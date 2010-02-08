«Нефтегаз» выплачивает долги за газ

Об этом пресс-секретарь компании Андрей Кнутов сообщил «Украинским новостям».

«Деньги идут, но подводить итоги мы будем, скорее всего, только завтра», — сказал он.

Кнутов не стал уточнять подробностей, в частности, объем средств, полученных от НАКа.

Как известно, ранее «Нафтогаз Украины» договорился с российским «Газпромом» о частичном погашении своего долга за поставленный компанией «РосУкрЭнерго» газ до 1 декабря.

РУЭ заявлял о долге «Нафтогаза Украины» в размере 2,4 млрд. долларов, однако «Нафтогаз Украины» настаивал на 1,26-1,27 млрд.

По словам первого заместителя главы правления НАКа Игоря Диденко, долг компании за сентябрь составляет 380 млн. долларов, за октябрь — 780 млн. и за ноябрь — около 800 млн., обязательство по уплате которого наступило 30 ноября, сообщает «ЭН» pravda.com.ua

«Газпром» отмечает необходимость погашения «Нефтегазом Украины» долга за газ для перехода на прямые поставки с 2009 года.