$3 млрд не предел. Почему уже каждый пятый украинец покупает в интернете (ИНФОГРАФИКА). Новости экономики

Сегмент электронной коммерции, по разным оценкам, занимает от 4 до 6% рынка розничной торговли в Украине

Потребители переходят в онлайн — это глобальный тренд. Доля интернет-продаж в структуре розничной торговли продолжает быстро расти по всему миру. В Германии она сегодня составляет около 16%, США — 19%, в Великобритании — до 25%. В соседней Беларуси в 2019 г. доля интернет-торговли в общем объеме розничного рынка достигла порядка 4%.

В Украине, несмотря на заметный прогресс последних лет, она тоже если и превышает этот показатель, то ненамного. И это оставляет заметное пространство для роста.

Немного истории: переломный 2015-й

Розничная торговля через интернет в период кризиса, последовавшего за Революцией достоинства, оказалась единственным сегментом рынка, показавшим бурный рост. Оборот розничной торговли в Украине в 2014 г. сократился на 8,6%, в 2015 г. — еще на 20,7%. Но в то же самое время даже на фоне снижения активности в экономике и падения доходов населения, электронная коммерция показывала рост (в гривнях и в долях от общего объема торговли).

В значительной степени рост е-торговли в 2014-2015 гг., несмотря на тяжелую ситуацию в экономике, был связан с тем, что исчезли последние факторы, сдерживавшие развитие интернет-коммерции. Именно в тот период резко выросло число подключений к Сети, а в крупных городах показатель проникновения интернета приблизился к среднеевропейским значениям. Одновременно поменялась и ментальность населения: даже пожилые люди перестали бояться Всемирной паутины.

Рост числа интернет-пользователей не замедлил отразиться на показателях интернет-торговли. По данным компании Prom.ua, в 2015 г. объем украинского рынка электронной коммерции вырос на 32% по сравнению с показателем предыдущего года — до 25 млрд грн. Столь заметный рост рынка на фоне падения традиционной торговли привел к тому, что ритейлеры стали активно работать над освоением интернет-продаж. В Сеть, где преобладали продавцы электроники и мобильной техники, устремились продавцы одежды, продуктов питания и других товаров массового спроса.

Получилось так, что экономический кризис в некотором роде даже поспособствовал развитию интернет-торговли: люди, доходы которых упали, отправлялись за покупками в интернет, потому что там был более широкий выбор (можно найти именно то, что нужно) и более низкие цены, чем в традиционных магазинах.

Результатом стало изменение многих потребительских привычек украинцев, прежде всего в больших городах. Так, по данным Price.ua, уже в 2016 г. около 37% украинцев покупали одежду в интернете, что еще несколькими годами ранее казалось недостижимым показателем.

С другой стороны, кризис вытолкнул в Сеть и продавцов, которым на фоне снижения спроса стало накладно содержать традиционные точки продаж. Они быстро оценили то, что при интернет-торговле нет необходимости держать складские запасы в регионах, арендовать помещения под торговые площади и содержать большой штат продавцов.

В следующие годы рост продолжился: объемы отечественной интернет-торговли в гривне увеличились в 2016 и 2017 гг. на 35 и 31% соответственно. В 2018-м скорость роста составила 25%.

В результате к сегодняшнему дню сегмент е-commerce стал едва ли не самым перспективным направлением бизнеса в Украине. Он не только активно применяет современные компьютерные технологии, обеспечивая спрос на них (и на соответствующих специалистов), но и позитивно влияет на другие отрасли, прежде всего на банковский сектор.

Портрет рынка в цифрах

В целом по миру просматривается простая закономерность: чем более развита экономика страны — тем больше в ней объем рынка онлайн-торговли и его процентная доля в розничной торговле в целом. В мировом масштабе ниша e-commerce по итогам 2017 г. показала рост на 16% (до объема в $1,5 трлн), по итогам 2018-го — еще на 14-15%. При этом рынку Украины, в отличие от многих европейских стран, и, скажем, США с Канадой, до уровня насыщения еще очень далеко.

Товарооборот на рынке e-commerce в Украине сегодня составляет примерно 65 млрд грн. Затраты игроков рынка на рекламу — 9,5 млрд грн. Еще 2,6 млрд заработали почтовые операторы на доставке товаров, купленных в интернет-магазинах, а 0,8 млрд грн составил заработок посредников на онлайн-оплатах.

40% украинских пользователей Сети хотя бы раз осуществляли покупку в онлайне.

Примерно 45% всех украинских онлайн-покупателей хотя бы раз совершали покупку через социальные сети. Лидирует при этом Facebook.

