ТОП-20 прибыльных видов малого бизнеса

Во множестве экономически развитых стран основу экономики составляют малый и средний бизнес. И такой факт не вызывает удивления, ведь при малых затратах частный предприниматель может получать неплохой доход. Однако получение прибыли во многом зависит от множества внешних факторов и сферы в которой работаете либо хотите работать.

Журнал «Форбс» составил рейтинг самых прибыльных и перспективных сегментов малого бизнеса. Данный рейтинг основан на данных о 300 тысячах фирм и индивидуальных предпринимателей, каждая сфера была представлена как минимум 100 компаниями. Данные были собраны специализированным консалтинговым агентством в период с 2003 по 2011 года.

Представленные в рейтинги виды деятельности зачастую требуют отличной профессиональной подготовки. Однако при наличии такой подготовки появляется возможность работать на самого себя, не содержать штата сотрудников, а иногда даже не пользоваться офисом. Однако есть и отрицательные стороны в данной нише, клиенты в основном пользуются услугами одного и того же специалиста. Из этого следует, что новичку будет довольно сложно сразу занять достойную нишу.

ТОП-20:

1. Частные аудиторы. Чистая прибыль — 16,5%. Услуги аудита пользуются спросом в любые времена, так что финансовый кризис никак не отразился на доходе этих специалистов. Кроме того, клиенты, как правило, регулярно работают с одним и тем же аудитором (или фирмой), поэтому затраты на продвижение практически не нужны. Ну и, конечно, если вы работаете сам на себя, потребность в аренде офиса и оплате штата полностью отпадает.

2. Мануальные терапевты,15,3%. Официальная медицина не всегда признаёт ремесло этих специалистов, однако это не мешает им получать приличный доход. А те, кто не содержит собственного кабинета и работают по выезду на дому у клиента, к тому же почти не имеют издержек.

3. Специализированные клиники,15%. Наибольшей популярностью пользуются мелкие операции, косметические процедуры и различные обследования. Несмотря на дороговизну содержания подобного заведения, цены на услуги с лихвой покрывают все затраты.

4. Бухгалтерские услуги, 14,9%. Так же, как и аудиторы, бухгалтеры нужны всем и всегда. Любые услуги этих специалистов стоят довольно дорого, однако и конкуренция в этой сфере стабильно велика.

5. Частные стоматологи, 14,7%. Эти врачи практически никогда не страдают нехватки клиентов. Многие пациенты становятся постоянными и ходят к одному стоматологу десятки лет; плюс, советуют понравившегося специалиста друзьям, родственникам, коллегам и так далее. Даже без единой рекламной строчки и имея довольно дорогостоящее оборудование, стоматологический кабинет является доходным предприятием.

6. Налоговые расчёты, 14,7%. Никто не любит заполнять декларации и простаивать очереди в налоговую инспекцию. На человеческой лени и зарабатывают частные налоговики.

7. Стоматолог-ортодонт, 14,4%. Эти спецы обычно не работают вне стен каких-либо клиник, однако в Америке частный ортодонт — довольно распространённое явление. И услуги таких врачей стоят традиционно дорого: если клиент хочет голливудскую улыбку, он должен быть готов заплатить за неё соответствующую цену.

8. Адвокатские конторы, 13,4%. На этом же уровне находятся приблизительные доходы всех юридических фирм и фирмочек.

9. Мелкое кредитование, 13,3%. Компании, выдающие небольшие кредиты под залог продукции предприятия, стали пользоваться популярностью в период кризиса. Крупные банки хором отказывали предпринимателям в займах и требовали вернуть ранее выданные кредиты досрочно, а эти фирмы были готовы выдать средства без особых требований и на нужный срок. Для малого бизнеса это стало настоящей палочкой-выручалочкой, так как прибыли в производстве и торговле также начали стремительно падать.

10. Частные управляющие, 12,2%. Услуга управления финансами не очень популярна в наше стране, однако на западе люди гораздо больше доверяют трейдерам, а не банкам и не собственному «матрасу». Даже пенсионеры пускают сбережения в ценные бумаги, так что клиентов у управляющих много, а затрат почти нет: работать такой спец может хоть с собственного дивана-кровати еврокнижки.

11. Бурение нефтяных и газовых скважин, 12%.

12. Окулисты, специалисты по подбору очков, 11,5%.

13. Сдача в аренду нежилых помещений, 11,3%.

14. Оценка недвижимости, 11.3%.

15. Сдача в аренду мини-складов и камер хранения, 11%.

16. Страховые агентства, 11%.

17. Кредитные посредники, 10,7%.

18. Инвестиционные консультанты, 10,7%.

19. Логопеды и сурдологи, 10,6%.

20. Частные терапевты, 10,4%.