89-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств

89-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – 12 марта т.г. состоялось 89-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, которое прошло в формате видеоконференцсвязи.

В повестку дня заседания были включены вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества государств — участников СНГ.

В мероприятии приняли участие первые заместители Премьер-министров Азербайджана и Таджикистана, заместители Премьер-министров Армении, Беларуси и Узбекистана, заместитель Председателя Правительства России, Министр финансов и экономики Туркменистана, полномочные представители Казахстана и Кыргызстана в Комиссии по экономическим вопросам СНГ, а также заместитель Председателя ИК СНГ.

Главы делегаций стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического сотрудничества в Содружестве Независимых Государств и приняли значимые решения, которые помогут при восстановлении экономик стран СНГ после пандемии.

По итогам заседания были рассмотрены 10 вопросов, в том числе по проектам Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения государств – участников Содружества Независимых Государств, Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств, Среднесрочного плана совместных действий государств – участников Содружества Независимых Государств по противодействию распространению инфекционных болезней и другие.

Пандемия показала, что мировая экономика не в полной мере готова противодействовать распространению инфекционных болезней. Поэтому возникла необходимость формирования определенного механизма борьбы с подобного рода катаклизмами в рамках СНГ. В этой связи, принятие «Среднесрочного плана совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней» стало важным шагом в данном направлении.

Участниками заседания также были обсуждены вопросы организационного характера, в частности, был рассмотрен вопрос о проведении очередного

90-го заседания Экономического совета СНГ 18 июня 2021 года в городе Москве, Российская Федерация.

По итогам заседания участниками было принято решение о продолжении экономического сотрудничества, в том числе в рамках Экономического совета Содружества Независимых Государств.

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