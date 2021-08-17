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30 лет Независимости Украины — История украинской валюты

Курс валют 17 Авг 2021
30 лет Независимости Украины — История украинской валюты
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Судьба Украины неразрывно связана с национальной валютой — гривной, несмотря на то, что она была введена в обращение лишь спустя пять лет после провозглашения Независимости. «Апостроф» в очередном материале, посвященном 30-летию Независимости Украины, вспоминал основные этапы тернистого пути гривны, ее взлеты, падения, а также периоды стабильности.

Денежная единица является пусть и не главным, но все же одним из символов государства. Украина тоже имеет такой символ, и называется он гривна.

Официально гривна была введена в обращение в сентябре 1996 года, а потому, вроде бы, ей не место за общим столом празднования украинской Независимости, которой через несколько дней стукнет тридцатник.

Но сказать так – значит ошибиться.

Дело в том, что 11 мая 1991 года, то есть еще до провозглашения Независимости, Верховная Рада проголосовала за введение национальной валюты. Получается, что гривна даже старше самой Украины, пусть и ненамного.

При этом у гривны были конкуренты, хоть и не очень серьезные, — предлагалось назвать нацвалюту и рублем, и куной (денежная единица в Киевской Руси, а также в современной Хорватии) и даже долларом, украинским, разумеется.

Но быстрого введения украинской национальной валюты в оборот, как мы знаем, не произошло. Тем не менее, уже в 1992 году гривневые купюры начали печатать – сначала в Канаде, затем – в Великобритании, Италии и даже, немного, в Украине. Но сначала, в 1992 году в Украине появилась временная денежная единица купоно-карбованец, который гражданами воспринимался как нацвалюта, поскольку его можно было спокойно обменять на доллары.

Свободное падение

Итак, в свой сложный, а, временами, опасный путь, гривна отправилась в 1996 году. Меняли одну гривну на 100 тысяч купоно-карбованцев. Суммы обмена исчислялись миллионами последних – страна пережила гиперинфляцию (только в 1993 году она составила 10 000%). Собственно, ввести в обращение гривну именно в 1996 году стало возможным, потому что к этому времени рост цен замедлился до 40% в год.

Обменный валютный курс на момент введения был вполне приемлемым – 1,74 гривны за доллар (и вровень с немецкой маркой, кто такую еще помнит).

Однако падать гривна начала практически сразу. По копейке, по пять, по десять, но постепенно нацвалюта теряла в цене.

«После появления национальных валют стран бывшего СССР, все они были переоценены, и девальвация большинства из них – общая тенденция», — пояснил в комментарии «Апострофу» старший аналитик инвестиционной компании «Альпари» Вадим Иосуб.

Кроме того, по его словам, Национальный банк Украины (НБУ) и правительство проводили неразумную и, фактически, безответственную политику, печатая деньги в ответ на любой экономический вызов, что приводило к постоянному давлению на гривну.

Также свою роль в девальвации сыграла экономическая модель нашей страны, которая с момента обретения Независимости относилась к разряду ресурсных, пояснил «Апострофу» экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран.

«При этом в Украине открытая экономика, в которой соотношение между импортом товаров и услуг и ВВП — больше 50%. При стабильно отрицательном сальдо торгового баланса его компенсация происходила за счет «неторговых источников», — сказал эксперт.

Таким образом, предпосылки для постепенного ослабления национальной валюты существовали с самого начала.

Фото: bank.gov.ua

Обвал 1998 года

Но по-настоящему серьезные обвалы не заставили себя долго ждать.

В 1997 году разразился Азиатский финансовый кризис, вызвавший девальвацию валют стран региона — Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Бирмы и Таиланда. В следующем, 1998 году, кризис захлестнул Россию, которая была вынуждена объявить дефолт.

Поскольку украинская экономика была тесно связана с российской, кризис ударил и по нам, хотя до дефолта, к счастью, не дошло. Но одним из последствий кризиса стала резкая девальвация гривны.

Если 17 августа 1998 года за 1 доллар давали 2,1 гривны, то 24 августа – уже почти 2,4 гривны. А 1 сентября 1998 года курс был уже 3,3 гривны/доллар.

В феврале 2000 года обменный курс вырос до 5,6 гривны/доллар, после чего начался медленный откат, изредка прерываемый незначительными колебаниями.

Что стало причиной обвала курса гривны?

«Во-первых, при любом мировом кризисе в первую очередь страдают валюты развивающихся стран. Инвесторы выводят инвестиции из таких стран и бегут в «качество» — переводят их в надежные мировые валюты, — говорит Вадим Иосуб. — Во-вторых, были и внутренние причины – безответственная денежно-кредитная политика».

«У нас была слабая диверсификация экспорта на фоне отсутствия интеграции с международными финансовыми рынками. То есть обвал цен на наш экспорт автоматически включал функцию оттока капиталов, и в итоге мы получили отрицательный платежный баланс, который нельзя было ничем перекрыть кроме золотовалютных резервов, а они не бесконечны», — добавляет Виталий Шапран.

Десять лет спустя

С весны 2005 года в течение трех лет Нацбанк удерживал курс на отметке 5,05 гривны/доллар, которые впоследствии стали мемом.

Призрачная стабильность, во время которой десятки тысяч украинцев набрали валютных кредитов из-за меньших по сравнению с гривневыми процентами, закончилась осенью 2008 года.

