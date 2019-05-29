9 дивидендных компаний для любой инвестиционной стратегии

Фото: facebook.com

Автор: Яна Кудрявцева

29.05.2019 16:18

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Джош Эномото из InvestorPlace составил для вас список из 9 компаний с разным уровнем дивидендной доходности и, соответственно, разным уровнем риска. Мы уверены, что среди этих вариантов вы найдете подходящий для себя.



Независимо от того, на какой стадии экономического цикла мы находимся, всегда хорошо напоминать себе о том, какие предсказания сбылись, а какие нет.



Аналитики Уолл-стрит пророчили, что 2017 год будет тяжелым, но все оказалось совсем иначе. Индексы побили рекорды разных времен, и во многих секторах наблюдался большой оптимизм. В 2018 году продолжительный «бычий» рынок, наоборот, взял передышку. Как сложится ситуация в текущем году, пока что непонятно. Инвесторам стоит избирательно подходить к решению о том, в какие компании инвестировать, а в какие нет.



Многим хочется вкладывать средства в компании с быстрорастущими акциями, но такое решение не всегда самое умное. С фирмами, приносящими пассивный доход, вы получаете потенциал для прироста капитала, а также остаточные выплаты для укрепления вашей позиции. В период простоя дивиденды также могут помочь вам пережить шторм.



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Но не принимайте все эти советы за «скучные» стратегии. Вы всегда можете увеличить уровень риска, если хотите получить больше выгоды. Вот почему так важно выбрать наиболее подходящие дивидендные компании для покупки исключительно согласно вашим личным нуждам: никто не знает ваш стиль инвестирования лучше, чем вы!

1. Johnson&Johnson



Текущая дивидендная доходность: 2,74%



Если вы любите стабильные дивидендные акции, Johnson&Johnson – один из самых лучших вариантов. Гиганта в сферах здравоохранения и потребления можно смело назвать одной из самых устойчивых компаний на Уолл-стрит, за что его и любят консервативные инвесторы.



Johnson&Johnson возглавляет группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.







В настоящее время дивидендная доходность Johnson&Johnson составляет 2,74%. Кроме того, с начала года акции компании выросли почти на 8,7%. В период с 1970 по конец 2018 года доходность фирмы за год в среднем составляла почти 15%.



Показатель чувствительности акций производителя относительно движения остального рынка составляет 0,62, что означает, что на каждые 100% движения рынка за последние три года акции J&J переместились всего на 62%. Это именно то качество, которое инвесторы хотят видеть в «голубых фишках» – безопасное убежище от сильных распродаж.

2. Wells Fargo & Company



Текущая дивидендная доходность: 3,9%



Многие помнят, что в 2016 году Wells Fargo & Company была вовлечена в серьезную полемику, которая потрясла все финансовое и деловое сообщество. По сути, банковский гигант признался в создании более двух миллионов фальшивых счетов для достижения высокого количества продаж.



С тех пор регуляторы не спускают глаз с деятельности Wells Fargo, а власти и общественность постоянно требуют обновления состава его руководства и серьезных изменений в политике самого банка. Но, в конце концов, все мы давно привыкли, что в итоге крупные конгломератами выходят победителями из любых передряг.



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Не забывайте о том, что с финансовой точки зрения WFC – это отличная возможность для получения неплохой выгоды. Главное то, что компания выплачивает самую большую дивидендную доходность среди представителей «большой четверки» – более 3,9%. За такой показатель ей можно многое простить.

3. Exxon Mobil



Текущая дивидендная доходность: 4,7%



Если вы еще не начали инвестировать в компании из нефтегазового сектора, у вас есть отличный шанс. Теперь, когда цены на нефть начинают восстанавливаться, стоит присмотреться к данной отрасли. Падение цен помогло отсеять более слабые фирмы, а те, которые выжили, стали еще сильнее, чем когда-либо, с более эффективной деятельностью и лучшими перспективами на будущее.



