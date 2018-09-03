$3000 за разрешение: Руководителя Госгеонедр поймали на взятке

Правоохранители задержали исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины во время получения взятки в $3000

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, сообщает «ДС».

По ее словам, чиновник требовал $3000 от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимых для осуществления работ по добыче торфа в Киевской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды лицом, занимающим ответственное положение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет заключения.

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