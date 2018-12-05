400 тысяч россиян участвовали в «Бизнес классе» — программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google — Ставропольская правда

Сбербанк

400 000 человек по всей России приняли участие в «Бизнес классе» — программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google. Среди них — более 42 тысяч жителей юга

Ставрополь, 5 декабря 2018 — За два года в программе приняли участие более 42 тысяч жителей юга и Северного Кавказа. Всего же в ней обучается 400 тыс. человек по всей России. Это действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес. Кроме того, в «Бизнес класс» приходят учиться, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда и найти новую работу или получить повышение.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Одну из своих задач Сбербанк видит в развитии потенциала предпринимательства. Зачастую основателям малых предприятий не хватает знаний и опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы заполнить, причем программа «Бизнес класса» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег. Юг стал одним из самых активных участников программы – свыше 10 процентов заявок по стране. Количество участников достигло 42 тысяч».

Валентина Григорян, основатель академии робототехники «Оптимус», участник проекта «Бизнес класс» в Ростове-на-Дону:

«Участие в программе помогло мне разработать грамотную стратегию, выстроить эффективные отношения с персоналом, наладить каналы связи с клиентами. Следующим шагом будет открытие еще одного филиала академии, а также создание координирующей структуры для развития образовательной робототехники в регионе».

93% обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения. По его итогам 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. 7% из «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе.

75% выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

Основные цифры об участниках «Бизнес класса»:

68% участников — начинающие предприниматели;

Соотношение женщин и мужчин практически одинаково (52% и 48% соответственно);

Более тысячи предпринимателей на юге приняли участие в мастер-классах от ведущих экспертов программы;

Участники программы представляют абсолютно разные бизнесы: от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов.

По завершении программы опытные предприниматели смогут проанализировать бизнес-модель, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели, разработать стратегию конкурентной борьбы. Начинающие — найти и «проверить на жизнеспособность» свою бизнес-идею, выстроить рабочие процессы, разработать бизнес-план, подобрать команду. Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта — www.business-class.pro.

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