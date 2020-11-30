5G в Украине: зачем это нужно — новости технологий Украины и мира

Что получат операторы, государство и пользователи от внедрения 5G. Главное из дискуссии замминистра цифровой трансформации и экс-президента Киевстар

11 ноября правительство утвердило план развития 5G в Украине. В октябре следующего года должен быть объявлен тендер, в декабре – проданы лицензии, в 2022-м начато строительство сетей.

Чем 5G лучше 4G и что от внедрения связи нового поколения получит украинская экономика и пользователи?

Эти вопросы в рамках онлайн-дискуссии «Пока 5G! Бути чи не бути: дискусія про майбутнє технологій в Україні», организованной порталом LIGA.net, обсудили заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест и экс-президент Киевстар Петр Чернышов.

Редакция Liga.Tech приводит самое интересное из дискуссии.

Какие перспективы развития 5G в Украине

Александр Шелест (АШ): Первая причина проведения тендера в 2021 году – развивать 5G нужно чем раньше, тем лучше. Если строительство сетей начнется в 2022-м, мы уже будем отставать от развитых стран на несколько лет.

Вторая причина – Украина обязалась освободить диапазон 700-800 МГц. Процесс откладывается с 2015 года. И вещание в нем создает помехи нашим соседям и даже Болгарии, которая не граничит с нами. Нужна конверсия частот, а для этого нужны деньги. Часть вырученных на тендере средств пойдет на перенастройку оборудования.

Государство не сможет раздавать лицензии на 5G бесплатно. Радиочастоты – ограниченный ресурс. Нужен открытый конкурс, чтобы отсекать компании, которые его используют неэффективно (к сожалению, в Украине таких много) и продавать тем тем, кто планирует развивать технологии.

Украина обязалась освободить диапазон 700-800 МГц. Нужна конверсия частот, а для этого нужны деньги

5G – это прежде всего технология для бизнеса и межмашинного взаимодействия. Первые коммерческие кейсы будут связаны с использованием автоматических беспилотных автомобилей, в том числе в промышленности. В Украине есть много горнодобывающих предприятий, которые могут существенно увеличить эффективность и снизить риски. Также большое количество сельскохозяйственных предприятий, которые могут себе позволить закупать технологии, и развиваться не за счет увеличения площади, а за счет интенсификации.

Петр Чернышов (ПЧ): 5G – это решение в поисках проблемы. Есть технология, датчики, приемники. Но оно никому пока не нужно. В Китае построили более 400 000 базовых станций и операторы их массово отключают. Выяснилось, что они потребляют неимоверное количество электричества.

Пользователей в сетях операторов пока тоже нет. В сети Киевстар есть около 30 000 терминалов с 5G, это около 0,1%. А 4G – только 45% (на данный момент уже 56% – Ред.). По-прежнему остается много 3G-терминалов, а 25% – это кнопочные телефоны. Такова экономика Украины.

Сколько в Украине 4G и 5G-смартфонов

Liga.Tech уточнила у операторов и у Министерства цифровой трансформации, сколько на руках у украинцев сейчас находится 4G и 5G-терминалов. Приводим сводную таблицу.

Можно преследовать две разные цели, запуская 5G. Первая – проведение аукциона на частоты и сбор денег. Вторая – улучшение покрытия и позиции Украины как цифрового государства. Обе достигаются и без 5G.

Украина не внедрила 4G на таких частотах, где технология работает уже почти во всех странах. Поэтому до того, как говорить о запуске 5G, нужно с 4G разобраться. Я считаю большой заслугой Минцифры подписание меморандума с операторами, который помог развернуть покрытие в диапазоне 900 МГц почти во всех областях. Но сделать надо было больше.

Для решения первой проблемы (наполнения бюджета) нужно продать дополнительные лицензии на 4G. Для этого нужно разобраться с компаниями – я их называю «мурзилки», которые в свое время либо задешево, либо непонятно как получили ценные частоты и их не используют, путем существенного повышения сбора за лицензии. Они уже выросли, но нужно сделать столько же, сколько платят три больших оператора. Можно и выше поднимать для всех.

Проблему покрытия можно решить, забрав частоты у военных. Министерство обороны занимает огромное количество частот, в том числе и очень желанные для операторов частоты в диапазоне 900 МГц. Украина движется к НАТО, а в странах НАТО эти частоты проданы операторам. За эти частоты можно выставлять почти любую цену. Операторы купят.

Этого достаточно, чтобы решить эти две задачи без 5G. А 5G пока клиентам не нужно.

АШ: Такие предложения (поднять стоимость частот еще выше 3000 грн за 1 МГц в мес. – суммы, которая будет действовать с января 2021 – Ред.) поступают, я не вижу ни смысла, ни возможности этого делать. До июля 2020 года «компании-мурзилки» платили 45 гривень, запланированного повышения вполне достаточно для выравнивания ситуации – мобильные операторы платят именно 3000 грн.

Очень перспективные частоты – 3400-3800 МГц – будут востребованы через два года

По данным налоговой, компании, которые сидят на частотах, с августа как правило не платят за лицензии. Им начисляют штрафы. Комиссия должна организовать проверку и по результатам проверки их должны лишить лицензий. После этого компании как правило идут в суд. Это долгий путь, как правило, такие дела идут год-два.

