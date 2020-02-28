$5 трлн коронавирусу под хвост. В какие глубины тянет мировую экономику эпидемия. Новости экономики

Очередной цикл деловой активности в мировой экономике может завершиться из-за эпидемии, начавшейся в Ухане

Пока многие аналитики ждали «черного лебедя», в гости к мировой экономике пожаловал гость из несколько другого биологического домена. Сегодня главный вопрос — насколько злосчастный коронавирус поспособствует обрушению мировой экономики? Верно ли, что все надежды на то, что торговое примирение США и Китая обеспечит рост экономики, пойдут прахом?

«Красная неделя» мировых бирж

Число зараженных коронавирусом в других странах уже третий день подряд растет быстрее, чем в Китае: больше 500 новых больных за сутки. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на ежедневном брифинге впервые заявил, что у болезни есть потенциал превратиться в пандемию — и сейчас мы проходим решающий момент, после которого станет очевидно, произошло это или нет.

Главным очагом распространения вируса в Европе остается Италия c 650 заболевших: страна уже живет в условиях эпидемии. Заболевшие уже есть даже в Литве и Беларуси.

Всю неделю, кроме новостей о распространении вируса, мировые рынки двигала вниз публикация новых прогнозов о влиянии вспышек данного заболевания на экономику. Goldman Sachs выпустил отчет, в котором предсказал, что из-за коронавируса средняя прибыль американских компаний в 2020 г. вообще не вырастет, сократив прогноз по этому показателю на 6,3%. Новый прогноз отражает резкое сокращение деловой активности в Китае, падение спроса на продукцию американских экспортеров, разрушение цепочек поставок и рост неопределенности, пояснили его авторы.

Покуда мир готовился к пандемии, инвесторы сбрасывают акции в ожидании глобальной рецессии — это была худшая неделя со времени мирового финансового кризиса 2008-го. Прежде рынки удерживались надеждами на то, что заболевание, начавшееся в Китае в конце прошлого года, пойдет на спад через несколько месяцев и что экономическая активность быстро вернется к норме. Теперь эти надежды развеялись.

«Инвесторы пытаются оценить, что будет в худшем случае, и самый большой риск — это то, что происходит сейчас в США и в других крупных странах за пределами Азии, — цитирует Reuters главу SEI Investments по азиатским акциям Джона Лау. — Это очень неопределенные времена, никто не знает ответа, и рынки действительно паникуют».

Но пока вспышка в Китае ослабевает, вирус распространяется в других местах. Больше всего заболевших — в Японии, Южной Корее и Италии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал закрыть школы и поклялся предотвратить серьезный удар по экономике, которая уже стоит на грани рецессии. Олимпиаду в Японии в этом году, вероятно, проводить все же не рискнут.

Поводом для паники на американских рынках стало сообщение о том, что коронавирус зарегистрирован в США у человека, не ездившего в Китай и не имевшего контактов с людьми, побывавшими в странах, где зарегистрирован Covid-19. Это вызвало опасения, что инфицированных в Америке может быть намного больше, чем говорят официальные цифры.

Вслед за США паника перекинулась и на азиатские рынки. В результате, по оценкам Reuters, к середине дня в пятницу, 28 февраля, капитализация глобальных фондовых рынков с начала недели схлопнулась на $5 трлн.

Фото: телеграм-канал Politeconomix

Такой обвал уже без всякого преувеличения можно называть катастрофическим — сегодня, как и вчера, американские индексы падают. С прошлого четверга они потеряли более 12% — это худшая неделя в США после кризиса 2008 г. Американские банки опасаются, что события этой недели могут быть только началом большой распродажи.

S&P 500 за четверг, 28 февраля, потерял 1,2% (-8,9% за неделю, крупнейшее падение за 10 лет), Dow Jones Industrial Average — 1,19% (-9,8%, сильнейшее падение за неделю в истории индекса), Nasdaq Composite — 1,25% (-9%). По сравнению с максимальными уровнями 2020 г. американские индексы уже упали больше чем на 10%.

Азиатские индексы провалились на максимальную за 16 месяцев величину. Японский Nikkei 225 упал на 3,67%, Shanghai Composite в Китае снизился на 3,71%, гонконгский Hang Seng — на 2,42%, южнокорейский Kospi — на 3,3%, австралийский S&P/ASX 200 — на 3,25%. Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific потерял 2,5%.

