7 дней (США): США выигрывают в мировой торговой войне, но пока не побеждают

Рано еще подводить итоги мировой торговой войны, но аналитики согласны, что пока что правительству США можно смотреть в будущее с осторожным оптимизмом.

Торговые войны США достали всех. Действия Белого дома окрестили безответственными и несущими угрозу всей мировой экономике, ведь в результате американской политики и ответных мер противников янки роль ВТО и других международных институтов поставлена под сомнение. Ряд локальных кризисов, последовательно вспыхнувших в разных частях земного шара, провоцируют ожидания нового мирового коллапса. И экономисты наперебой гадают, какую выгоду от него получат сами Штаты.

Борьба с безработицей

Прежде всего, нужно понимать, что нет «плохого» или «хорошего» Трампа. В экономике вообще нет ни хулиганов, ни святых. Вся деятельность администрации США объясняется предвыборными обещаниями нынешнего президента, рассчитанными на внутреннее общественное мнение.

Главной проблемой такой передовой экономики, как США, является перенос производства в развивающиеся страны. Корпорациями движет борьба за рынки сбыта: они стараются максимально удешевить свою продукцию. Производство наименее затратно в странах Юго-Восточной Азии, значит туда и переводятся цеха по сборке произведенной продукции — дешевая рабсила, лучший климат. Казалось бы, все хорошо — цены конкурентные, корпорации растут, американские торговые бренды продаются по всему миру. Но американские граждане теряют работу, а Америка теряет мощности, на которых построила свое могущество. Это проблема.

Инаугурационная речь предыдущего президента Барака Обамы, заявившего, что он вернет на родину «сбежавшие» рабочие места, сорвала аплодисменты даже конгрессменов конкурирующей партии, но проблема за два срока президентства так и не была решена. Более того, все это время перемещение промышленности за рубеж продолжалось.

Администрация Обамы нашла временное решение в социальных программах, но решалось это за счет увеличения налоговой нагрузки на средний класс, что, естественно, вызывало недовольство последнего. Трамп оседлал протестные настроения и стал президентом вопреки опросам. Пришла пора выполнять предвыборные обещания.

«Концепция экономической политики разработана группой экономистов, среди них — Питер Наварро, который сегодня является советником президента США. Они считают, что проблема экономики США — это потеря рабочих мест внутри страны, сворачивание производственных мощностей и перенос их в другие регионы», — охарактеризовал UBR.ua американскую политику руководитель аналитического подразделения ICU Александр Вальчишен.

Поднятие ФРС учетной ставки является инструментом «всасывания» капиталов в американскую экономику с целью восстановления ее производственной базы и увеличения рабочих мест.

Китай — враг №1

Project Syndicate07.08.2018EurasiaNet26.07.2018Майнити симбун10.07.2018Foreign Policy08.07.2018

Американские и европейские корпорации переносили свои производства в Азию, прежде всего в Китай, чтобы удешевить производство. И в итоге их алчность вскормила мощного торгового и геополитического конкурента США. По итогу 2018 года объем китайской экономики составит $13 трлн, а американской — $19 трлн.

При этом в отличие от Америки Китай не является демократическим государством, то есть не так сильно зависит от воли избирателя и его потребительских запросов. Он может проводить более гибкую политику внутреннего ценообразования, благодаря чему ведет агрессивную торговую экспансию на внешних рынках. Китайская экономическая экспансия — головная боль практически всех мировых рынков. Некоторые из них «легли» под Китай (в том числе российский), а европейский и американский стараются защитить себя.

После обвала фондового рынка в 2015 году китайский центробанк весьма ощутимо девальвировал юань, чем облегчил себе проникновение на рынок США. Собственно, по сути это и стало предпосылкой нынешней мировой торговой войны. Столкнувшись с агрессивным демпингом, замаскированным под девальвацию, Штаты были вынуждены реагировать и отреагировали. Но при этом под удар попал весь мир. При этом аналитики считают, что, играя в агрессивность, Трамп как опытный бизнесмен заново договориться с конкурентами.

