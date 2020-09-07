31 августа – 6 сентября 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман заявил, что для полного восстановления экономики еврозоны потребуется длительное время. Он отметил, что высокие значения экономических показателей не могут быть основанием для ожидания быстрого возврата экономики к докризисному состоянию. Йенс Вайдман считает, что стимулирующие меры ЕЦБ должны быть свернуты после преодоления экономического шока. Осторожная позиция Вайдмана отличается от оценки ситуации другими членами Совета управляющих ЕЦБ. Так, Филип Лейн полагает, что Центробанк может расширить программу поддержки экономики, если в этом возникнет необходимость.

Результаты опроса, проведенного ФРС в округах Соединенных Штатов, показали, что экономическая активность растет. Однако она по-прежнему остается ниже уровней, которые наблюдались до начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса. При этом большинство округов настроены оптимистично. Респонденты считают, что главной проблемой является неопределенность в отношении дальнейшего развития ситуации. Последствия от пандемии продолжают оказывать негативное влияние на активность потребителей и бизнеса. Участники опроса отметили некоторый рост промышленного производства и потребительских расходов.

Согласно окончательной оценке датского статистического ведомства, падение экономики Дании по итогам апреля-июня было зафиксировано на уровне 6,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Прогноз правительства Дании в августе предполагал еще больший экономический спад по итогам второго квартала — на уровне 7,4%. Экономика страны пострадала в результате негативных последствий распространения пандемии коронавируса и мероприятий по предотвращению ее дальнейшего распространения. Квартальное падение экономики страны стало максимальным за всю ее историю. В то же время наметилось постепенное восстановление датской экономики после ослабления карантинных мер.

Криптовалюта

Венская фондовая биржа Wiener Börse впервые добавила поддержку биржевых продуктов (ETP) на биткоин и эфир под тикерами ABTC и AETH. Руководитель отдела развития Wiener Börse Томас Райнер (Thomas Rainer) отметил, что размещение новых биржевых продуктов позволит опытным криптовалютным инвесторам воспользоваться преимуществами фондового рынка. По словам Райнера, этот рынок способен предоставить им возможность отслеживаемой, регулируемой и прозрачной торговли. Кроме того, инвесторы смогут получать информацию о ценах активов в режиме реального времени и воспользоваться безопасными расчетами через надежных брокеров.

Банк Кореи переходит к следующей фазе тестирования своей цифровой валюты и ищет партнеров в сфере консалтинга для реализации второго этапа плана по выпуску государственной криптовалюты. Согласно публикации The Korea Times, выбранная Банком Кореи компания будет помогать ЦБ в создании архитектуры государственной криптовалюты, одной из целей которой является предотвращение доминирования китайского цифрового юаня. Напомним, что недавно Система электронных платежей на базе цифровой валюты Китая (DCEP) вступила в фазу тестирования крупных коммерческих транзакций и приблизилась к официальному запуску. Согласно публикации, первый этап работы над государственной криптовалютой Южной Кореи был завершен в прошлом месяце, и полученные результаты послужат основой для следующей фазы развития проекта.

Центр развития индустрии информационных технологий Китая опубликовал очередной глобальный рейтинг криптовалют. Биткойн не удержал 12 место и вернулся к апрельским показателям на 14 строчку. Лидерство в рейтинге по-прежнему сохраняет EOS, а эфириум поднялся с третьего на второе место. За ним следует ориентированный на корпорации протокол IOS. Tron потерял две позиции и опустился на четвёртое место. Наиболее стремительное движение продемонстрировал Cosmos –15 строчек вверх и шестое место. Глобальный индекс оценки технологий публичных блокчейнов ранжирует проекты по трём основным аспектам: базовая технология, практическая ценность и оригинальность.

Согласно новому отчету швейцарской компании Blockchain Valley Ventures (BVV), на азиатские биржи приходится более 95% объема торгов фьючерсными контрактами на криптовалюты. Как заявляет в своем отчете BVV, на азиатских биржах происходит 95% торгов криптовалютными фьючерсами, а биржи Huobi, Binance и OKEx превзошли BitMEX и стали ведущими площадками на спотовом рынке и рынке деривативов. При этом 83% объема торгов криптовалютными деривативами осуществляется на шести биржах, а 95% фьючерсных контрактов приходится на BTC, ETH и EOS. По данным BVV, с I по II квартал 2020 года общий объем торговли криптовалютными деривативами увеличился на $60 млрд до $2.16 трлн.