Очень перспективные частоты – 3400-3800 МГц – будут востребованы через два года. Это частоты, которые обеспечивают большие объемы трафика. Они могут подождать, пока будет процесс проведения проверок, возврата лицензий и т.д.

Что касается военных – это одна из задач в указе президента. Как минимум теоретически, Министерство обороны над ней работает.

Что будет в Украине, если 5G пойдет по плану

АШ: Это возможность не отстать в экономическом развитии. Все развитые страны инвестируют в 5G. В ЕС цель к 2025 году обеспечить все городские территории связью 5G.

Для Украины эти цели слишком амбициозны. Обязательства в лицензиях должны быть невысокими, например покрытие пяти самых больших городов Украины до 2025 года. Для этого можно использовать диапазон 700 МГц. Такой подход даст возможность развивать технологию и не повесит камень на шею операторов.

Мы с коллегами и Ассоциацией городов разрабатываем стратегию Smart City, без 5G она невозможна. Конечно, сейчас для этого и другие технологии можно использовать. Но в перспективе хотя бы 5-10 лет это должна быть 5G.

ПЧ: Сингапур смог построить Smart City на 4G. Что-касается b2b в Украине, пока этой экономики нет в Китае, который развит несравнимо больше, где производств в сотни, тысячи раз больше. Откуда ей взяться в Украине?

На какой экономический эффект можно рассчитывать?

АШ: Три столпа 5G – это большой объем данных, большое количество соединений, которое поддерживается одной базовой станцией, и надежная связь. Сегодня связь 4G обрывается, она ненадежная, она не поддерживает такое же количество подключений. На один сегмент 5G можно построить всю улицу и разместить датчики на всех светофорах. На 4G это нереально.

ПЧ: Я прогнозирую, что частоты на 700-й диапазон на тендере продадут. С операторов соберут порядка 8-10 млрд грн. Операторы запустят несколько базовых станций 5G в центре миллионников. И на этом все успокоится на несколько лет. Пока не придумают кейсы для коммерческого применения 5G, которых пока не существует.

Для чего 5G пользователям

ПЧ: Пока ни для чего. До 4G была связь 3G, которая оказалась тупиковой технологией. Она не позволяла совершать видеозвонки, смотреть видео. Но с 4G это стало возможно. Как только появилось 4G, потребление видео начало расти по экспоненте. 4G создало экономику. У 5G пока нет ничего такого, что требует внедрения и экономически оправдано.

АШ: В Украине операторы связи почти ничего не зарабатывают на бизнесе. А 90% или около того – доходы от физлиц. С приходом 5G эта модель должна будет измениться. Если сегодня мобильные операторы – это прежде всего мобильная связь, и если у них есть фиксированная, то она работает только в городах. С приходом 5G они смогут стать операторами в сельской местности.

Сколько нужно инвестировать в 5G

ПЧ: Развертывание 5G – это не только стоимость передатчиков. Это сумасшедшие инвестиции в ядро сети. Реальные расходы на покрытие 5G какого-нибудь села в Черниговской области испугают всех.

Стандартная инвестиция оператора в Украине – примерно 18% от выручки. Я думаю, что для оператора вроде Киевстар это, грубо говоря, 3,5 млрд грн, $120 млн. И это уже когда 4G в основном построено.

Основными выгодополучателями от 5G, конечно, станут вендоры. Кроме того, предприятия, которые используют новые технологии

Если начать строить 5G, то в год к этим инвестициям нужно будет добавлять $50-70 млн дополнительно. Это мои грубые догадки.

Кто будет основным выгодополучателем от внедрения 5G

ПЧ: Государство получит большие деньги от аукциона на лицензии и пиар. Операторы не получат ничего. Но я надеюсь, что они подпишут новый меморандум с государством, где попросят технейтральность и аукцион на новые 3G и 4G-частоты. Они умеют торговаться.

Тогда всем будет хорошо. Но потребители ничего не заметят.

АШ: Основными выгодополучателями, конечно, станут вендоры. Кроме того, предприятия, которые используют новые технологии.

На втором месте IT-компании, которые в том числе программируют для зарубежных компаний.

На третьем – общая экономическая ситуация. Украина и так теряет конкурентоспособность на глобальном уровне, поставляя лишь сырье. Отставание во внедрении 5G лишь усугубит разрыв.

На четвертом – креативная индустрия, те, кто создают контент в виртуальной и дополненной реальности.

Очевидно, что это не будет технология сразу и для всей страны. Но если не выдать лицензии, не будет самой и возможности.

Когда проявится экономический эффект от внедрения 5G

ПЧ: Только после того, когда этот эффект почувствуют более развитые страны, такие как Китай, Южная Корея, Сингапур. От этого момента нужно отсчитать два-три года и тогда и в Украине он возможен. Но об эффекте нужно узнать не от вендоров, у них он уже завтра наступит, а от потребительских или бизнес-ассоциаций.

АШ: Государство не планирует навязывать 5G, а планирует дать возможность. Эффект для бизнеса сложно предугадать. Это может быть 1%, 5%, максимум 10%, в зависимости от того как рынок будет использовать технологию.

Сроки будут зависеть и от того, как смогут развиваться телеком-операторы. Телеком-рынок в Украине статичный. Не все готовы «растормошиться». Такие перемены всегда непростые и болезненные. Это изменение видения и хода мыслей.

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