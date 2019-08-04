А если многотриллионная бомба рванет? Что станет с экономикой?

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, устанавливающий бюджет на 2020 и 2021 финансовые годы и временно приостанавливающий срок наступления потолка государственного долга. Инициатива, которая позволяет правительству неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года, одобрена сенатом Конгресса США, ранее ее одобрила палата представителей.

А ведь еще в июле 2018 года в Конгрессе отметили, что «долговая бомба» США может взорваться через 8–10 лет, если власти не пойдут на сокращение госрасходов. Не исключался даже технический дефолт в США, так как дефицит составляет порядка 1,6% ВВП, или 9,4% федерального бюджета. Но в ноябре Трамп пообещал, что США полностью погасят свой госдолг к концу его второго президентского срока. Мол, долги существенно увеличились во времена президентства представителя Демократической партии Барака Обамы. Однако он оказался куда расточительнее своего предшественника. К началу этого года, то есть за два года президентства Трампа госдолг США вырос более чем на 2 трлн – до 22 трлн долларов. Да, за два года Трамп увеличил госдолг на 10%.

Основным фактором роста объемов долга остается бюджетная диспропорция, которая в свою очередь вызвана как снижением налогов в рамках налоговой реформы Трампа, так и действием различных социальных программ. А главной причиной роста госдолга является финансирование растущего дефицита бюджета на фоне действия приведенных факторов. И этот подход продолжается по нарастающей. Хронические бюджетные диспропорции формируют соответствующие риски для американской экономики. С одной стороны, растущая долговая нагрузка не решает проблем бюджетного дефицита, а в долгосрочной перспективе скорее выступает их акселератором. То есть увеличению объемов долга сопутствует рост процентных платежей. С другой стороны, рост долговой нагрузки будет оказывать давление и на сам экономический рост, снижая запасы капитала в США. Именно фактор давления на экономический рост, думается, таит в себе наиболее существенные риски.

В целом рост объемов госдолга на фоне сохранения стабильного роста экономики не является нездоровой тенденцией развития страны. Но есть определенный порог, после которого объемы процентных платежей на оплату долга становятся прямым фактором ослабления экономического роста. Именно реализация сценария, при котором США начнут замедляться, а объемы госдолга продолжат свой рост, является одним из путей к рецессии экономики, которая может стать отправной точкой для нового мирового кризиса.

Правда, американские долги номинированы в долларах, а реализация дефолтов по ним для самих Штатов весьма маловероятна. Такой аргумент до последнего времени поддерживали многие эксперты. Но подобные условия в отношении выплат по своим долгам могут складываться, когда мировая экономика находится на устойчивом пути развития. Сегодня много угроз для стабильности мирового роста, к примеру, торговый конфликт США и Китая. И если эскалация торговых прений между крупнейшими экономиками мира доведет их отношения до торговой войны, под масштабным давлением окажутся все экономики мира. Именно в этих условиях долговые проблемы США приобретают особую остроту – даже у американской экономики в условиях мирового замедления, а также наличия столь существенных бюджетных и долговых диспропорций может закончиться запас финансовой прочности.

Для изменения курса движения к реализации таких сценариев США нуждаются в масштабных законодательных изменениях, реформах, которые бы позволили снизить непроцентные расходы либо увеличить бюджетные доходы. И времени для данных изменений остается все меньше. Но обещанных Трампом бюджетных доходов страна так и не дождалась, а всякие расходы лишь растут. Точно так же не дождутся американцы и снижения госдолга.

Да и невозможно это практически. Ведь 22 трлн долларов — это лишь государственные займы, продолжающие накапливаться благодаря неуемным аппетитам федерального правительства. В целом же госдолг США достиг уже 69 трлн долларов. И США не одиноки, объем мирового долга достиг 246 трлн долларов. Это абсолютный рекорд, более чем в три раза превышающий глобальный ВВП — стоимость всех продуктов и услуг на планете. Причем большая часть обязательств принадлежит развитым странам — до 177 трлн долларов. И когда многотриллионная бомба, заложенная под мировую экономику, рванет, разразится кризис, какого еще не видели. И вряд ли кто тогда вспомнит про обещания президента Трампа.





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