50 будущих «единорогов»

CB Insights в сотрудничестве с New York Times составили список из 50 будущих «единорогов» — компаний, которые, в конечном итоге, будут оценены в $1 млрд или больше.

Для определения таких компаний использовался алгоритм Mosaic — метрика, которая позволяет оценить комбинацию финансового состояния компании, степени ее влияния на рынке и силу рынка.

Такой же подход использовался для прогнозов в 2015 году. 48% включенных тогда в прогноз компаний стали «единорогами».

Вот некоторые ключевые моменты для списка 2019 года.

Без отраслевых предпочтений : ни одна отрасль не доминирует в этом списке, так как стартапы занимаются всем от HR-технологий до платежей в аптеках. Двумя наиболее популярными областями стали программное обеспечение учета и финансов и инструменты бизнес-аналитики.

: ни одна отрасль не доминирует в этом списке, так как стартапы занимаются всем от HR-технологий до платежей в аптеках. Двумя наиболее популярными областями стали программное обеспечение учета и финансов и инструменты бизнес-аналитики. Более широкая география: из 50 будущих «единорогов» пять находятся в Индии, четыре — в Китае, три — в Латинской Америке, три — в Европе и два в Австралии.

Календарь всех IPO

Общий объем финансирования средней компании в списке составляет $111,4 млн, компании прошла серию «C» венчурных инвестиций.

в списке составляет $111,4 млн, компании прошла серию «C» венчурных инвестиций. Большинство будущих «единорогов» находятся в США: 66% компаний списка из США. Другими регионами со значительным присутствием в списке являются Индия (10%), Китай (8%) и Бразилия (4%).

Название компании

Место нахождения

Направление деятельности

Airwallex

Австралия

Платежи

Alto Pharmacy

США

Фармацевтика

Amplitude

США

Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью

Beisen

Китай

HR & Управление персоналом

Benchling

США

Здравоохранение

BetterCloud

США

Интеграция приложений и данных

Blend

США

Бухгалтерский учет и финансы

Braze

США

Управление взаимоотношениями с клиентами

C2FO

США

Бухгалтерский учет и финансы

CarDekho

Индия

Авто

CargoX

Бразилия

Логистика

Carta

США

Комплаенс

Checkr

США

HR & Управление персоналом

Citymapper

Великобритания

Навигация

ClearTax

Индия

Бухгалтерский учет и финансы

Contentful

Германия

Контент-менеджмент

DailyHunt

Индия

Новости

Datrium

США

Безопасное хранение данных

Deputy

Австралия

HR & Управление персоналом

DeepMap

США

Научное, инженерное программное обеспечение

Domino Data Lab

США

Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью

Earnin

США

Бухгалтерский учет и финансы

Embark Trucks

США

Логистика

Expanse

США

Мониторинг и безопасность

Faire

США

Розничная торговля

Farmers Business Network

США

Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью

Flywire

США

Платежи

Front

США

Электронная почта

Glossier

США

Розничная торговля

Grow Mobility

Мексика

Мотоциклы и маломощные транспортные средства

HackerOne

США

Мониторинг и безопасность

KRY

Швеция

Здравоохранение

Mapbox

США

Навигация

Marqeta

США

Электронная коммерция

Medbanks Network Technology

Китай

Здравоохранение

Miaoshou Doctor

Китай

Фармацевтика

Onshape

США

Научное, инженерное программное обеспечение

Outreach

США

Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью

Practo Technologies

Индия

Здравоохранение

QuintoAndar

Бразилия

Недвижимость

Razorpay

Индия

Платежи

RigUp

США

Программное обеспечение для совместной работы и управления проектами

SalesLoft

США

Управление взаимоотношениями с клиентами

Segment

США

Интеграция приложений и данных

SiSense

США

Бизнес-аналитика, аналитика и управление производительностью

Sonder

США

Путешествия

Standard Cognition

США

Розничная торговля

Upgrade

США

Бухгалтерский учет и финансы

Xiangwushuo

Китай

Маркетплейс

Zola

США

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