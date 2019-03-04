51 000% за 3 года. Самые быстрорастущие компании Европы — OfficeLife

При составлении рейтинга принимались во внимание только те предприятия, которые в 2014 году имели оборот более €100 000 или в 2017 году (последний отчетный год) — как минимум €1,5 млн.

Лидирует в ранг-листе британская финтех-компания Blue Motor Finance. Она занимается автокредитованием. Доходы Blue Motor Finance с 2014 по 2017 год выросли на 51000%.

На втором месте также британская компания Deliveroo, предоставляющая сервис доставки на дом. У нее плюс 15000%.

Топ-3 замыкает Taxify из Эстонии. Taxify предложила клиентам одноименное приложение, работающее по принципу Uber. То есть это сервис перевозок. При этом компания не ограничивается автомобилями, она предлагает пользователям различные виды транспорта. За три года — плюс 12000%.

Таким образом, резюмирует издание, наилучшую динамику сегодня демонстрирует бизнес, который работает в сферах финтех, электронная коммерция, а также предоставляет различные цифровые услуги.





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