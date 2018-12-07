​»Давление нарастает, угроза реальна», — эксперт о планах США отключить РФ от SWIFT — Диалог.UA — Всегда два мнения

В США угрожают агрессивной России отключением от международной банковской системы SWIFT. Американцы в случае необходимости вполне могут устроить крах банковской системы РФ.

Своим мнением об обострении отношений Вашингтона и Москвы поделился в Facebook известный российский блогер Эль Мюрид, передает «Диалог.UA».

После захвата Россией 3 кораблей ВМС Украины в нейтральных водах Черного моря положение Кремля серьезно ухудшилось на международной арене. В частности, в США уже пригрозили отключением РФ от SWIFT, что поставит крест на банковской системе страны. Все настолько серьезно, что Центробанк РФ уже разослал некоторым банкам рекомендательные письма готовится к такому неутешительному сценарию.

«Вполне возможен вариант отключения одного-двух крупных российских системообразующих банков в качестве, с одной стороны, примера, с другой — Запад оценит перспективы полного отключения», — поделился мнением Мюрид, отметив, что в РФ прогнозируют такой удар уже в начале 2019 года.

«Противостояние России и Запада постепенно входит во все более острую фазу», — подчеркнул эксперт, уточнив, что планы США отправить корабли в Черное море — тому свидетельство. Вполне возможно, что американские суда могут заступить на постоянное дежурство в черноморской акватории, сопровождая гражданские корабли для их защиты от РФ.

«Действия США глубоко продуманы и строго рациональны. Война как мордобой в подворотне их не интересует, им важен конкретный экономический результат. А драки в переулке — это для кремлевской гопоты, если ей так привычнее», — заверил Мюрид, уточнив, что одна из главных целей Вашингтона — это вытеснить РФ из газового рынка Европы. И ради этого они и ослабляют путинский режим.

Напомним, ранее «Диалог.UA» сообщал, что в США назвали эффективный ответ на «пиратство» РФ.





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