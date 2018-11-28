30 не будет. Курс доллара и военное положение | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: ukranews.com
Курс доллара в Украине
Курс доллара в обменниках поднялся до рекордной отметки в 29 гривен, эксперты уверены, что всему виной паника из-за введения в стране военного положения.
Украинцы переживают из-за введения военного положения в стране. А когда украинцы нервничают, они покупают доллары, гречку и соль.
Паника на валютном рынке приводит к расшатыванию курса гривны. Эксперты уверены, что экономических факторов для падения национальной валюты нет и ситуация в скором времени стабилизируется.
Корреспондент.net разбирался, что будет с гривной.
Падение
Курс доллара в обменниках 27 ноября поднялся до рекордной в этом году отметки в 29 гривен за доллар.
Эксперты уверены, что причина такого скачка, в первую очередь, в спекуляциях владельцев обменников. Аналитики ожидали роста спроса на доллар на этой недели в связи с сезонностью, усилением девальвационных ожиданий и окончанием периода оплаты квартальных платежей налога на прибыль.
Но давление на гривну еще более усилилось в результате панических настроений из-за введения военного положения. Это приводит как к увеличению разницы между курсами покупки и продажи, так и к дальнейшему ослаблению гривны.
«Ситуация в обменниках — это больше спекуляции. Думаю, за день-два курс там вернется ближе к межбанку», — прогнозирует руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
«Это временный эффект. Это частный бизнес, они зарабатывают на ситуации. И запретить зарабатывать на этой ситуации никто не может», — поясняет глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.
Так что спешить приобретать дорогую валюту не стоит.
«Если вы планируете тратить эти средства в конце декабря, я не очень вижу причин, чтобы покупать валюту, а потом ее продавать. Я думаю, что курс будет более менее стабилен в ближайший месяц. И хотя колебания возможны, но такого серьезного тренда на завал я не вижу», — отмечает главный редактор журнала Деньги Александр Крамаренко.
Что будет дальше
Ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 гривен за доллар, говорится в исследовании IMF group Ukraine.
«Ситуация продлится 7-10 дней. Ни у банков, ни у населения нет возможности дольше удерживать ажиотажный спрос. Банки могут покупать и дольше, но только при условии, что будут в тот же день продавать эту валюту. А у населения нет такого запаса свободной гривны», — поясняет экономист IMF group Ukraine Григорий Кукуруза.
На заседании СНБО глава Национального банка Яков Смолий заявил, что во время военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет, а банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.
Весьма ограниченный характер текущего военного положения – оно введено только в 10 областях, позволяет предположить, что значительного ослабления гривны не произойдет, и курс до конца недели останется ближе к 28 гривны за доллар.