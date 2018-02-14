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Экономика Украины14 Фев 2018
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  • Гройсман: экономика Украины не может существовать без внешней поддержки  Газета.Ru

  • Вопрос $60 млрд: Гройсман рассказал, как освободить Украину от долгов  Обозреватель
  • Гройсман рассказал, кто загнал Украину в долги  Деловая столица

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