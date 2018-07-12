$30 трлн невежества, или Почему девочки не ходят в школу

Какие последствия для мировой экономики несет низкий уровень образования женщин. 5 тезисов от World Bank
Во всем мире девять из десяти девочек получают начальное образование, но только трем из четырех доступно среднее. Несмотря на прогресс последних двух десятилетий, в странах с низким доходом менее двух третей девочек заканчивают начальную школу, и только одна из трех получает среднее школьное образование.
Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Всемирного банка Missed Opportunities: The High Cost of Not Educating Girls.
Причин, по которым девочки не получают базового образования, несколько. Среди них — финансовые сложности, религиозные и культурные особенности, ранние браки, отсутствие доступных школ, буллинг в образовательных учреждениях и даже влияние семьи.
Каковы последствия такого тренда для мировой экономики? LIGA.net приводит основные тезисы доклада.
Потеря человеческого капитала
Вследствие необразованности женщины теряют деньги.
Нзкий уровень образования приводит к потерям человеческого капитала, который определяется как текущая стоимость будущих доходов рабочей силы.
Потери в человеческом капитале из-за недостатка образования оцениваются во всем мире в $15-30 млрд.
Минус деньги
Еще больше в денежном выражении теряют мировая экономика и сами женщины, если говорить о текущих выгодах от образования. Нижний порог такой оценки — 50% выгод, которое может дать высшее образование.
Это может произойти, если экономика перестанет расти, и количество рабочих мест окажется недостаточным для трудоустройства высокообразованных женщин.
Женщины с начальным образованием зарабатывают на 14-20% больше, чем женщины, не имеющие образования вообще. Но те, кто имеет среднее образование получают еще почти вдвое больше.
Потенциал роста доходов в зависимости от разных видов образования приведен на рисунке.
Потенциал роста доходов в зависимости от уровня образования
По сравнению с базовыми показателями благосостояния человеческого капитала, потери от низкого уровня образования выше в странах с низким уровнем образования для девочек.
Учеба вместо ранних браков
Низкий уровень образования среди девочек связан с более высокими показателями рождаемости и ростом населения в некоторых неразвитых странах. Среднее образование для девочек в странах с высоким уровнем рождаемости может способствовать сокращению общего коэффициента рождаемости на треть и на четверть — к увеличению использования контрацептивов. Еще одно возможное следствие — сокращение глобального прироста населения на 0,3 п.п.
Сокращение прироста населения может привести к получению $3 трлн в год в виде пособий.
Универсальное среднее образование для девочек может фактически ликвидировать ранние браки и уменьшить на 75% риск раннего материнства для женщин (до 18 лет).
Образованные здоровее
В развивающихся странах всеобщее среднее образование для девочек может повысить осведомленность о ВИЧ и дать им возможность принимать решения о собственном здоровье.
Образованность также может улучшить их чувство психологического благополучия, снизить риск насилия со стороны интимных партнеров, уменьшить риски недоедания и смертности среди детей в возрасте до пяти лет.
Исследователи утверждают, что женщины с низким уровнем образования сильнее страдают от болей, беспокойства, печали, стрессов и гнева.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте — все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.