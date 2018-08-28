7 любопытных фактов о росте американского рынка – самом продолжительном в истории

Фото: alfredthe.me

Автор: Яна Кудрявцева

28.08.2018 11:12

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Движение вверх не прекращается уже 3453 дня.



1. Американский фондовый рынок демонстрирует рекордный рост, находясь уже девятый год во власти быков. Процесс был запущен 9 марта 2009 года, и он не прекращается до сих пор. На сегодняшний день результаты превосходят даже показатели трендовых 90-х.



2. С момента закрытия торгов 9 марта 2009 года на уровне 676,53 пункта индекс S&P 500 вырос до 2862,96, то есть на 320%. Среднегодовой прирост составил 16%. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 290%, а NASDAQ взлетел на 520%. Текущий восходящий тренд считается самым длительным, поскольку американские индексы за последние 9 лет ни разу не корректировались на 20% со своих максимумов.



3. Непрерывный рост цен на акции привел к тому, что общая капитализация индекса Russell 3000, который покрывает 98,5% американского фондового рынка, составила $30 трлн – «ошеломляющую» сумму денег, согласно докладу Bespoke Investment Group.



4. Аббревиатура FAANG обозначает главных бенефициаров текущего тренда: акции Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google (ныне Alphabet). Их совокупная стоимость за последние годы превысила $3 трлн, обогнав по капитализации индекс FTSE 100.



5. Рекордсмен – строительная компания Patrick Industries. Согласно данным колумниста Seeking Alpha Эрика Конли, ее акции выросли в цене на 24704%.



6. Даже несмотря на то, что за последние 10 лет рынок сталкивался с периодами неустойчивости (например, резкая коррекция в начале этого года, когда S&P 500 упал на 10% в течение двух недель после январского максимума), снижение налоговых ставок и стремительное развитие высокотехнологических компаний, таких как Apple, Amazon и Alphabet, помогают ему поддерживать стабильный восходящий тренд.



7. По мнению большинства аналитиков, американский рынок продолжит расти, достигая новых максимумов. «Суть в том, что дела на рынке США обстоят очень хорошо. И намного лучше, чем на рынке любой другой страны», – отмечает Говард Сильверблатт, старший аналитик индекса S&P Dow Jones Indices. «Даже несмотря на то, что СМИ продолжают ставить под сомнение устойчивость роста фондового рынка и экономики в целом, ссылаясь на торговые войны, инфляцию, введение пошлин и т. д., я по-прежнему считаю, что в запасе еще много топлива для дальнейшего роста», – пишет Джон Линч, инвестиционный советник LPL Financial.



По материалам livewiremarkets.com, theguardian.com, money.cnn.com, marketwatch.com, barrons.com, seekingalpha.com



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