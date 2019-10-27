40% роста ВВП — трудная, но достижимая задача, считает Маркарова » Слово и Дело

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может достигнуть роста ВВП на 40% в течение следующих пяти лет.

Об этом она рассказала в интервью изданию LB.ua.

Министр обозначила, что цель относительно 40% роста предусматривает ежегодный рост по 7% в течение следующих пяти лет. Она считает, что это тяжелая, амбициозная, но достижимая задача.

Маркарова пояснила, что в следующие годы источниками роста ВВП может стать открытый рынок земли, государственно-частное партнерство в форме концессии и приватизация госпредприятий.

Министр напомнила, что в Украине не было большой приватизации со времен «Криворожстали».

При этом, она уточнила, что дело даже не в десятках миллиардов дохода в бюджет, а именно в привлечении инвестиций, повышении производительности, дерегуляции, улучшении инвестиционного климата.

«Большое значение имеет инфраструктура, она является таким мультипликатором… Инфраструктура, концессии, дерегулирование, привлечение инвестиций и земля как фактор, который очень сильно все это усиливает, могут дать цифры роста экономики за пять лет», – заявила министр финансов.

Напомним, в программе деятельности правительства указано, что в ближайшие пять лет экономика Украины планирует вырасти на 40%. Для этого нужно привлечь 50 млрд долларов.

Алексей Гончарук также добавил, что также Кабинет министров ставит цель создать 1 миллион новых рабочих мест в течение ближайших 5 лет.

Отметим, 8 августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что экономика Украины будет расти на 5-7% ВВП ежегодно.

Ранее мы писали, что эксперты дали оптимистичный прогноз по основным экономическим показателям в Украине на ближайшие четыре года.

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Добавим, Кабинет министров Алексея Гончарука за первый месяц работы дал 185 обещаний.

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