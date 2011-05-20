Янукович запретил использование инсайдерской информации на фондовом рынке

Сегодня, 20 мая, Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, запрещающий использование инсайдерской информации на фондовом рынке Украины, передает пресс-служба Президента Украины.

Стоит напомнить, что 22 апреля 2011 года Верховная Рада Украины (ВР), в ходе утреннего заседания приняла в повторном втором чтении и в целом правительственный законопроект, запрещающий использование инсайдерской информации на фондовом рынке Украины.

Соответствующий законопроект № 7330 от 04.11.2010 года, инициированный Кабмином, поддержали 255 народных депутатов.

Принятым законодательным актом в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, законы «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» и «О ценных бумагах и фондовом рынке» внесены изменения, направленные на совершенствование положений законодательных актов о недопущении использования инсайдерской информации на фондовом рынке Украины.

В соответствии с документом, «инсайдерская информация – это необнародованная информация об эмитенте, его ценные бумаги и производные (деривативы) или сделки по ним, обнародование которой может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг и производных (деривативов)».

Перечень сведений, относящихся к инсайдерской информации, определяется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Обнародование инсайдерской информации осуществляется участником фондового рынка в установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке путем: опубликования в одном из официальных печатных изданий Верховной Рады, Кабинета министров или Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку; размещения в общедоступной информационной базе данных Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг.

Принятый законопроект предполагает, что информация не считается инсайдерской с момента его обнародования в соответствии с указанными требованиями. После обнародования такая информация подается в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном Комиссией порядке.

Документом также определяется, что «инсайдеры – это лица, владеющие инсайдерской информацией в связи с тем, что они есть:

— владельцами акций эмитента или долей (паев) в уставном капитале эмитента;

— должностными лицами эмитента, в том числе бывшие должностными лицами эмитента на момент ознакомления с инсайдерской информацией;

— лицами, имеющими доступ к указанной информации в связи с исполнением трудовых (служебных) обязанностей или договорных обязательств независимо от отношений с эмитентом, в частности: юридическими лицами, которые находятся с эмитентом в договорных отношениях или прямо или косвенно в отношениях контроля; физическими лицами, которые находятся с эмитентом или юридическими или физическими лицами, связанными с эмитентом договорными отношениями или отношениями контроля в трудовых или договорных отношениях либо прямо или косвенно в отношениях контроля; государственными служащими;

— лицами, которые ознакомились с инсайдерской информацией неправомерным путем».

Участники фондового рынка должны вести учет лиц, которым предоставлен доступ к инсайдерской информации, путем формирования базы данных об инсайдерах, которые на законных основаниях получили доступ к инсайдерской информации.

Напомним, 19 апреля 2011 года ВР отказалась принять в целом данный законопроект. Тогда за него проголосовали только 24 из 226 необходимых голосов народных избранников. Вместе 251 голосом нардепы приняли решение направить документ на доработку.