Самое ужасное, что летом того года доллар ослаб до 4,5 гривны, а в прессе появились «аналитические» материалы о том, что скоро курс «зеленого» опустится до 3 гривен, в связи с чем украинцы массово ринулись в обменные пункты – сдавать «мусорные» доллары и покупать «надежные» гривны. Среди таких граждан был замечен и автор этих строк.

Но тут произошел мировой финансовый кризис, началом которого принято считать заявление о банкротстве американского банковского гиганта Lehman Brothers, поданное им в суд 15 сентября 2008 года.

После этого события в мире развивались как цепная реакция.

Не обошел кризис и Украину. Уже в октябре курс отыграл летние потери и превысил 5 гривен/доллар, а к концу 2008 года он был уже почти на уровне 8 гривен. Окончательно на этой отметке он стабилизировался к концу 2009 года, и оставался на ней практически без колебаний последующие четыре года.

Причины девальвации в 2008-2009 годах, в принципе, те же, что и во время предыдущего кризиса, — отток капитала, сырьевой и при этом открытый тип экономики, отрицательный торговый и платежный баланс.

Курс валют в 2008 годуФото: УНИАН

Девальвация войны

До конца 2012 года курс редко поднимался выше 8 гривен/доллар, да и на протяжении 2013-го он в основном оставался в коридоре 8,1-8,2 гривны/доллар. С началом Революции Достоинства он начал медленно дорожать.

Хотя, по большому счету, даже такая относительная стабильность была всего лишь иллюзией.

«Курс удерживался административно, и на его поддержание приходилось тратить международные резервы и наращивать госдолг, — поясняет Вадим Иосуб. — Так, с 2011 по 2015 годы золотовалютные резервы сократились с 38,3 до 5,6 миллиарда долларов».

Бурные события конца 2013 — начала 2014 года застали украинскую экономику уже в «скрытом дефиците», и власти держали курс как могли, в том числе за счет золотовалютных резервов, отметил Виталий Шапран.

«Массовая миграция бывших министров, придворных бизнесменов и тех, кого до 2014 года считали элитой, усилила отток капитала из Украины, а НБУ вместо того чтобы пойти на одномоментную девальвацию, растянул этот процесс и сжег собственные золотовалютные резервы, которые потом с помощью МВФ пришлось восстанавливать три-четыре года, — заявил эксперт. — К негативным тенденциям, которые были вызваны сменой элит, добавилась утрата части территории и война — и то, и другое отпугивает инвесторов и взвинчивает процентные ставки по которым мог занимать Минфин. Мы с вами до сих пор продолжаем через механизм госдолга оплачивать потери того периода».

Очевидно, что оккупация Крыма и части Донбасса Россией углубили кризисные процессы в стране.

В конце 2014 года межбанковский курс превысил 16 гривен/доллар, а в феврале 2015-го вплотную приблизился к отметке 30 гривен/доллар (в обменниках он перевалил за 30 гривен/доллар). На сегодняшний день – это абсолютный курсовой рекорд.

Коронавирусное чудо

После этого курс то падал почти до 20 гривен/доллар, то поднимался до 29 гривен/доллар, а в последние несколько лет он остается в основном в диапазоне 25-28 гривен/доллар.

Очередной повод занервничать появился с началом пандемии коронавируса, которая ничего хорошего мировой экономике не сулила, отправив обывателей и бизнес на карантин.

Курс отреагировал на это прогнозируемо — если в середине февраля 2020 года он опускался даже ниже 25 гривен за доллар, то в марте взлетел выше 28 гривен за доллар. Украинцы начали готовиться к худшему, по привычке бросившись в обменники.

Но, о чудо, девальвация гривны достаточно быстро остановилась, и вскоре наступила очередная стабильность. Курс за последний год еще несколько раз преодолевал отметку 28 гривен, но в среднем оставался в коридоре 26,5-28,5 гривны/доллар. Сегодня он находится на уровне 26,7 гривны. Таким же он был в мае 2020 года.

Что же произошло? Почему гривна при коронакризисе не обвалилась?

«Я думаю, что «корона» помогла гривне. Во-первых, очень сильно выросли цены на железорудное сырье и стальной прокат, а цены на агроэкспорт остались без изменений. Кроме того, накопление внутренней инфляции на доллар было компенсировано внешней инфляцией. Плюс, (ожидаемая) помощь от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов разгрузила наш план платежей по госдолгу, так что будущее гривны если не без облаков, то во всяком случае в ближайшее время выглядит мало рискованным», — отметил Виталий Шапран.

Однако риск «ступенчатой» девальвации в долгосрочном периоде все еще остается, предупредил эксперт.

По словам Вадима Иосуба, экономический кризис не означает автоматической девальвации. Главное — проводить ответственную кредитно-денежную. политику.

«При продолжении нынешней денежно-кредитной политики, если Украина полностью не откажется от взятых на себя обязательств по институциональным реформам и не разругается полностью с кредиторами, сохранит нынешнее рыночное курсообразование, резкие обвалы гривны вряд ли возможны, — убежден специалист. — Любой резкий обвал, чаще всего, — признак фиксированного курсообразования, и происходит он, как правило, тогда, когда заканчиваются резервы на поддержку искусственно завышенного курса национальной валюты. Нынешний плавающий курс гривны является лучшей защитой от ее резкого обвала».



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