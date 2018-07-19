А был ли рост экономики Украины в 2016-2017 годах? По данным Госстата и оценкам МЭРТ — не было

Виктор Скаршевский, «Facebook»

19.07.2018 11:27

Судите сами.

Правительство, в лице Минэкономразвития, отчиталось, что с 2015 года в Украине стремительно снижается доля теневой экономики (ссылка в 1-м комментарии):

— в 2017 году размеры теневой экономики были на 32% меньше, чем в 2014-м.

С 2016 года, не так стремительно, но растет официальный ВВП:

— в 2017 году официальный ВВП был выше на 5%, чем в 2015-м.

Давайте добавим к официальному ВВП размеры теневой экономики и посмотрим динамику развития общей экономики.

И получим, что в 2016 и 2017 в украинской экономике был не рост, а спад (см. График):

— в 2016 общий ВВП (официальный плюс теневой) снизился на минус 1,3%, а не вырос на 2,4%,

— а в 2017 — снизился на 0,5%, а не вырос на 2,5%.

Объясняется это тем, что по оценкам Минэкономразвития, теневая экономика сокращается быстрее, чем растет официальная.

В результате, сложив две позитивные тенденции, получаем общую негативную — спад.





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