Вы здесь: Главная / E-commerce / 51 000% за 3 года. Самые быстрорастущие компании Европы — OfficeLife

51 000% за 3 года. Самые быстрорастущие компании Европы — OfficeLife

E-commerce 04 Мар 2019
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

При составлении рейтинга принимались во внимание только те предприятия, которые в 2014 году имели оборот более €100 000 или в 2017 году (последний отчетный год) — как минимум €1,5 млн.

Лидирует в ранг-листе британская финтех-компания Blue Motor Finance. Она занимается автокредитованием. Доходы Blue Motor Finance с 2014 по 2017 год выросли на 51000%.

На втором месте также британская компания Deliveroo, предоставляющая сервис доставки на дом. У нее плюс 15000%.

Топ-3 замыкает Taxify из Эстонии. Taxify предложила клиентам одноименное приложение, работающее по принципу Uber. То есть это сервис перевозок. При этом компания не ограничивается автомобилями, она предлагает пользователям различные виды транспорта. За три года — плюс 12000%.

Таким образом, резюмирует издание, наилучшую динамику сегодня демонстрирует бизнес, который работает в сферах финтех, электронная коммерция, а также предоставляет различные цифровые услуги.



Источник

Преимущества использования онлайн-обучения для малого бизнеса » Новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области - Питерец.ру новости Санкт-Петербурга →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top