической модернизации страны в первую очередь», — пояснил он.

Переориентация на инновационную модель развития позволяет Украине быть конкурентоспособной на внешних рынках, подытожил Александр Колтунович.

Напомним, народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович представил пошаговую программу выхода страны из экономического кризиса. Презентация программы, которую сам Рабинович назвал «Українська мрія», состоялась в эфире специального выпуска ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne.

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Автор материала:

Марина Яковенко





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