Сектор энергетики является одним из самых надежных и стабильных среди всех других. Нетрудно догадаться, почему. Когда люди нажимают на выключатель, они ожидают, что свет включится. Точно так же, приезжая на автозаправочную станцию, они рассчитывают заполнить свои бензобаки.







Благодаря бизнесу Exxon Mobil все наши ежедневные нужды реализуются.



Инвесторы должны быть воодушевлены реакцией Exxon Mobil на спад на рынке нефти. Данная компания, наравне с другими «выжившими», пересмотрела свою бизнес-модель и избавились от непроизводительных активов. В итоге нефтяное сообщество стало скуднее, злее, но при этом гораздо более подготовленным к тому, что будет впереди.



Другими словами, Exxon Mobil доказала свою устойчивость. С начала года ее акции выросли на 6,3%. Как консервативный инвестор, вы можете смело покупать бумаги данной фирмы.

4. Duke Energy



Текущая дивидендная доходность: 4,18%



Duke Energy можно смело назвать одной из лучших дивидендных компаний, акции которой стоит купить прямо сейчас. Согласно некоторым прогнозам, текущий год принесет компании тоько положительные рузальтаты.



Начиная с пузыря доткомов и финансового кризиса 2008 года, Duke Energy неизменно вознаграждает своих инвесторов. В этом году компания должна вернуть акционерам порядка 13%, если импульс в ее бизнесе сохранится.



Все признаки указывают на то, что и следующий год станет для Duke Energy вполне благоприятным. В настоящее время компания является седьмой по величине электроэнергетической компанией в США. Кроме того, руководство пересмотрело свою бизнес-модель, сосредоточившись на природном газе и более чистых источниках энергии, что также должно положительно сказаться на развитии фирмы.



В настоящее время дивидендная доходность Duke Energy составляет чуть более 4%. И хотя инвестирование в данную компанию сопряжено с немного большим риском, чем в случае с дивидендными аристократами, правильный баланс между стабильностью и высокой доходностью сохраняется.

5. AT&T



Текущая дивидендная доходность: 6,32%



Стоит отметить, что в последнее время динамика AT&T разочаровывает многих инвесторов. Обычно бизнес компании стабилен как часы – всегда заранее знаешь, чего от него ожидать. Тем не менее наступил период аномалии.



В пролом году акции AT&T резко упали, после чего изо всех сил пытались восстановить свои потери. В этом году стоимость бумаг фирмы выросла примерно на 9%.



Имейте в виду, что в период с 1984 по 2016 год компания возвращала своим инвесторам в среднем 13% в год. За это время акции AT&T падали только в 8 случаях из 33, то есть почти в 75% случаев бумаги росли.



Как и в случае с вышеупомянутой компанией Johnson&Johnson, бизнес AT&T стабилен и надежен. Сложный для фирмы период обязательно закончится, и акционеры будут щедро вознаграждены. Не забывайте о том, что даже сейчас AT&T предлагает колоссальную дивидендную доходность – 6,32%!

6. Welltower



Текущая дивидендная доходность: 4,27%



Мало кто задумывается о старости в юном возрасте. Но время не остановить – все мы стареем, здоровье портится, и однажды человек может утратить возможность заботиться о себе.



На помощь приходит Welltower – инвестиционный траст недвижимости, специализирующийся на домах престарелых, больницах и поликлиниках. Важность и необходимость бизнеса компании очевидны. В настоящее время бэби-бумеры представляют собой крупнейшее поколение жителей США. Значительная часть этой демографической группы уже вышла на пенсию, и вскоре вступит в свои золотые годы. Это отличный стимул для роста акций Welltower, особенно в долгосрочной перспективе.



