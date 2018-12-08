400 000 человек по всей России приняли участие в «Бизнес классе» от Сбербанка и Google — Амурская правда

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:





«Одной из своих задач Сбербанк видит повышение уровня предпринимательской грамотности в стране. Ни для кого не секрет, что зачастую малые предприятия закрываются, проработав совсем короткое время, потому что его основателю или владельцу не хватило элементарных знаний, квалификации, какого-то предпринимательского опыта. Наш совместный проект с Google помогает эти пробелы «в образовании» заполнить, причем программа «Бизнес класса» рассчитана как на начинающих бизнесменов, так и на более опытных коллег».





93 %1 обученных в «Бизнес классе» довольны результатами обучения. 52 % предпринимателей улучшили свои бизнес-показатели (рост прибыли, выручки, количества клиентов), каждый десятый из тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, уже открыл собственное дело. Обороты компаний тех предпринимателей, которые прошли обучение в «Бизнес классе», на 20% выше2. 7 % «новичков» устроились на новую работу или получили повышение благодаря обучению в программе.





75 % выпускников отметили, что «Бизнес класс» помог почувствовать себя увереннее в своих предпринимательских навыках. В топ-5 направлений бизнеса, которые планируют развивать или запускать участники, входят электронная коммерция, торговля, инжиниринг, промышленное производство, индустрия красоты и спорта.





Юлия Соловьева, директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона EMEA, Google Россия:





«Программы Google по поддержке малого и среднего бизнеса существуют в странах по всему миру, в том числе и в России. Суммарно в них принимают участие более 6 млн человек. Благодаря программам, 10 % из них смогли найти работу или создать свой проект, а примерно каждое седьмое предприятие отметило рост бизнес-показателей. В России с помощью «Бизнес класса» мы помогаем действующим и начинающим предпринимателям развивать бизнес «от А до Я»: от оценки бизнес-идеи и открытия компании до разработки финансовой модели, конкурентной стратегии и создания эффективной команды. Это основное отличие “Бизнес класса” от других программ серии Grow with Google».





Основные цифры об участниках «Бизнес класса»:





68 % участников — начинающие предприниматели;

соотношение женщин и мужчин практически одинаково (52 % и 48 % соответственно);

география проекта — вся Россия;

самое большое количество участников — из Москвы, Республики Татарстан, Свердловской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края;

участники программы представляют абсолютно разные бизнесы: от ритейла и небольших производств до эко-фестивалей и футбольных клубов.

По завершении программы опытные предприниматели смогут проанализировать бизнес-модель, определить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели, разработать стратегию конкурентной борьбы. Начинающие — найти и «проверить на жизнеспособность» свою бизнес-идею, выстроить рабочие процессы, разработать бизнес-план, подобрать команду. Каждый выпускник программы, успешно прошедший итоговое тестирование, получает электронный сертификат. Регистрация на сайте проекта «Бизнес класс» открыта для всех желающих.





«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа от Сбербанка и Google для представителей микро- и малого предпринимательства, которые с ее помощью могут вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Проект стартовал в апреле 2016 года и доступен для всех пользователей России. Более 400 тыс. человек уже принимают в нем участие.





Участники могут выбрать между двумя направлениями обучения: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». Программа включает восемь модулей по основным направлениям ведения бизнеса: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Для участия необходимо примерно 1-3 свободных часа в неделю.





Программа «Бизнес класс» уникальна высоким качеством учебных материалов, подготовленных ведущими бизнес-экспертами. Участие в программе бесплатно, главное — желание развиваться в бизнес-среде и иметь доступ в интернет.





1 Здесь и далее источник — исследование IPSOS





2 За период c 01.08.2017 по 01.08.2018. По сравнению с аналогичными компаниями, владельцы которых не были зарегистрированы в программе. Данные анализа клиентской базы малого бизнеса Сбербанка.





Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.





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