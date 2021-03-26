31 марта Украина должна погасить долларовый выпуск ОВГЗ на $325,18 миллиона — Минфин

Что будет предлагать Минфин на ОВГЗ-аукционах 30 марта

На ОВГЗ-аукционах 30 марта планируются доразмещение пяти гривневых выпусков с различными сроками обращения и одного выпуска в долларах США, а также первичное размещение еще одного выпуска в долларах США со сроком погашения 30 марта 2023 года.

Учитывая важность обеспечения плановых погашений в марте этого года, Минфин и в дальнейшем будет сохранять акцент на гривневых займах, в том числе с учетом восстановления активности нерезидентов.

В то же время, по мнению председателя Совета Национального банка Богдана Данилишина, дальнейшее промедление с выполнением плана государственных заимствований на год может принудить Министерство финансов к повышению ставок, что увеличит стоимость обслуживания государственного долга, или к ориентации на краткосрочные заимствования, что усиливать зависимость Минфина от рыночной конъюнктуры. «В подобной ситуации с ростом стоимости государственных заимствований центральные банки ведущих стран мира (ЕЦБ, Банк Австралии) увеличивали объемы выкупа государственных ценных бумаг на вторичном рынке», — отмечает глава Совета.

Что происходило на ОВГЗ-аукционах 23 марта

На аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, который состоялся 23 марта, в государственный бюджет были привлечены лишь 6,5 млрд грн, основная часть из которых — на срок до одного года. Вместе с заимствованиями в иностранной валюте на внутреннем рынке это составляло 23% планового объема.

Однако даже сняв ограничения и согласившись на повышение ставок, Министерство финансов не смогло бы 23 марта рефинансировать все выплаты следующего дня.

Объем погашений 24 марта был почти вдвое больше — 11,9 млрд грн.

Поэтому решение о повышении ставок участники аукциона так и не дождались. Напротив, по части выпусков ставки снизились, подчеркивает старший аналитик инвестиционной компании ICU Тарас Котович.

Наибольшее снижение произошло по полугодовым ОВГЗ. И это понятно, подчеркивает эксперт: «Спрос на них более чем вдвое превышал предложение, значит, и снижение ставок было немалым. Ставка отсечения опустилась на 47 б. п., до 8,68%, а средневзвешенная — на 44 б. п., до 8,59%».

Просели ставки и по двухлетним бумагам. Хотя здесь весь конкурентный спрос был по ставке 11,7%, поэтому Минфину ничего не оставалось, как удовлетворить и его, и неконкурентные заявки на этом уровне. А это на 10 б. п. ниже, чем неделю назад.

А вот по остальным выпускам облигаций, которые размещались 23 марта — ставки практически не изменились.

Всего с начала марта Министерство финансов привлекло на первичных аукционах ОВГЗ 28,7 млрд грн, почти полностью рефинансировав выплаты по внутреннему долгу.

Средневзвешенная ставка по ним составляла 10,94%, что на 44 б. п. ниже, чем в январе — феврале. По мнению Богдана Данилишина, такая ситуация стала возможной за счет «сокращения средней срочности первичных размещений в условиях сосредоточения основного спроса на государственные ценные бумаги на коротком конце кривой доходности».

Несмотря на снижение с 16 марта общего объема ОВГЗ в обращении (плановые погашения превышали новые заимствования), две категории инвесторов увеличили за этот период свои портфели государственных ценных бумаг — физические лица (+779 млн грн, из которых 57% в иностранной валюте) и нерезиденты (+840 млн грн). «Следует признать, — отмечает председатель Совета НБУ, — что инвесторы этих категорий подвержены смене настроений на рынке и характеризуются относительно быстрой реакцией в случае ухудшения экономических ожиданий, что создает определенный риск для Министерства финансов в контексте рефинансирования существующей задолженности».

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Сколько потребуется погашать 31 марта

На следующей неделе Украина должна выплатить по гривневым облигациям:

полностью погасить выпуск облигаций в долларах США, который был размещен 29 декабря 2020 года, почти на $325,2 млн с номинальной доходностью 2,9% и проценты по этому выпуску;

проценты еще по 5 выпускам гривневых облигаций с различными сроками погашения и номинальной доходностью от 6% до 15,36%, что составляет 13,5 млрд грн.

Как отмечает Тарас Котович, март является одним из наиболее загруженных месяцев по выплатам внутреннего государственного долга. «В целом они составляют около 54 млрд грн, из которых погашения равны 45 млрд грн, в том числе в гривне 36 млрд грн и еще 9 млрд грн, или $333 млн в валюте».

Будущие выплаты по ОВГЗ, млрд ед. валюты

Поэтому, имея около $2 млрд на счетах в начале года, Минфин предпочитал гривневые займы, чтобы накопить достаточный запас средств как для финансирования дефицита бюджета, так и рефинансирования долговых выплат. Ведь и в январе, и в феврале привлечения средств значительно превосходили выплаты в среднем на более чем 22 млрд грн. «За предыдущие две недели правительство сначала изъяло из банковской системы 15,2 млрд грн через налоговые и другие платежи, а затем истратило из бюджета 16,6 млрд. Поэтому для обеспечения таких выплат, как 31 марта, без полного рефинансирования на гривневых счетах должно быть больше чем достаточно средств», — подчеркивает аналитик ICU.

Мнение «Минфина»

Как считает финансовый аналитик портала «Минфин» Алексей Козырев, аукцион 23 марта прошел достаточно неудачно для министерства. «Уже практически вторую неделю подряд суммы, которые привлекают чиновники на аукционах, меньше, чем-то, что необходимо погасить государству в этот период. Полученная гривна от этих погашений частично идет на покупку новых бумаг, частично на финансирование текущих расходов клиентов, частично и на валютный рынок. Это создает определенное давление на курс на межбанке, что мы и наблюдаем уже практически с этого вторника», — отмечает эксперт.

«Аукцион 30 марта будет последним в этом месяце и от его результатов во многом будет зависеть тот расклад спроса и предложения на валютном рынке, с которым мы войдем в апрель, — подчеркивает Козырев. — Если сальдо размещений и погашений облигаций в гривневом эквиваленте будет снова негативным для Минфина Украины, то это плохой признак для всего рынка. Напомню, что 31 марта нужно погасить валютных облигаций на сумму $325,18 млн и проценты по пяти выпускам гривневых ценных бумаг. Такие значительные суммы выплат существенно повлияют на ситуацию как на ресурсном, так и на валютном рынках Украины в ближайшее время».

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