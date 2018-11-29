60 долл США/барр — равновесная цена нефти по В. Путину. Заметки с ежегодного инвест-форума ВТБ Капитал «Россия зовет!» — Neftegaz.RU

Москва, 29 ноя — ИА Neftegaz.RU. В. Путин 28 ноября 2018 г. выступил на пленарной сессии «Создавать партнерства. Устранять разногласия» ежегодного инвест-форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», .

Как всегда харизматично, В. Путин рассказал об планах развития экономики РФ, а также прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке и перспективах доллара.

Форумы, проводимые властью, вызывают у обывателей странное чувство: вроде бы все красиво, но эффекта для обывателей — никакого.

Нынешний форум ВТБ Капитал, вероятно, уже не вызвал никакой реакции обывателей.

Слова остаются словами, хотя информация была подана увлекательно.

На фоне скандала с С. Брилевым, который много лет пропагандирует национальную идею России и всеми фибрами души голосует за поддержку нынешней власти в РФ, оптимизма у граждан стало еще меньше.

Как можно верить человеку, который одновременно голосует за власти Великобритании, и является пропагандистом в РФ? Оказывается, можно, подумалось Д. Пескову, который считает двойное гражданство С. Брилева его личным делом.

Таких примеров много.

Но лучше вспомнить пример Китая, национальной идеей которого стала борьба с бедностью, бедностью конкретного человека.

По многочисленности китайских туристов в г. Москве можно с уверенностью утверждать, что с бедностью в Китае борются эффективно.

В России с бедностью борются не конкретно, а посредством национальных проектов.

В итоге, нацпроекты успешно реализуются, а граждане с печалью беднеют.

В условиях бесконтрольной коррупции властям невероятно тяжело изменить эту ситуацию.

Ни столь лелеемый властями РФ ОНФ, ни правительство не справляются с задачей борьбы с бедностью конкретного человека.

На встрече с активом ОНФ 29 ноября 2019 г. В. Путин был вынужден попросить членов организации контролировать выполнение не только нацпроектов, но и обычных контрактов на закупку медицинского оборудования или строительства дорог.

Но ведь это кажется функция исполнительной власти?

Воруют во многих странах, причем в дозированных объемах коррупция иногда является двигателем прогресса.

Но бесконтрольная коррупция является причиной тотального ухудшения уровня жизни населения России.

Казалось бы, тут чуть — чуть у конкретного человечка урвал, там чуть -чуть недодал обывателю. Кажется — незаметно, а в кубышке — миллиарды.

Но за 10-летия перестройки из оборота в РФ изъято слишком много средств, и ситуация потихоньку, вероятно, становится неуправляемой, по крайней мере сейчас.

Чувствуя это, власти прикладывают нечеловеческие усилия для стабилизации ситуации.

Графику публичных выступлений В. Путина не позавидуешь.

Но стабильности в стране, похоже, это не добавляет, хотя оптимизма в словах В. Путина невероятно много.

Надвигающаяся потихоньку опасность нестабильности в стране из-за ухудшения уровня жизни в стране начинает пугать все большее число обывателей.

Но не только обывателей, отток капиталов существенно усилился, что косвенно говорит и о неуверенности бизнеса в России.

Но на очередном форуме — форуме ВТБ Капитала В. Путин прекрасно говорит, говорит правильные слова, как обычно с присущей ему харизмой.

Но и В. Путин, и малоподвижный, В. Костин, суетливо заявивший на форуме о прибыли банковского сектора что-то около 1,7 трлн руб/год, вероятно, могли бы внимательнее отнестись к ситуации в стране.

Оптимистичные тезисы от В. Путина на панельной сессии форума ВТБ Капитал:

Общая ситуация.

— ситуацию в российской экономике стабильно развивающаяся;

— за 9 месяцев 2018 г. ВВП России увеличился на 1,5%, при этом опережающие темпы показывает промышленное производство (+3%), в т.ч. обрабатывающие производства (+3,2%);

— российский бизнес наращивает вложения в развитие, несмотря на попытки внешнего давления и внутренние трудности, объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 г. вырос на 4,1%.

— но этого мало, нынешние темпы роста экономики страны недостаточны для кардинального повышения уровня жизни ее граждан;

— чтобы поменять ситуацию, власть выстраивает программу развития, целью которой является выход на темпы роста выше мировых;

— правительство окажет поддержку компаниям, вкладывающим средства в инфраструктуру;

— в автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь, усилия будут наращиваться кратно, что позволит повысить связанность России удобными и безопасными коммуникациями.

Про нефть.

— ситуация на нефтяном рынке приемлема для России, а цена на нефть на уровне 60 долл. США/барр. вполне устраивает, потому что расходная часть бюджета сформирована очень консервативно, исходя из цены чуть выше 40 долл. США/барр;

— без соглашения ОПЕК+ скачок цен на нефть был бы неизбежен и разрушителен;

— 27 странам ОПЕК и не-ОПЕК впервые удалось не просто договориться о совместных усилиях по координации рынка, но на 100% исполнять достигнутые договоренности;

— если потребуется, власти РФ продолжат координацию с другими производителями нефти в мире, в тч со странами ОПЕК;

— значительный вклад в достижение этой договоренности внесла Саудовская Аравия;

Заслуги Саудовской Аравии отмечает и президент США Д. Трамп, но уже в контексте снижения нефтяных цен.

Это в очередной раз показывает гибкость и мудрость политики Саудовской Аравии.

О санкциях.

— политику санкций мудрой назвать сложно, фактически авторы санкций стреляют уже себе не в ногу, а чуть выше;

— нестабильность в расчетах в долл. США вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета;

— у нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас;

— такая ситуация складывается не только в России, в торговле между странами ЕврАзЭС 70% российского экспорта и 30% импорта обслуживается в рублях.

Харизматичный пассаж В. Путина об уходе долл США от России понравился не только одобрительно загудевшим приглашенным на Форум, даже В. Костин пару раз похлопал рукой.

Но харизмы уже маловато для развития экономики страны.

Равновесной ценой нефти при нынешнем развитии мировой экономики является цена 70 долл США/барр. Это означает паритетный интерес добывающих компаний и потребителей энергоресурсов.

Мировая экономика развита немного лучше, чем экономика сидящей на нефтяной игле России.

Как ни печально говорить об этом, но снижение уровня жизни населения, проведение непопулярной Пенсионной реформы говорит о недостатке средств в казне.

Это значит, что ни 40 долл США/барр, ни 60 долл США/ барр, ни даже 80 долл США/ барр будет для России недостаточно при нынешнем уровне коррупции для повышения уровня жизни граждан, хотя Нацпроекты, как и сейчас, будут исправно реализовываться.

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