Драгметаллы и сырье

Французская нефтегазовая компания Total сообщила, что примет участие в сооружении 5 плавучих ветроэлектростанций вдоль восточного и южного побережья Южной Кореи. Согласно заключенному соглашению, она вошла в данный проект в равных долях с шотландской компанией Green Investment Group, специалистом в области зеленой инфраструктуры. Сейчас компании собирают необходимые данные. Им еще предстоит получить разрешения соответствующих служб, после чего начнется их официальное партнерство, как они надеются, с осени этого года. Запланированная совокупная мощность проекта превышает 2 ГВт. При этом к концу 2023 года должно начаться строительство первого проекта мощностью примерно 500 МВт.

Резкое ослабление доллара США до самого низкого значения за более чем двухлетний период вернуло цены на золото к росту. Потери индекса доллара к корзине основных валют вызваны ожиданиями более длительного периода сохранения процентных ставок в США на низких уровнях. Федеральная резервная система США представила новую стратегию, нацеленную на небольшое ускорение инфляции при сохранении действующих процентных ставок. На этом фоне золото подорожало на 1,02%. Его цена приблизилась к максимуму 2-х недель, составив 1989,8 доллара за тройскую унцию. Как отметил независимый аналитик Робин Бхар, поддержку золоту оказывают слабеющий доллар и более низкая доходность облигаций.

По данным Управления энергетической информацией и доклада ОПЕК, Россия сохранила за собой второе место по уровню нефтедобычи в мире, а США остаются лидером производства с уровнем добычи в среднем 9.3 миллиона баррелей в сутки. До июля 2018 года Россия была мировым лидером нефтедобычи, но в августе уступила американцам, которые с тех пор занимают первую строчку. По данным Минэнерго, США в июне увеличили добычу на 4.2% по сравнению с маем, до 10.4 миллионов баррелей в сутки. Также в США активно снижались запасы коммерческой нефти в последние недели, поддерживая укрепление цен. Впрочем, эта тенденция может вскоре прекратиться, поскольку основной сезон отпусков в стране практически завершён.

Прочие отрасли

Согласно исследованию, проведенному компанией Coalition, двенадцать самых крупных инвестиционных банков мира с января по июнь увеличили выручку на 32% по сравнению с таким же показателем предыдущего года до 101,6 миллиарда долларов. Этот показатель стал максимальным за последние 8 лет. Торговля акциями и производственными инструментами принесла им доход в 22,5 миллиарда долларов, что на 2% выше показателя годом ранее. При этом показатель сферы инвестиционного банкинга поднялся на 23% до исторического максимума в 24,5 миллиарда долларов. Основной вклад в рост этого показателя внесли доходы от IPO. В сегменте FICC совокупный показатель выручки достиг 54,6 миллиарда долларов.

Международная исследовательская компания International Data Corporation ожидает, что в 2020 году в мире будет поставлено 425,7 миллиона стационарных компьютеров и ноутбуков. За год их число вырастет на 3,3%. Спрос на компьютеры восстановился на протяжении первого полугодия в основном за счет возросшей потребности в такой технике в связи с изоляционным режимом, который был введен во многих странах в период борьбы с пандемией коронавируса. Компьютеры использовались людьми дома, как для работы и учебы, так и для развлечений. В то же время эксперты IDC ожидают снижения поставок компьютеров в долгосрочной перспективе.

Компании из ОАЭ, производящие и поставляющие продукты питания, смогут получать ингредиенты напрямую от фермеров из Индии с помощью платформы на базе блокчейна Agriota E-Marketplace. В 2019 году объем поставок продовольствия из Индии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) превысил $1 млрд, так что перспективы у платформы огромные. Благодаря блокчейну все сделки будут прозрачными и верифицируемыми. Индийские фермеры смогут поставлять зерновые, семена, фрукты, овощи, специи и приправы. «У ОАЭ имеется масштабный план по обеспечению продовольственной безопасности, который одновременно должен упростить ведение агробизнеса, а также сделать страну ведущим и инновационным мировым центром в этой области», – отметил посол Индии в ОАЭ Паван Капур (Pavan Kapoor).

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