900 млрд дохода принесет онлайн-торговля в 2020 году – прогноз Бахыта Султанова

20 Августа 2020 13:19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте объемов электронной торговли заявил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В развитии нашей отрасли мы также делаем акцент на электронную коммерцию. Это мировой тренд, усилившийся в период пандемии. Если за весь прошлый год в Казахстане объем электронного рынка составил чуть больше 700 млрд тенге, то только за первое полугодие 2020 года объем онлайн-торговли составил 432 млрд тенге», — сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

Он поделился ожиданиями.

«До конца этого года ожидаем 900 млрд. А к 2022 году объем онлайн-покупок может достичь двух триллионов тенге, или 13% всей розничной торговли в стране. По нашим прогнозам, к 2025 году доля электронной коммерции достигнет 15% розничного рынка», — отметил министр.

По его словам электронная коммерция значительно упрощает и ускоряет розничную торговлю, особенно международную.

«Чтобы помочь нашим предпринимателям освоиться на мировых электронных торговых площадках, Минторговли ведет переговоры с Alibaba, Ebay, Amazon и Wildberries», — заключил Б. Султанов.

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