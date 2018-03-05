А. Колтунович: Deutsche Welle пытается скрыть провал интеграционного выбора Украины

Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей.

«Не имея институциональной памяти, авторы доклада полностью искажают действительность, а также уходят от событий 2012–2013 гг. в вопросе выбора вектора экономической интеграции страны, — утверждает эксперт. — Если в ЕС теряют институциональную память — мы напомним истинные причины экономико-интеграционного кризиса в Украине».

Он отметил, что в 2013 году, когда перед Украиной стоял выбор вектора экономической интеграции, именно Виктор Медведчук выделил две группы рисков, которые впоследствии и спровоцировали нынешнюю ситуацию в Украине. «Позиция Виктора Медведчука основывалась на прогнозных сценариях и расчетах, опубликованных в докладе Института экономики и прогнозирования НАН Украины, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центра интеграционных исследований ЕАБР, которые демонстрировали экономический эффект для Украины именно от присоединения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству ЕврАзЭС», — указал экономист.

Также он добавил, что, подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли на несимметричных условиях, Украина фактически закрыла для себя российский рынок, поскольку даже 10% пошлины делали отечественную продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках. «Последствия же необдуманного и неправильного выбора европейского вектора экономической интеграций привели к ряду негативных экономических и социальных последствий, фактически спровоцировав экономический кризис, страшнейший в истории страны», — подчеркнул Колтунович.

По расчета «Украинского выбора», исходя из официальных данных Государственной службы статистики и Государственной фискальной службы, экспорт товаров Украины в сравнении с 2013 годом вырос по итогам 2014-го на 0,3 млрд долл., по итогам 2017 года — на 0,8 млрд долл. При этом экспорт украинских товаров куда более существенно сократился в сравнении с 2013-м по итогам 2015 года — на 3,7 млрд долл., по итогам 2016-го — на 3,2 млрд долл. Таким образом, общие прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский потребительский рынок за 4 года составили 5,8 млрд долл.

По мнению экономиста, ЗСТ с ЕС неспособна сформировать институциональный базис долгосрочного развития экономики Украины, более того, ЗСТ с ЕС не предлагает инновационную модель развития Украины, лишь частично открывая двери для зерновых и руд. «В этих условиях, со стратегической точки зрения, ЗСТ с ЕС невыгодна национальной экономике. Напротив, страна нуждается в смене вектора экономической интеграции»,— считает эксперт.

В то же время он отметил, что Виктор Медведчук — единственный, кто предлагает реальную альтернативу по преодолению интеграционного кризиса. «В ЕС, как и в Украине, понимают, что, восстановив разрушенные кооперационные связи с РФ и государствами ЕАЭС, наша страна выйдет на докризисные показатели 2013 года. Следовательно, вопрос денонсации Соглашения об ассоциации в части Зоны свободной торговли, которую с высокой долей вероятности осуществит Верховная Рада Украины нового, 9-го созыва, — вопрос ближайшего времени. Именно поэтому DW, УП и другие пытаются скрыть провал интеграционного выбора Украины, рассказывая, что ЗСТ с ЕС никак не повлияла на отечественную экономику, параллельно лишая украинцев права на достойную жизнь», — заключил А. Колтунович.

Ранее он заявил, что из-за разрыва торговых связей с Россией и ЕАЭС Украина за три года потеряла 27 млрд долл. экспортных доходов.

Также сообщалось, что дезинтеграция со странами Евразийского экономического союза, в частности с Россией, привела к многомиллиардным потерям для украинской экономики.

«Украинский выбор» сообщал, что для восстановления экономики Украины необходимо возобновить объемы экспорта в рамках евразийского экономического пространства.





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