В Европе сводный индекс Stoxx Europe 600 к середине дня пятницы потерял 4,54%, а с начала недели обвалился более чем на 12%, поставив рекорд с 2008 г.

По всем законам экономики начало дешеветь сырье и энергоносители. Цены на нефть марки Brent опустились до почти $50 за баррель, нефть сорта WTI подешевела до $45 за баррель. С начала года нефтяные котировки просели уже на 24%. Черные и цветные металлы — на 4-10%, снижение продолжается. Подешевели даже золото, серебро и биткойн, но это скорее связано с откатом после недавнего всплеска спроса на них.

Лучше всего себя чувствуют продовольственные товары: они подешевели на 0,5-1%, и эксперты ожидают скорый рост.

Что будет дальше?

И в Goldman Sachs, и в Citi считают, что события этой недели — только начало распродажи на американском и мировом рынках акций. По версии стратегических аналитиков банков, падение рынка с периодическими отскоками может продлиться до лета. В Citi считают, что S&P 500 может нащупать дно, когда достигнет уровня скользящей средней за последние 200 дней, то есть уровня 2730 пунктов. До него рынку остается упасть еще на 12%. И в Goldman Sachs, и в Citi пока не рекомендуют клиентам покупать рисковые активы.

Самого по себе падения фондовых рынков можно было бы и не очень бояться. Достаточно вспомнить, сколько там «дутых» ценных бумаг, разного рода закладных, деривативов и прочих виртуальных денег. Реально тревожит другое — рекордное падение сырьевого индекса Bloomberg.

Bloomberg Commodities Index отслеживает стоимость фьючерсов на основные сырьевые товары, в число которых входят нефть, природный газ, алюминий, цинк, золото, пшеница, сахар, кукуруза. Наибольший удельный вес в индексе принадлежит золоту (11,22%) и нефти марки WTI (9,31%).

Та вот: Bloomberg Commodity Index ни разу в истории не снижался до 72 пунктов. А в пятницу, 28 февраля, достиг 70,83. Это значит, что мировая промышленность резко «ударила по тормозам».

Опрошенные The Wall Street Journal экономисты допускают, что эпидемия замедлит рост американской экономики, но пока считают, что она не приведет к полноценной рецессии. S&P Global предполагает, что по итогам первого квартала рост экономики США замедлится вдвое — с 2,1% до 1%. Но многое будет зависеть от того, как вирус поведет себя в США: возможная эпидемия в Нью-Йорке может закрыть финансовые рынки, в Сан-Франциско — остановить высокотехнологичную индустрию, сказала главный экономист S&P Global в США Энн Бовино.

Рейтинговое агентство Moody’s заявило, что вероятная пандемия спровоцирует глобальный спад экономики в первой половине года — и хорошо еще, если только в первой. Многие эксперты настроены куда пессимистичнее и говорят про новую глубокую рецессию. В самом деле прямо сейчас рвутся глобальные цепочки поставок. Закрываются границы, останавливаются поезда с грузами, корабли с товарами не выходят из портов. Поэтому делать некий прогноз в цифрах сейчас — безнадежное дело. Мы просто не знаем, как долго это все продлится.

Китайский производитель комплектующих остановился из-за карантина, сухогруз в произведенными деталями не поплыл потому что порт закрыт, — остановилась фабрика в Мексике, где вообще ни одного заболевшего. 20 лет назад вы все радовались глобализации? Пожинайте ее плоды.

А что будет с Украиной? Надежда на то, что наша экономика воспрянет, заполняя товарами пустеющие мировые рынки, оказалась глупостью. Достаточно посмотреть на динамику товарных рынков, а также рынков сырья, чтобы понять: как минимум в нынешнем году наш металл мало кому будет нужен.

Аграрии могут смотреть в будущее с большей уверенностью: даже если остановятся все автомобильные заводы в мире, есть люди не перестанут. И тут, кстати, Украина перед лицом глобального экономического апокалипсиса может быть достаточно спокойной: мы себя точно прокормим, уж с продовольственной безопасностью в Украине все в полном порядке. Чего, кстати, не скажешь о Китае.

А может, такого уж апокалипсиса и не будет, скоро вспышка заболевания погаснет и к концу года мировая экономика отыграет большую часть потерянного. Но в любом случае экономический пейзаж уже не будет прежним. И изменит его вовсе не торговая война между Китаем и США, как мы все думали еще два месяца назад…





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