6 апреля суд объявят вердикт по делу Кочаряна

Решение суда по вопросу прекращения уголовного преследования в отношении экс-президента Роберта Кочаряна по статье 300.1 УК Армении (свержение конституционного строя) будет объявлено 6 апреля.

В ходе заседания адвокаты Кочаряна и бывшего руководителя администрации президента Армена Геворкяна потребовали немедленно прекратить уголовное дело на основе решения КС (несоответствия статьи 300.1 УК Армении Основному закону страны).

Адвокат экс-президента Арам Орбелян отметил, что по двум подсудимым должны быть оправдательные приговоры (Сейран Оганян и Юрий Хачатуров), по двум остальным (Кочарян и Геворкян) – частичное оправдание, так как они проходят и по обвинению в получении взятки, сообщает «Спутник».

В свою очередь обвинение обратилось к судье с ходатайством о приостановлении производства и обращении в КС. Защита выступила против.

Судья Анна Данибекян решила не рассматривать ходатайства сторон вместе.

Затем суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты о прекращении уголовного дела в отношении Кочаряна и других. (по свержению конституционного строя). Адвокат экс-президента Армении Айк Алумян потребовал также отменить меру пресечения в отношении своего подзащитного, либо значительно уменьшить размер залога (он составлял 4 миллиона долларов). С таким же ходатайством выступил адвокат Геворкяна.

После того, как судья выслушала стороны, она удалилась в совещательную комнату, сообщив, что решение будет объявлено 6 апреля в 17:45.

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