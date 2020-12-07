30 ноября – 6 декабря 2020 года – Публикации – Finversia (Финверсия)

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье — в еженедельном обзоре новостей компании Xcritical.

Экономика

Согласно официальным статданным, экономика Бразилии в период с июля по сентябрь текущего года выросла на 7,7% относительно предыдущих трех месяцев, отметив максимальный экономический подъем с 1996 года, когда началось ведение расчетов. В то же время объем бразильского ВВП все еще остается значительно ниже показателя до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. За период с начала этого года по сентябрь экономика страны сократилась на 5% относительно ее объема по итогам предыдущего года. На конец третьего квартала объем ВВП соответствует уровню 2017 года.

ФРС опубликовала «Бежевую книгу». В ней представлен обзор экономической ситуации в регионах страны. В документе говорится, что в течение последних двух месяцев темпы роста деловой активности в округах были сдержанными или умеренными. Почти все регионы отметили, что компании в целом были настроены оптимистично. Однако в последнее время настроение в бизнесе ухудшилось. Это связано с резким увеличением количества случаев заражения коронавирусом. Занятость росла, но очень медленными темпами. Компании в округах рассказали о трудностях в отношении поиска новых сотрудников на фоне действующих ограничений и опасений по поводу заражения коронавирусной инфекцией.

Филип Лоу, возглавляющий Центробанк Австралии, выступил в парламенте страны. Глава РБА сообщил, что согласно прогнозу банка, последний квартал года будет завершен с ростом валового внутреннего продукта. А в 2021 и 2022 годах австралийская экономика может увеличиться на 5% и 4%. Несмотря на ожидаемый рост, экономика Австралии достигнет докризисного объема только в конце будущего года. В настоящее время в некоторых секторах экономики наблюдаются высокие темпы восстановления. При этом ряд отраслей по-прежнему находятся в сложном положении. Филип Лоу ожидает сохранения высокого уровня безработицы в стране.

Криптовалюта

Глава ЕЦБ Кристин Лагард отметила преимущества государственных цифровых валют и выразила опасения распространения стейблкойнов. Лагард подчеркнула, что цифровой евро может стать заменой бумажным деньгам. Подобная цифровая валюта поможет сохранить монетарную независимость в регионе и унифицировать экономики различных стран, а также станет символом европейской интеграции. А вот стейблкойны, выпущенные частными компаниями, вызывают у Лагард опасения. Она подчеркнула, что такие криптовалюты могут привнести инновации в платёжную отрасль. Они могут быть интегрированы в социальные сети, торговые и другие платформы, но при этом несут серьёзный риск финансовой стабильности. В начале ноября Кристин Лагард заявила, что цифровой евро может появиться на рынке уже через два-четыре года.

Ноябрь стал удачным месяцем не только для курса первой криптовалюты, но и для майнеров биткоина – их прибыль значительно выросла и превысила 500 миллионов долларов. По данным аналитиков The Block Research, в ноябре доход майнеров увеличился на 47.9% и составил 521 миллион долларов. Доля прибыли за счёт комиссий слегка снизилась, в ноябре майнеры получили 11% от дохода с комиссий за транзакции, а в октябре этот показатель достигал 14%. Ноябрь 2020 года стал наиболее успешным месяцем для майнеров с сентября 2019 года. Хотя до уровня декабря 2017 года ещё очень далеко – тогда майнеры заработали 1.25 миллиардов долларов.

В американском конгрессе представили новый законопроект регулирования стабильных криптовалют, включая проект Diem социальной сети Facebook, ранее известный под названием Libra. Конгрессмены предлагают обязать компании, выпускающие стейблкойны, получать банковскую лицензию в США, а также одобрение Федерального резерва и других регуляторов. При выпуске стабильных криптовалют компаниям необходимо будет хранить обеспечение в банках ФРС и получать страховку от Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Интересно, что на текущий момент FDIC не предусматривает страхование криптовалютных активов. Документ вызвал незамедлительную негативную реакцию представителей криптовалютного сообщества, которые заявили, что инициатива представляет собой существенный шаг назад для инноваций в области цифровых валют в США. Законопроект, скорее всего, будет рассмотрен Конгрессом США в следующую сессию, в январе следующего года.

Драгметаллы и сырье

Базовые драйверы для золота не изменились, в том числе падающий курс доллара и динамика реальной доходности, которая всё ещё находится на своем минимальном значении за месяц. В этом году цена на золото, которое не приносит гарантированного дохода, выросла более чем на 18%. Учитывая привлекательность актива в качестве защиты от инфляции, вызванной беспрецедентными мерами стимулирования, можно ожидать быстрого восстановления стоимости к недавним максимумам. Укрепление также будет поддерживаться физическим спросом из Индии и Китая на текущих ценовых уровнях.