По данным Comfy.ua, восемь из десяти человек, которые покупают товар в магазине, перед этим ищут информацию по нему через поиск Google, читая обзоры, отзывы, характеристики и сравнивая цены. Согласно статистике Google для 85% пользователей вполне естественно использовать несколько устройств для совершения одной покупки. То есть продажи становятся мультиканальными.

В среднем по рынку покупки с мобильных устройств — это уже около 35% всех продаж, и данный показатель продолжает расти. Причина большей части брошенных корзин при оформлении заказа с мобильного — неудобный интерфейс сайта для работы на смартфоне.

В тройку самых популярных среди украинцев зарубежных интернет-магазинов входят Amazon, AliExpress и eBay. За прошлый год «Новая почта» доставила своим клиентам около 40 млн посылок из интернет-магазинов.

Качество оформления гарантийных обязательств — одна из больших проблем рынка. Согласно мониторингу только треть онлайн-продавцов готовы выдать покупателю фискальный чек на технику с гарантийным талоном.

К сравнительно новым сегментам, спрос на которые в интернете растет, относятся товары ручной работы, редкие и крафтовые товары, а также вторичный рынок вещей.

Кто и что покупает в Сети

По данным исследовательской компании GfK Ukraine («дочки» немецкой компании рыночных исследований GfK Group), в Украине уже более 20 млн постоянных интернет-пользователей, из которых 36% регулярно покупают товары через интернет. Получаем около 7 млн человек, в основном — жителей крупных городов.

Как показало исследование GfK, самые активные онлайн-покупатели — жители Киева и области. При этом мужчины и женщины покупают онлайн практически поровну: 48 и 52% соответственно. Чаще всего покупают в Сети люди с полным высшим образованием в возрасте 26-35 лет. Пара удивительных моментов, вызывающих справедливые сомнения: средний доход одного онлайн-покупателя составляет порядка 5500 грн, при этом четверть из них указала, что не работает.

51% украинских покупателей предпочитают делать покупки через приложения, специально установленные на мобильных устройствах. Лидеры в этом сегменте в Украине — торговые площадки OLX и Aliexpress.

Женщины чаще покупают одежду, косметику, обувь, аксессуары, товары для детей, бытовую химию и книги. Мужчины же покупают цифровую технику (на первом месте — смартфоны) и автомобильные товары. При этом, по статистике, 65% онлайн-покупателей совершали в Сети за последний год от пяти до 20 покупок, а 18% — более 20 покупок.

Самые популярные категории товаров среди потребителей в Сети — бытовая техника и электроника (смартфоны, планшеты, ноутбуки), включая аксессуары (клавиатуры, мышки и т. д.) и мелкую бытовую технику (миксеры, фены, утюги и т. д). Вторая категория товаров по популярности — одежда; далее идут косметика и парфюмерия, обувь, аксессуары и подарки.

Реже всего через интернет покупают самые дорогие товары — автомобили и недвижимость. Однако, как показывает исследование активности посетителей сайтов, очень многие люди подбирают себе машину или квартиру именно через интернет — просто такую покупку все равно совершают «в реале», хорошенько осмотрев и поторговавшись.

Исследование также показало, что, выбирая конкретный интернет-магазин (или конкретного продавца на маркетплейсе), украинские потребители прежде всего смотрят на цену (выбирают самую низкую) — это важно для 57% онлайн-покупателей. Далее следуют положительный опыт покупки в этом интернет-магазине (48%) и наличие нужного товара (47%).

Накануне взлета

Да, пока только каждый пятый украинец покупает товары в интернете, а доля онлайн-коммерции не превышает 6% от общего объема продаж в стране. Но темпы роста высоки, а конкуренция, наоборот, слабая — места на рынке хватает всем. Это значит, что в ближайшие год-два в Украину придут крупные международные игроки рынка е-торговли. Собственно, они бы уже пришли, но пока их энтузиазм сдерживается слабой интеграцией нашей страны с мировыми платежными системами.

Второй вектор развития на следующие пару лет — это появление великого множества мелких узкотематических онлайн-магазинчиков. Кто-то будет торговать всякими техническими чудесами с AliExpress, кто-то — бижутерией hand-made или старыми книгами… Важно то, что открыть свой интернет-магазин уже стало куда проще, чем поставить торговый павильон на рынке.

Правда, теперь конкурентным преимуществом становится не более низкая цена (по сравнению с обычным магазином), а такие факторы, как репутация продавца, скорость обработки заказов, ассортимент и качество обслуживания. В любом случае быстрый рост е-торговли в ближайшее время будет продолжаться, причин для остановки не предвидится.

Онлайн-торговля, безналичные платежи в интернете и криптовалюты — это мировые тенденции, которые уже не просто пришли в Украину, но и активно развиваются в нашей стране. Именно те компании, которые сделают акцент на применении этих решений, будут определять будущее украинского бизнеса.





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