30 не будет. Курс доллара и военное положение | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: ukranews.com

Курс доллара в Украине

Курс доллара в обменниках поднялся до рекордной отметки в 29 гривен, эксперты уверены, что всему виной паника из-за введения в стране военного положения.

Украинцы переживают из-за введения военного положения в стране. А когда украинцы нервничают, они покупают доллары, гречку и соль.

Паника на валютном рынке приводит к расшатыванию курса гривны. Эксперты уверены, что экономических факторов для падения национальной валюты нет и ситуация в скором времени стабилизируется.

Корреспондент.net разбирался, что будет с гривной.

Падение

Курс доллара в обменниках 27 ноября поднялся до рекордной в этом году отметки в 29 гривен за доллар.

Эксперты уверены, что причина такого скачка, в первую очередь, в спекуляциях владельцев обменников. Аналитики ожидали роста спроса на доллар на этой недели в связи с сезонностью, усилением девальвационных ожиданий и окончанием периода оплаты квартальных платежей налога на прибыль.

Но давление на гривну еще более усилилось в результате панических настроений из-за введения военного положения. Это приводит как к увеличению разницы между курсами покупки и продажи, так и к дальнейшему ослаблению гривны.

«Ситуация в обменниках — это больше спекуляции. Думаю, за день-два курс там вернется ближе к межбанку», — прогнозирует руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

«Это временный эффект. Это частный бизнес, они зарабатывают на ситуации. И запретить зарабатывать на этой ситуации никто не может», — поясняет глава аналитического департамента Adamant Capital Константин Фастовец.

Так что спешить приобретать дорогую валюту не стоит.

«Если вы планируете тратить эти средства в конце декабря, я не очень вижу причин, чтобы покупать валюту, а потом ее продавать. Я думаю, что курс будет более менее стабилен в ближайший месяц. И хотя колебания возможны, но такого серьезного тренда на завал я не вижу», — отмечает главный редактор журнала Деньги Александр Крамаренко.

Что будет дальше

Ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 гривен за доллар, говорится в исследовании IMF group Ukraine.

«Ситуация продлится 7-10 дней. Ни у банков, ни у населения нет возможности дольше удерживать ажиотажный спрос. Банки могут покупать и дольше, но только при условии, что будут в тот же день продавать эту валюту. А у населения нет такого запаса свободной гривны», — поясняет экономист IMF group Ukraine Григорий Кукуруза.

На заседании СНБО глава Национального банка Яков Смолий заявил, что во время военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет, а банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме.

Весьма ограниченный характер текущего военного положения – оно введено только в 10 областях, позволяет предположить, что значительного ослабления гривны не произойдет, и курс до конца недели останется ближе к 28 гривны за доллар.

Источник