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Более того, диверсифицированный бизнес данной компании является ее большим преимуществом перед другими инвестиционными трастами недвижимости. Сложно представить себе более надежный бизнес, чем у Welltower. Хотя в последнее время финансовые показатели Welltower были немного неустойчивыми, в долгосрочной перспективе Welltower остается стабильной инвестицией. Не забывайте и о высокой дивидендной доходности компании – 4,27%.

7. Blackstone Group LP



Текущая дивидендная доходность: 5,34%



Тройку компаний с самой высокой дивидендной доходностью открывает Blackstone Group LP. Если бы вы решили оценить динамику компании, основываясь только на результатах этого года, инвестирование в нее вряд ли бы показалось вам рискованным. С начала года акции Blackstone выросли аж на 35%.



Как правило, высокий уровень возврата акционерного капитала и высокая дивидендная доходность не сочетаются друг с другом. Только с дивидендной доходностью в 5,34% пассивный доход Blackstone примерно такой же, как у среднего взаимного фонда. В чем же причина?



Скажем прямо, Blackstone Group, вероятно, никогда не войдет в список самых надежных компаний. Финансовая фирма была вовлечена в ряд споров, начиная от скандальной практики с недвижимостью и заканчивая теневым банкингом. Это действительно одна из тех компаний, которые получают прибыль любой ценой. Но кто сказал, что Уолл-стрит – дружелюбное место?

8. Kimco Realty



Текущая дивидендная доходность: 4,18%



Kimco Realty Corp является инвестиционным фондом недвижимости. Компания имеет в собственности розничные торговые центры, занимается их строительством, управлением и функционированием. Не секрет: все, что связано с розничной продажей, является рискованной игрой. При общем снижении посещаемости, торговые площади больше не имеют такой привлекательности, как раньше. Конечно, самый важный фактор – это электронная коммерция. Зачем сидеть в пробке, а затем ждать в очереди, когда вы можете удобно делать покупки на Amazon.com?



Тем не менее у каждой медали две стороны. Например, большинству людей удобнее определять размер одежды в обычном магазине одежды, чем гадать в интернете. Кроме того, некоторые бренды предлагают лучшие цены, чем Amazon. Вспомните Walmart, Costco и Best Buy.







Так что у данной компании есть все шансы на светлое будущее. Kimco Realty владеет собственностью, которая, как правило, закреплена за супермаркетами или крупными магазинами товаров первой необходимости. Более того, большая часть недвижимости находится на прибыльных рынках.



Будет ли этого достаточно, чтобы преодолеть все проблемы, характерные для отрасли в целом? Точного ответа вам никто не даст. Но если вы не боитесь рисковать, обратите внимание на Kimco Realty.

9. Sotherly Hotels



Текущая дивидендная доходность: 7,33%



Благодаря обилию технологий потребительского уровня традиционные отрасли устаревают. Десять лет назад для того, чтобы доехать в аэропорт, вам нужно было вызвать такси по телефону. Теперь с такими приложениями, как Uber или Lyft, вы можете удобно запросить аналогичную услугу через приложение в своем смартфоне.



Подобные перемены могут произойти и в гостиничной индустрии благодаря таким приложениям, таким как Airbnb. Чтобы остаться на плаву в такой непростой период, компании вам нужен свежий подход. Sotherly Hotels, по-видимому, знает секрет волшебной формулы. Расположенная в основном в южном регионе США, сеть отелей предлагает своим гостям уникальный опыт.



По-видимому, большинство миллениалов хотят, чтобы бренды были более аутентичными, и это соответствует бизнесу Sotherly Hotels. Посетите любое из заведений компании, и вы почувствуете себя желанным членом сообщества. Кроме того, в совет директоров входит бывшая звезда НФЛ Гершель Уокер. Это просто потрясающе!



Но будет ли все это иметь значение для инвесторов? Довольно сложный вопрос, учитывая огромное количество нововведений в сфере гостиничного бизнеса. Тем не менее, с дивидендной доходностью в 7,33%, Sotherly Hotels действительно заслуживает внимания.





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