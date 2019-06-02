CB Insights в сотрудничестве с New York Times составили список из 50 будущих «единорогов» — компаний, которые, в конечном итоге, будут оценены в $1 млрд или больше.
Для определения таких компаний использовался алгоритм Mosaic — метрика, которая позволяет оценить комбинацию финансового состояния компании, степени ее влияния на рынке и силу рынка.
Такой же подход использовался для прогнозов в 2015 году. 48% включенных тогда в прогноз компаний стали «единорогами».
Вот некоторые ключевые моменты для списка 2019 года.
- Без отраслевых предпочтений: ни одна отрасль не доминирует в этом списке, так как стартапы занимаются всем от HR-технологий до платежей в аптеках. Двумя наиболее популярными областями стали программное обеспечение учета и финансов и инструменты бизнес-аналитики.
- Более широкая география: из 50 будущих «единорогов» пять находятся в Индии, четыре — в Китае, три — в Латинской Америке, три — в Европе и два в Австралии.
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- Общий объем финансирования средней компании в списке составляет $111,4 млн, компании прошла серию «C» венчурных инвестиций.
- Большинство будущих «единорогов» находятся в США: 66% компаний списка из США. Другими регионами со значительным присутствием в списке являются Индия (10%), Китай (8%) и Бразилия (4%).
Название компании
Место нахождения
Направление деятельности
Airwallex
Австралия
Платежи
Alto Pharmacy
США
Фармацевтика
Amplitude
США
Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью
Beisen
Китай
HR & Управление персоналом
Benchling
США
Здравоохранение
BetterCloud
США
Интеграция приложений и данных
Blend
США
Бухгалтерский учет и финансы
Braze
США
Управление взаимоотношениями с клиентами
C2FO
США
Бухгалтерский учет и финансы
CarDekho
Индия
Авто
CargoX
Бразилия
Логистика
Carta
США
Комплаенс
Checkr
США
HR & Управление персоналом
Citymapper
Великобритания
Навигация
ClearTax
Индия
Бухгалтерский учет и финансы
Contentful
Германия
Контент-менеджмент
DailyHunt
Индия
Новости
Datrium
США
Безопасное хранение данных
Deputy
Австралия
HR & Управление персоналом
DeepMap
США
Научное, инженерное программное обеспечение
Domino Data Lab
США
Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью
Earnin
США
Бухгалтерский учет и финансы
Embark Trucks
США
Логистика
Expanse
США
Мониторинг и безопасность
Faire
США
Розничная торговля
Farmers Business Network
США
Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью
Flywire
США
Платежи
Front
США
Электронная почта
Glossier
США
Розничная торговля
Grow Mobility
Мексика
Мотоциклы и маломощные транспортные средства
HackerOne
США
Мониторинг и безопасность
KRY
Швеция
Здравоохранение
Mapbox
США
Навигация
Marqeta
США
Электронная коммерция
Medbanks Network Technology
Китай
Здравоохранение
Miaoshou Doctor
Китай
Фармацевтика
Onshape
США
Научное, инженерное программное обеспечение
Outreach
США
Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью
Practo Technologies
Индия
Здравоохранение
QuintoAndar
Бразилия
Недвижимость
Razorpay
Индия
Платежи
RigUp
США
Программное обеспечение для совместной работы и управления проектами
SalesLoft
США
Управление взаимоотношениями с клиентами
Segment
США
Интеграция приложений и данных
SiSense
США
Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью
Sonder
США
Путешествия
Standard Cognition
США
Розничная торговля
Upgrade
США
Бухгалтерский учет и финансы
Xiangwushuo
Китай
Маркетплейс
Zola
США
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