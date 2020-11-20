78% доходов расширенного бюджета 2021 года – налоги украинцев — новости Украины, Экономика

78% плановых доходов расширенного госбюджета Украины в 2021 году будут составлять налоги от покупок и трудовой деятельности украинцев. Об этом говорится в исследовании CASE Ukraine, опубликованном на Facebook-странице «Цена государства».

40% всех доходов бюджета (667,9 млрд грн) – налоги, которые украинцы заплатят в ходе трудовой деятельности. 20,4% доходов бюджета (350,7 млрд грн) составит НДФЛ, а 16,7% (286,6 млрд грн) – ЕСВ.

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38% доходов бюджета (647 млрд грн) – налоги, которые оплатят при покупке товаров. 27% доходов (463 млрд грн) даст НДС, а 9% (153,9 млрд грн) – акцизный сбор.

Всего 6,7% доходов в бюджет принесет налог на прибыль предприятий. Неналоговые поступления составят 10% доходов.

Еще бюджете 2020 года часть доходов, состоящих из налогов населения, составляла 73%.

«Под доходами расширенного бюджета мы понимаем доходы сведенного бюджета и поступления от платы единого социального взноса», – сказано в комментарии.

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18 сентября, министр финансов Украины Сергей Марченко представил в Верховной Раде проект госбюджета на 2021 год. Тогда народные депутаты раскритиковали проект бюджета и отправили его в Бюджетный комитет.

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в правительстве заявил, что ситуация с бюджетом критичная. По его словам, без помощи МВФ Украина закончит год «с кровавыми потерями» 3 ноября бюджетный комитет закончил подготовку законопроекта о госбюджете. Комитет предложил увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд грн и осуществить перераспределение расходов.

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Александр Мясищев

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