«Нынешняя администрация ставит перед собой задачу «передоговориться» с Китаем и другими экономиками по поводу взаимной торговли таким образом, чтобы поднять спрос на американскую продукцию и тем самым вернуть рабочие места в США», — считает Вальчишен.

«Торговая война — инструмент жестких торгов — продавливания стран на дополнительные уступки. При этом, переговоры достаточно успешные. Если администрация США точно знает грань, до которой ей позволено давить на страны-партнеры, она будет получать дополнительные бонусы», — согласен с ним директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

США ведут, мир проигрывает

Пока рано подводить итоги мировой торговой войны, но аналитики согласны, что пока что правительству США можно смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. По итогам июня 2018 года безработица в Штатах составляет всего 3,9%, что является минимумом за 18 лет, а ВВП растет с каждым отчетным периодом.

Если в I квартале реальный рост американского ВВП составил 2,2%, то во II квартале — уже 4,1%. Прогноз роста на III квартал — 4,3%, что на фоне замедления мировой экономики является обнадеживающим результатом.

«На данный момент и низкий уровень безработицы и более высокий прирост реального ВВП показывают, что действующая администрация президента США оценивает экономику с осторожным оптимизмом, так как ее действия по дерегуляции и снижению налогов стали одними из ключевых факторов для ускорения экономики… Американская экономика самодостаточная, ее главная движущая сила — это потребительский спрос резидентов США и доллар, который является самой желанной валютой в мире», — резюмировал UBR.ua Вальчишен.

Есть конечно и свои «но», но не катастрофические.

«Сальдо внешней торговли по-прежнему отрицательное, но за счет применения протекционистской политики по отношению к целому ряду торговых партнеров у США есть все шансы оживить критически важные отрасли в реальном секторе. Кроме того, в начале 2017 года американцы вышли из международного торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), что дает им возможность осуществлять переговоры «на индивидуальной основе». Такие действия во многом стоит расценивать в качестве инструмента «продавливания» партнеров на более серьезные торговые уступки», — полагает Шулик.

В это же самое время мировая экономика входит в зону турбулентности. По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, триггером негативного сценария может стать «турецкий», «иранский» и «российский кризисы». Так как ситуация в мировой экономике остается нестабильной в результате бегства в США капиталов с развивающихся рынков. Хрупкое равновесие может быть разрушено в любой момент и скатиться в неуправляемый штопор мирового кризиса. С этим согласны и другие экономические аналитики внешних, но в прогнозах осторожны.

Где рванет

Из четырех крупных экономических кластеров — США, ЕС, Китай и РФ (вместе с СНГ) самым слабым звеном является Россия. В случае введения нового пакета жестких санкций ее экономика посыпется. Однако этот вариант невыгоден Штатам, так как обвал России однозначно усилит главного геополитического соперника янки — Китай, а Вашингтон категорически этого не желает.

Что может стать триггером мирового кризиса? Обострение внутриполитической борьбы внутри США и так называемый «бунт сенаторов» внутри Республиканской партии. В ноябре пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а «русский вопрос» уже стал элементом ожесточенной внутриполитической борьбы обоих партий, в результате которой со своих мест слетают высшие чиновники, а крупные «шишки» оказываются под следствием.

«В США приближаются выборы, и чем ближе к ним, тем сильнее идет поиск внешних врагов и больше попыток ставить «палки в колеса» администрации президента США. Пока сложно однозначно определить, «бунт сенаторов» — это блеф как инструмент продавливания или реальная угроза для всех договоренностей между президентами Америки и РФ», — обратил внимание UBR.ua Виктор Шулик.

Мировая торговая война стала следствием предвыборных обещаний Трампа. Теперь остается гадать, станет ли внутриполитическая борьба в США триггером мирового кризиса.





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