81-летняя китаянка получила степень бакалавра электронной коммерции

Еще несколько лет назад китаянка Сюэ Миньсю не умела работать с компьютером, а сегодня она — дипломированный специалист в области электронной коммерции, пишет South China Morning Post. Ее история — хороший пример для всех, кто считает себя слишком старым, чтобы осваивать новые технологии.

Сюэ родилась в 1936 году. В 21 год она поступила в Северо-Западный университет в городе Сиань (провинция Шэньси). Однако работодатель не позволил ей пойти учиться. Тогда такая практика была распространена на предприятиях государственного сектора. Позже она уже не могла поступить в вуз, так как по действовавшим до 2001 года правилам, сдавать экзамен могли лица младше 25 лет и не состоящие в браке.

Тем не менее, Сюэ всегда хотела окончить университет, поэтому после пересмотра правил она решила осуществить свою мечту. Несмотря на то, что она свободно говорит на английском, французском, русском и знает латынь, ей потребовалось несколько лет, чтобы освоить азы компьютерной грамотности. Ее упорство и трудолюбие позволили ей в 2014 году поступить в Школу онлайн-образования Тяньцзиньского университета.

Каждое утро Сюэ просыпалась в 5 часов и проводила почти все свое время за курсами. Спустя 3 года она прошла все обязательные курсы и защитила выпускную дипломную работу. Сюэ признается, что работа с компьютером никогда не была ее сильной стороной, ей потребовалось 6 попыток, чтобы сдать этот элемент курса. Зато теперь при работе с таблицами Excel или обработке изображения в Photoshop Сюэ чувствует себя как рыба в воде.

Несмотря на то, что основная специализация Сюэ — электронная коммерция, ей нет никакого дела до интернет-магазинов. Сюэ привлекают возможности онлайн-образования, которые позволили ей осуществить давнюю мечту.

Источник