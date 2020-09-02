5 главных вопросов об обмене валюты онлайн — Минфин

Почему выгодно менять валюту онлайн, сколько долларов или евро можно купить за один раз, как мгновенно открыть валютную карточку, избежать комиссии при обмене и как происходит конвертация — раскрываем все нюансы удачного валютообмена.

Обменивать валюту онлайн в Украине можно с февраля 2019 года. Могие уже успели оценить преимущества дистанционного сервиса. Однако некоторые клиенты продолжают считать, что за онлайн-услуги нужно платить дополнительную комиссию, полагают, что существуют жесткие ограничения на обмен валюты в интернете или что курс в отделениях всегда лучше. Из-за нехватки информации такие клиенты пренебрегают действительно удобным и выгодным сервисом.

«Минфин» и Альфа-Банк Украина подготовили ответы на 5 наиболее распространенных вопросов об обмене валюты онлайн.

1. Как покупать валюту онлайн?

Покупка валюты онлайн обычно осуществляется в мобильном приложении банка. Процесс занимает несколько секунд.

Например, клиенты Альфа-Банка Украина, у которых есть текущие или карточные счета, могут воспользоваться сервисом валютообмена онлайн в приложении Alfa-Mobile Ukraine. Карточный счет может быть дебетовым или зарплатным. Если у клиента отсутствует карта в иностранной валюте, он может открыть счет также в режиме онлайн в процессе проведения операции обмена валют.

Чтобы провести обмен валют онлайн, нужно войти в мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine и выполнить 3 простых шага:

1. Находим в главном меню раздел «Курсы валют», где мы сразу видим текущий курс, и нажимаем «Обменять».

2. Выбираем карточные / текущие счета и валюту для обмена — в верхнем поле указываем счет, с которого будут сняты средства, а в нижнем — счет, на который будут зачислены деньги в выбранной валюте. Сразу видим, сколько нужно средств, чтобы приобрести нужную сумму валюты, а также курс, по которому будет проведена данная операция.

3. Если нужно изменить валюту или счет, нажмите на «галочку» возле обозначения валюты и выберите один из предложенных вариантов.

Программа поможет с расчетами — просто укажите сумму в гривне, или желаемую сумму в валюте. После чего подтвердите транзакцию, нажав «Обменять». Деньги поступят на счет в течение нескольких секунд.

2. Отличается ли курс валютообмена онлайн от обычного обмена в кассе банка?

Да, курс может отличаться. Однако это решение остается за банком. Обмен валюты онлайн через мобильное приложение Alfa-Mobile Ukraine всегда проходит по более выгодному курсу, чем в отделении банка. И это плюс к тому, что используя мобильное приложение операцию можно провести в любом месте и в любое время, главное, чтобы был доступ к сети интернет.

3. Нужно ли платить какую-то комиссию при обмене?

Как и в вопросе о курсе — это решает банк, который предоставляет услугу валютообмена онлайн. Клиенты Альфа-Банка пользуются этой услугой без какой либо комиссии.

4. Какие лимиты установлены на покупку валюты онлайн?

Лимиты могут существовать и также зависят от решения банка, но обычно они очень комфортные и скорее всего удовлетворят ваши потребности.

Так, для клиентов Альфа-Банка, при обмене гривны на иностранную валюту минимальная сумма составляет 10 долларов или евро. Если же нужно осуществить обмен иностранной валюты на гривну или обмен между иностранными валютами, то достаточно иметь на счету один доллар или евро.

Что касается верхней границы подобных операций в течение суток — она ​​не ограничена. В случае покупки гривны или обмена между евро/долларами, сумма ограничена только имеющимися на счету средствами.

5. Как купить валюту онлайн, если нет валютной карточки?

Чтобы осуществить обмен онлайн, достаточно иметь виртуальную карточку. Оформить такую ​​валютную карту можно непосредственно во время операции обмена, с помощью опции Fast card.

Когда вы выбираете валюту для обмена в Alfa-Mobile Ukraine, но у вас нет соответствующего счета, программа сама предлагает открыть карточку. После того, как вы нажмете кнопку «Оформить бесплатно», система предложит выбрать отделение, в котором можно будет забрать пластик. Есть две опции — согласиться с предложенным вариантом или указать свой, нажав «Выбрать другое отделение». Выберите адрес отделения и подтвердите, что согласны с указанными условиями. После чего остается только нажать «Выпустить карту» и ввести код аутентификации, который банк пришлет на ваш телефон для подтверждения.

Нажмите «Готово» и сразу сможете использовать карту для обмена валюты онлайн.

Дополнительный вопрос: Как проводится операция при оплате картой в другой валюте?

Этот вопрос напрямую не касается онлайн обмена валют, однако оно также часто задается пользователями мобильных банков.

Во время карантина существенно выросла популярность онлайн-покупок, в том числе на международных платформах, таких как Amazon и AliExpress. Однако, не всем клиентам известно, как проходят такие расчеты, что может приводить к недоразумениям. Рассказываем, что происходит с момента оплаты до списания средств с карты.

Во-первых, транзакции проводятся в валюте счета. Поэтому если вы платите гривневой карточкой за товар, стоимость которого указана в долларах или евро, происходит конвертация. В некоторых случаях услуга конвертации платная: информацию об этом можно найти в тарифах для платежных карт.

Также нужно учитывать, что списание может проходит не день в день, а по следующему графику:

в день расчета банк блокирует сумму покупки по курсу, установленному на эту дату (клиент получает соответствующий sms)

списание суммы происходит примерно через 2-3 рабочих дня, но уже по курсу, действующему на дату списания.

Если курс за этот период менялся, изначальная сумма будет отличаться от итоговой суммы списания. Например, вы оплатили покупку на $30 по курсу 27.00 грн/$ — заблокирована сумма 810 грн. Однако на день списания курс вырос до 27,15 грн/$, поэтому конечная сумма сделки составит 814,5 грн.

Во время транзакции используются курсы валют, которые банк устанавливает именно для расчетов карточками, а также курсы валют международных платежных систем (ПС) Visa или Mastercard.

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