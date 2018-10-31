А что бы вы украинской экономике пожелали?

Рисунок: Архив «КП»

Сегодня, 31 октября, отмечается Международный день экономики. В связи с этим наш вопрос.

Татьяна ВЛАСОВА, солистка группы VLASNA:

— Желаю всем нам, чтобы словосочетание «украинская экономика» перестало вызывать смех, раздражение или недоумение. И начало наконец вызывать радость и гордость.

Алексей ДОРОШЕНКО, глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, Киев:

— Желаю быстрее закончить уже начатые экономические реформы и лишь после этого приступать к новым. А то как на фронте: мы все начали, но ничего не закончили.

Артем КОВБАСА, нападающий ФК «Оболонь-Бровар», Киев:

— Стабильности. Для начала хотя бы этого.

Дмитрий ГЛУХОВ, аналитик рынка нефтепродуктов, Киев:

— День экономики совпадает с Хеллоуином, поэтому желаю меньше чертей и демонов в украинской экономике.

Дмитрий ВАЩЕКО, фермер, Харьковская обл.:

— Развиваться без оглядки на политику. Ведь бизнес должен и может быть независимым.

Татьяна ДАНИЛЕНКО, историк, Мариуполь:

— Поучиться у Польши. Вспомнить, что жалких (для истории это действительно не время) четверть века назад мы были с ними в близком разваленном состоянии. А сегодня поляки в своем развитии обогнали нас на несколько десятилетий. Не нужно стесняться учиться.

Ольга МАМЕДОВА, менеджер, Львов:

— Чтобы она встретила профессионалов, с которыми бы чувствовала себя уверенней и начала развиваться.

Алексей ПОДДУБЦЕВ, менеджер, Харьков:

— Наша экономика еще совсем молода. Хочу пожелать ей толкового «мужа» и «брак» по любви, ну и там детей, в смысле — денег побольше.

Марина ЗУБОВА, врач-стоматолог, Запорожье:

— Действенных реформ, успешной борьбы с коррупцией и хороших инвестиций, ведь от этого зависит будущее страны и ее жителей.

Георгий БУДКО, HR-менеджер, Одесса:

— Ценить потенциал наших специалистов. Если лучшие уедут на заработки за границу, экономика окончательно рухнет. И те, кто ею управляют, должны это понимать.

Иван, читатель сайта kp.ua:

— Поверить в себя. Понять, что она все-таки есть и у нее огромный потенциал.





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