Цены на платину вновь демонстрируют существенный рост, так как спрос на этот металл растет в связи с реализацией планов многих стран мира по переходу к экологически чистой энергетике. Стоимость платины с начала ноября выросла на 14%. Как заявил Джо Байден, победивший на президентских выборах в США, он будет поддерживать проекты по переходу к чистой энергии, на что готов израсходовать 2 триллиона долларов. Эти планы президента также способствовали росту цен на платину и палладий, активно применяемых в производстве электромобилей. Резкий рост стоимости платины менее чем десять лет назад привел к тому, что автомобилестроительные компании стали искать более дешевые заменители платине, в том числе палладий. В результате спрос на платину ослабел, что стало причиной ее переизбытка на глобальном рынке и, соответственно, снижения цен на этот металл.

В Bloomberg полагают, что прошлый год может стать пиком потребления нефти в мировой истории, а закат нефтяной эпохи можно считать свершившимся фактом. Негативные оценки спроса на сырьё в последние месяцы публикуются практически всеми. В том числе, неожиданно для многих, к этому мнению присоединились в ОПЕК. Нефтяной картель согласился с тем, что эпоха углеводородов близится к концу, хотя и посчитал, что до завершения есть ещё пара десятилетий. Даже окончание пандемии не позволит нефти вернуть потерянные позиции, как надеются экспортёры, и тому можно найти множество подтверждений, среди которых резко возросшая популярность электромобилей, которую ещё несколько лет назад могли предсказать немногие, и ряд политических факторов.

Страны ОПЕК+ после длительных переговоров пришли к соглашению о размере квот на январь следующего года. Добыча стран альянса вырастет на 500 000 баррелей в сутки, хотя Саудовская Аравия настаивала на сохранении текущих квот. Более того, ОПЕК решила в дальнейшем пересматривать квоты ежемесячно, при этом единовременный рост добычи не должен превышать 500 000 баррелей в сутки. С 1 января общая квота должна была увеличиться на 2 миллиона баррелей в сутки, а совокупный объём сокращения снизиться до 5.7 миллионов баррелей в сутки. Но из-за второй волны коронавируса и падения спроса Саудовская Аравия предложила сохранить действующие квоты и на первый квартал 2021 года. Именно такое решение казалось наиболее вероятным, и его рынок закладывал в свои оценки.

Оптимизм, вызванный успешными испытаниями сразу нескольких вакцин от коронавируса, поднял нефтяные котировки до максимального уровня с марта. В результате некоторые участники ОПЕК переоценили ситуацию на рынке. В итоге перед заседанием 1 декабря Россия и ОАЭ настаивали на увеличении добычи. В итоге ОПЕК решила повысить добычу, но только в январе и лишь на четверть миллиона вместо согласованных ранее 2 миллионов баррелей в сутки. Это решение – уступка тем странам, кто выступал за рост добычи. При этом увеличение незначительное относительно тех объёмов, которые появились бы на рынке, если бы страны придерживались квот апрельского соглашения. Таким образом, если не произойдёт нового обвала спроса, рынок, вероятно, останется в состоянии дефицита, и это должно поддержать цены.

Прочие отрасли

Уровень безработицы в США, согласно докладу министерства труда, понизился в ноябре до 6,7% с октябрьского показателя в 6,9%. Однако количество новых рабочих мест в прошлом месяце было минимальным за прошедшие 6 месяцев. Рост заболеваемости COVID-19 среди американского населения негативно сказался на настроениях руководителей предприятий, которые уменьшили наем работников. Количество рабочих мест в экономике США, за исключением сферы сельского хозяйства, повысилось на 245 тысяч, тогда как месяцем ранее этот показатель увеличился на 610 тысяч. Прогноз экономистов предполагал увеличение числа рабочих мест на 469 тысяч.

В ноябре текущего года в Великобритании было продано 113,8 тысячи новых автомобилей, что на 27,4% меньше такого же показателя предыдущего года. Такие данные опубликовало Общество производителей и продавцов автомобилей SMMT. Число реализованных автомобилей стало самым низким с 2008 года на фоне приостановки работы автомобильных выставочных салонов в связи с введением ограничений для сдерживания распространения коронавируса. Однако этот спад продаж был менее сильным, чем во времена первого локдауна, поскольку автомобильный сектор научился быстрее адаптироваться к подобным условиям. В апреле продажи автомобилей в стране обвалились на 97,3%.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции, которая транслировалась телевизионным каналом NHK, заявил о планах японского правительства по развитию цифровых технологий в стране. При этом японские власти поставили амбициозную цель — стать мировым лидером в развитии систем мобильной связи 6G. Как заявил японский премьер, для реализации этих планов будет выделено свыше 1 триллиона иен. Суга назвал основные направления, предусмотренные планом. Среди них, более объемный список услуг, которые будут предоставляться государством онлайн, высокий уровень обслуживания сетей связи 5G и 6G. Значительное внимание, помимо прочего, будет уделено развитию системы баллов по картам.

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