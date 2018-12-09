9 декабря: какой сегодня день — Новости Киева — Информатор

9 декабря в Украине и мире отмечают несколько значимых дней. Также в этот день произошло несколько знаковых событий.

Информатор расскажет о самых интересных фактах о них.

В МИРЕ В ЭТОТ ДЕНЬ ОТМЕЧАЮТ

Международный день борьбы с коррупцией — По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления – резолюции об учреждении этой даты приняла Генасамблея ООН в 2015 году. Принимая ее без голосования, все 193 государства-члена тем самым подтвердили, что каждое отдельное государство ответственно за защиту своего населения от геноцидаю. Страны должны предупреждать эти преступления, в том числе подстрекательства к нему.

Именины в этот день отмечают: Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон и Яков.

В ЭТОТ ДЕНЬ В МИРЕ

1842 — в Англии выпущена первая рождественская открытка.

1884 — Левант Ричардсон из Чикаго запатентовал роликовые коньки.

1917 — в Крыму создан курултай, высший орган крымских татар.

1918 — директория УНР приняла постановление об отмене законов гетманского правительства в области рабочего законодательства и возобновила закон о восьмичасовом рабочем дне.

1943 — войска 2-го Украинского фронта и партизаны заняли город Знаменка Кировоградской области.

1968 — в Сан-Франциско на профессиональной конференции Дуглас Карл Энгельбарт впервые публично продемонстрировал компьютерную мышь и гипертекст.

1997 — сделали первый звонок в сети мобильной связи «Киевстар»

2004 — вступили в силу принятые Верховной Радой Украины законы об изменениях в Конституцию и особенности проведения голосования 26 декабря на выборах президента Украины.

КТО ИЗ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ РОДИЛСЯ В ЭТОТ ДЕНЬ

1608 — Джон Милтон (умер в 1674), выдающийся английский поэт («Потерянный рай»).

1748 — Клод-Луи Бертолле (умер в 1822), французский химик, впервые использовал хлор для отбеливания бумаги и ткани.

1861 — Евгений Чикаленко (умер 1929), украинский общественный и культурный деятель, меценат, теоретик и практик сельского хозяйства.

1863 — Борис Гринченко (умер в 1910), украинский писатель, этнограф, языковед, переводчик.

1876 ​​- Михаил Глибовицкий, украинский писатель и общественный деятель.

1897 — Борис Тен (умер 1983), украинский поэт и переводчик.

1915 — Владимир Ярема (Дмитрий) (Умер в 2000), Патриарх Киевский и всей Украины (УАПЦ).

1925 — Патриарх Владимир (Владимир Романюк) (умер в 1995) — украинский православный религиозный деятель, богослов, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины (УПЦ-КП).

1932 — Дональд Берд (умер в 2013), американский джазовый трубач и композитор.

1934 — Джуди Денч, голливудская актриса («Влюбленный Шекспир», «Миссис Хендерсон представляет», Бондиана)

1953 — Джон Малкович — американский актер, продюсер и режиссер («Трансформеры», «Тепло наших тел», «О мышах и людях»)

Создать себе праздничное настроение вы можете уже сегодня. Ведь в Киеве открылась ежегодная Зимова Країна. Продолжает готовиться к Новому году и Контрактовая площадь. Также мы писали, как устанавливают главную елку Киева и всей Украины на Софийской площади.

Никита Малюгин

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник