400 000 человек по всей России приняли участие в «Бизнес классе» — программе развития предпринимательских навыков от Сбербанка и Google — Комсомольская правда

За два года в программе приняли участие более 42 тысяч жителей юга и Северного Кавказа. Всего же в ней обучается 400 тыс. человек по всей России. Это действующие предприниматели и те, кто только планирует открыть бизнес. Кроме того, в «Бизнес класс» приходят учиться, чтобы повысить свою стоимость на рынке труда и найти новую работу или получить повышение.

Андрей Орешко, Управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк

Андрей Орешко, Управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

— Одну из своих задач Сбербанк видит в развитии потенциала предпринимательства. Зачастую основателям малых предприятий не хватает знаний и опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы заполнить, причем программа «Бизнес класса» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег. Юг стал одним из самых активных участников программы – свыше 10 процентов заявок по стране. Количество участников достигло 42 тысяч.

Анатолий Скалацкий генеральный директор компании по производству брендированного шоколада и конфет ручной работы:

— Участие в программе «Бизнес класс» помогло освоить новейшие методики и инструменты для развития бизнеса в современных реалиях. С ее помощью мы разработали грамотную стратегию и наладили каналы связи с клиентами.

93% обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения. По его итогам 52% предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. 7% из «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе.

75% выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.

Основные цифры об участниках «Бизнес класса»:

68% участников — начинающие предприниматели;

Соотношение женщин и мужчин практически одинаково (52% и 48% соответственно);

Более тысячи предпринимателей на юге приняли участие в мастер-классах от ведущих экспертов программы;

Участники программы представляют абсолютно разные бизнесы: от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов.

По завершении программы опытные предприниматели смогут проанализировать бизнес-модель, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели, разработать стратегию конкурентной борьбы. Начинающие — найти и «проверить на жизнеспособность» свою бизнес-идею, выстроить рабочие процессы, разработать бизнес-план, подобрать команду. Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.

Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет. Сайт проекта — www.business-class.pro.

О программе «Бизнес класс»

«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России. Более 400 тыс. человек уже принимают в нем участие.

Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1-3 свободных часа в неделю. Сайт программы — www.business-class.pro.

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